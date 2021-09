Keiino-Fred ikke inn på Sametinget

– Det er litt kjedelig at jeg ikke ble valgt inn på Sametinget denne gangen. Jeg hadde veldig lyst til å jobbe i den komiteen, der man tar opp saker som gjelder ungdom og barnehagesaker. Det gikk som det gikk, men jeg gir ikke opp. Om fire år er det nye muligheter, sier Buljo til NRK.

Buljo vant Melodi Grand Prix med gruppa Keiino i 2019, men han har også en karriere som samepolitiker.

MGP-VINNER: Fred Buljo og Keiino vant Melodi Grand Prix i 2019. De kom på femte plass i Eurovision Song Contest. Foto: Terje Bendiksby

Han var vararepresentant for Árja fra 2013 til 2016. I 2016-2017 var han sametingsrepresentant og parlamentarisk leder.

Buljo hadde en sentral plass i utvikling av nye nasjonale læreplaner i musikkfaget i den norske grunnskolen på oppdrag av Utdanningsdirektoratet.

– Denne gangen kunne jeg ikke delta så mye i valgkampen. Musikken har tatt altfor mye tid, forklarer Buljo.

– Det smerter mitt Árja-hjerte

Árja er et nordsamisk, som betyr «innsatsvilje». Partiet ble stiftet i 2008. Første partileder var juristen Láilá Susanne Vars fra Kautokeino.

Ved valget i 2009 fikk partiet inn tre representanter. Vars var Sametingets visepresident i 2009-2013. I 2013 fikk Árja inn fire representanter.

SMERTER: Laila Susanne Vars er nå rektor ved Samisk høgskole, men følger fortsatt med i samepolitikken. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det smerter mitt Árja-hjerte å se at partiet ikke gjør det så godt i sametingsvalget. Jeg var en av de som var med på å starte partiet. Jeg mente det da og mener fortsatt at Árjas politikk er viktig for samene. Vi trenger flere sterke samiske partier, sier Laila Susanne Vars.

Hva tror du som gikk galt?

– Jeg vil ikke prøve å forklare dette, da jeg selv ikke har vært med i valgkampen. Jeg ser likevel at sametingsvelgerne ønsker endringer i Sametinget. Vi ville også ha endringer og oppnådde å bli tredje største parti på Sametinget, sier Vars.

Vars mener at Árja har en stor jobb å gjøre når de nå havner utenfor Sametinget.

– Sp var også en stund borte fra Sametinget da Olaf Eliassen gikk over til Árja. Politikk er ofte avhengig av enkeltpersoner, profiler og hvor mye de er villige til å gi i valgkampen. Derfor tror jeg at Árja kan komme tilbake, tror Vars.

Fred Buljo tror han vet hvor skoen trykker.

– Vi er nødt til å få ungdommen med. Da må vi etablere et ungdomsparti i Árja.

– Nasjonal nedtur

Høyre er et annet parti som ikke lenger vil være representert på Sametinget. De hadde ett mandat i inneværende periode.

IKKE INN PÅ SAMETINGET: Lars Filip Paulsen (H). Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Dette er overraskende. Jeg tror at Høyre nasjonalt opplever en motvind. Vi får ikke den støtten vi hadde håpet på. Det er en nasjonal stemning, som ikke har så mye med sametingsvalget å gjøre, sier Lars Filip Paulsen (H).

I stortingsvalget går det nedover for Høyre. De får 20,5 prosent av stemmene og er partiet som går mest tilbake sammenlignet med forrige stortingsvalg. Nedgangen er på 4,6 prosentpoeng.

Paulsen har representert Høyre på Sametinget i to perioder fra 2013. Fra desember 2016 til oktober 2017 var han medlem av Sametingsrådet.

– Det blir en evaluering av valgkampen vår etter valget. Vi tar selvkritikk på at valgprogrammet vårt ble sendt ut til folk altfor sent. Likevel er det overraskende det som skjer. Vi har mange unge kandidater og jeg syns vi har en god politikk, mener tysfjæringen.