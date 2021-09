Loga sámegillii: Čuovu sámediggeválggaid.

De gjør et brakvalg, og når nesten halvparten av stemmene er talt opp viser prognosen at de er det nest største partiet på Sametinget.

– Jeg tror dette er starten på noe helt nytt i sametingspolitikken. Dette er starten på å få bort alle tabuene som er forbundet med å være norsk same som har vært gjennom en hard fornorskningsperiode, sier Toril Bakken Kåven i Nordkalottfolket til NRK.

Men selv om hun er valgets store vinner, er det bortimot umulig for Kåven å bli president. De mangler samarbeidspartier og har ikke nok representanter ved denne prognosen for å få flertall.

De har i løpet av 2017-valget blitt større enn fire av de konkurrerende partiene. Den største skalpen så langt er at de er større enn Arbeiderpartiet (Ap).

– Dette er helt surrealistisk og fantastisk, sier Kåven mens champagneflaskene åpnes og legger til:

– Vi har en leveregel med at man må ta alle gleder på forskudd, for man vet aldri om dem varer. Vi vet ikke om det er slik i morgen, så vi feirer med alt vi klarer i dag, sier Kåven.

Se jubelen stå i taket fra Nordkalottfolkets valgvake:

Torill Bakken Kåven reaksjon Du trenger javascript for å se video.

Rett før midnatt har Nordkalottfolket 7 av de 39 representantene. Dette er en soleklar rekord siden partiet ble stiftet i 2005.

Det beste valget Nordkalottfolket har gjennomført var i det forrige valget. Da fikk de 6,6 prosent av alle stemmene og hadde dermed tre mandater på Sametinget.

– Flere stemmere som ønsker en forandring

Norske Samers Riksforbund (NSR), som innehar dagens sametingspresident Aili Keskitalo, gjør uansett et godt valg.

Prognosene, når over halvparten av stemmene er talt, viser at NSR ligger an til å få 15 representanter. De trenger 20 representanter for å få flertall og sametingspresidenten.

Les også: Slik er Sametinget akkurat nå

Med dagens flertallskonstellasjon er det fortsatt flertall for at dagens dominerende parti i NSR fortsetter.

Likevel følger presidentkandidaten Muotka spent med på prognosene utover kvelden.

– Dette viser at det er flere stemmere som ønsker en forandring. Slik som tallene er nå så er de ikke så store at de kan true våre muligheter, sa Muotka til NRK rett etter klokken 21.

STRÅLER: Silje Karine Muotka (NSR) er fortsatt fornøyd selv om Nordkalottfolket har stjålet det meste av fokuset i sametingsvalget. Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Fra det dominerende partiet

Silje Karine Muotka (46), som med dagens samarbeidsparter ligger godt an til å bli sametingspresident, er opprinnelig fra Nesseby i Øst-Finnmark, men har bodd i Alta i mange år. Hun har vært medlem i NSR fra hun var 13 år gammel.

Hun har vært sametingsråd i Aili Keskitalos «regjering» i to perioder. I en meningsmåling gjennomført i august i år, var hun den største favoritten blant velgerne .

Norske Samers Riksforbund (NSR) har vært det ledende partiet på Sametinget siden etableringen i 1989.

NSR har hatt tre av fem presidenter. Den første var Ole Henrik Magga (1989-1997). Deretter overtok Sven-Roald Nystø (1997-2005). Etter valget i 2005 ble Aili Keskitalo ny president, men gikk av i 2007 etter samarbeidsproblemer med samarbeidspartiene.

AVGÅTT PRESIDENT: Aili Keskitalo. Foto: Elena Junie Paulsen / NRK

Arbeiderpartiets Egil Olli overtok midt i perioden i 2007, og etter valget i 2009 ble Ap valgvinner og fikk styringen.

NSR vant valget i 2013, og Aili Keskitalo ble president. I 2016 gikk hun av etter budsjett-tap på Sametinget. Aps Vibeke Larsen overtok i en kort periode. NSR og Keskitalo kom sterkt tilbake i 2017-valget og har ledet Sametinget siden da.