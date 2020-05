Kneblet samisk nasjonalhelt for å vise motstand mot vindkraft

– Dette handler om å vise motstand mot Øyfjellet og vindkraftverket. Beiteområdene er kuttet i småbiter. Det om er verst er at kommunestyret ga bort alt til statlig arealplan, sier aksjonistgruppen til NRK.

De ønsker å være anonyme.

Med tillatelse fra kunstner Ellen Jacobsen og Renbergs barnebarn, kneblet aksjonistgruppen den samiske pioneren natt til fredag.

Det var Vefsn No som omtalte saken først.

Den samiske nasjonalheten er kjent som damen som slåss for samiske rettigheter på 1900-tallet. Hun er også kjent som initiativtakeren som samlet samer fra hele Norge til det første samemøtet i Trondheim i 1917.

Omstridt utbygging

Statuen av Renberg står utenfor rådhuset i Mosjøen. Ansiktet hennes er ironisk nok vendt mot Øyfjellet, som er det omstridte vindkraftområdet.

Det er det svensk-tyske selskapet Eolus som står for utbyggingen. De fikk grønt lys fra NVE til å bygge 75 vindturbiner i 2019.

Dette er midt i flytteveien til flere tusen rein.

Reinbeitedistriktet mener at de ikke vil klare å opprettholde flytteleien , med alle vindturbinene som kommer. Vindmøllene kommer til å stenge for flyttleien, hevder de.

Reindriften har også flere ganger bedt om å få stoppet arbeidet i en midlertidig periode denne våren, mens de flytter reinen forbi området.

Dette har det svensk-tyske vindkraftselskapet Eolus sagt nei til.

FJERNET: Ordfører i Vefsn kommune, Berit Hundåla (til venstre), måtte til pers for å fjerne kneblingen av den samiske nasjonalhelten. Foto: Katrine Remmen Wiken / Privat

– Trodde rødrussen sto bak

Lassoen som var festet rundt statuen, ble satt opp torsdag kveld.

BRA MED DEMOKRATI: På generelt grunnlag mener Berit Hundåla at det er bra at man i et demokrati har lov å uttrykke sine meninger. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Fredag formiddag var blant annet ordfører Berit Hundåla (Sp) med på å fjerne lassoen fra statuen.

Hun kan ikke kommentere kritikken fra aktivistene, fordi hun er inhabil i saken.

Ordføreren trodde for øvrig at det var rødrussen som hadde vært ute med sprell.

– Det var jo et rødt skjerf og en rød lasso, sier Hundåla.

Ønsker dialog

Tone Moby Røreng (Ap) var setteordfører da Øyfjell-saken ble behandlet i kommunestyret.

Hun forstår ikke helt hva aksjonistene mener med uttalelsen om at kommunen har gitt bort alt til statlig arealplan.

– Jeg har respekt for deres opplevelse av det. Jeg skulle ønske at vi kunne komme i en dialog med de. Vi ønsker ikke at noen skal føle seg oversett og forbigått, sier Moby Røreng.

Hun blir skuffet hvis partene ikke klarer å snakke sammen for å finne løsninger.

SER MOT ØYFJELLET: Statuen av den høyreiste samiske pioneren står med rak rygg og speider opp mot Øyfjellet. Slik så det ut da statuen fortsatt var surret inn med lasso og skjerf. Foto: Lise Jeanette Nilsen / Helgelendingen

– Sikker på at dette er i Elsa Laulas ånd

– Vi mener det er helt forferdelig at statuen står der. Hun må stå der og kan ikke gjøre noe, sier aksjonistene.

Kunstner Ellen Jacobsen som har laget statuen til Rensberg, og godtatt «kneblingen», mener det er for store inngripen i Norge i forhold til reindrift og samene.

– Jeg synes det er veldig fint at dette blir gjort og jeg er sikker på at dette er i Elsa Laulas ånd. Hun ville helt sikkert stått i bresjen for en slik aksjon, noe som jeg synes er veldig bra, sier Jacobsen til NRK.

NRK har vært i kontakt med vindkraftutbyggerne på Øyfjellet. De ønsker ikke å kommentere saken.