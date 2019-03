Keiino vant Melodi Grand Prix

Forhåndsfavoritten Keiino stakk til slutt av med seieren i årets utgave av Melodi Grand Prix.

Det skjedde etter at de slo Adrian Jørgensen i gullfinalen.

Dermed skal de konkurrere mot 42 andre i land i den internasjonale finalen i Tel Aviv den 18. mai. Da skal de fremføre låta «Spirit in the sky» for over 200 millioner mennesker.

– Jeg har drømt om det her siden jeg var bitte liten, sa Keiino-medlem Alexandra Rotan etter at resultatet ble klart.

Fire ble til to

Første runde av årets MGP-finale reduserte ti artister til fire. Disse fire var Adrian Jørgensen, Anna-Lisa Kumoji, Keiino og D'Sound. Deretter ble disse fire redusert til to.

Resultatet ble at Adrian Jørgensen og Keiino kjempet om å få representere Norge i den internasjonale finalen.

Dermed røyk Anna-Lisa Kumoji og den internasjonale juryens favoritt D'Sound ut.

Adrian Jørgensen - «The Bubble» Du trenger javascript for å se video.

Keiino - «Spirit in the Sky» Du trenger javascript for å se video.

Fire videre fra første runde

Resultatene fra den internasjonale juryen er blitt lagt sammen med de norske stemmene, og de fire finalistene ble lest opp i tilfeldig rekkefølge.

Først leste de opp navnet til Adrian Jørgensen.

– Det er helt «tullat» at jeg står her, sa han etter at programlederen leste opp navnet hans.

Etter det leste de opp Anna-Lisa Kumoji, så Keiino og til slutt D'Sound.

– Jeg var supernervøs, fordi du bretter ut sjela di når du joiker, og det gjør man her i spektrum også, sa Fred Buljo i Keiino om hvordan det var å joike offentlig for første gang.