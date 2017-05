HEDRET AV SKILTSTUNT: Elsa Laula Renberg (1877 – 1931). Foto: Tromsø Museum

Det var Kvinnefronten og Feministisk Initiativ som i går gjennomførte en rekke gateskilt-stunt i Oslo, i anledning arrangementet «Kvinnehistorisk natt».

Med stige under armene gikk en hel gjeng med feministiske aksjonister rundt i hovedstadsgatene og hengte opp egne «hjemmekonstruerte» gateskilt, kan nettavisa Vårt Oslo fortelle (ekstern lenke).

Gateskiltene bar navnene etter kjente og historiske kvinner i Norge, som aksjonistene mener fortjener å bli hedret med gatenavn.

Og på feministenes gatenavn-ønskeliste, og som i går fikk «omdøpt» gater etter seg, finner vi iallfall tre samiske kvinner, hvorav Elsa Laula Renberg og Mari Boine er to av dem.

– Kvinners historie like viktige

DELTOK I SKILTAKSJON: Styremedlem og talsperson for Feministisk Initiativ Oslo, Cathrine Linn Kristiansen. Foto: Sarah Pierstorff / NRK

En av initiativtakerne som gikk i bresjen for aksjonen, er Cathrine Linn Kristiansen fra partiet Feministisk Initiativ.

Hun mener kvinners historie alltid har blitt usynliggjort.

– Hele 12 eller flere menn har minst to gater oppkalt etter seg. At det er menn som preger bybildet, henger sammen med at det er menn som historisk har hatt makten. Kvinners bragder har ikke blitt sett på som like mye verdt, sier hun til nettavisa Vårt Oslo.

– Men Oslo og andre byer har et ansvar for å gi kvinner en plass i bybildet og vise at kvinner i vår historie er like viktige som menn, legger hun til.

MIDLERTIDIG GATENAVN: Et av gatene ble oppkalt etter den kjente samiske artisten fra Finnmark. Foto: Cathrine Linn Kristiansen

Ingen negative reaksjoner

FIKK GATENAVN: Den folkekjære artisten Mari Boine. Foto: Mette Ballovara / NRK

Når NRK tar en prat med Cathrine Linn Kristiansen rundt et døgn etter aksjonen, kan hun ikke se at aksjonistene har mottatt noen negative reaksjoner.

Et av gatenavnstuntene forklarer Kristiansen slik:

– Elsa Laula Renberg er jo en av dem som skapte det aller første møtet hvor samer samlet seg. Jeg vet at hun har vært en av de viktigste personene i moderne samisk historie.

– Og Renberg er jo en av dem som ikke har et gatenavn i Oslo oppkalt etter seg, og som absolutt burde ha det, sier Kristiansen til NRK.

Samenes landsmøte i 1917 Ekspandér faktaboks Det første samiske landsmøtet ble avholdt den 6. – 9. februar i 1917, i Metodistkirken i Trondheim.

Det var første gang i historien nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger.

Elsa Laula Renberg (1877 – 1931) stod bak både ideen om og virkeliggjørelsen av møtet som samlet over hundre deltakere, derav en stor del kvinner.

– Samenes nasjonaldag har siden 1993 blitt holdt 6. februar hvert år til minne om dette møtet.

Nasjonaldagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Kilder: NTB/NRK / Samenes historie / Wikipedia

Mener jordmor bør hedres

I tillegg til Elsa Laula Renberg og Mari Boine, mener aksjonistene at jordmorlegenden Kirsten Ravna Hansdatter Nystad (1889 – 1972) fra Karasjok bør få en gate oppkalt etter seg.

I løpet av 44 år tok Nystad imot rundt 1100 barn, hovedsakelig i området på og rundt Finnmarksvidda.

– Hun måtte gå i dagevis for å nå de fødende, skriver Kvinnefronten.no i sin begrunnelse for dette gatenavnønsket, og lister opp til sammen 32 historiske eller kjente kvinner de mener bør bedres (ekstern lenke).

Samtidig med feministenes skiltaksjon i Oslo, pågikk en lignende aksjon i Bergen.