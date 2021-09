– Det er selvfølgelig en god følelse, men vi følger spent med resten av kvelden. Det er fortsatt flere valgkretser hvor det mangler en del stemmer, uttalte Muotka i natt.

Hun trekker spesielt frem alle de som lojalt støtter NSR valg etter valg.

– Jeg er kjempefornøyd og må nok en gang dra frem Sørsamisk valgkrets, som har støttet NSR. Det var en stor del av vårt mandat og noe vi skal ta på største alvor. Slik som det står nå så ser det ut at vi får en stor sametingsdelegasjon, sier Muotka rett før midnatt til NRK.

Fire nye år med NSR-styre

Akkurat nå ligger NSR an til å få 16 mandater på Sametinget. Det er det samme de har i dag.

De mangler bare fire mandater på å nå et flertall på tjue mandater. Det vil bety fire nye å med NSR-styre.

– Det er det vi ønsker. Vi er veldig takknemlig og jeg vil takke alle som har jobbet med valgkampen vår døgnet rundt og brukt mye krefter på den. Og selvfølgelig til de som stemte på oss og stoler på oss. Vi skal ta dette ansvaret på alvor og gjennomføre det vi har lovet og samtidig påvirke vår felles fremtid, sier Muotka til NRK.

TAKKNEMLIG: Presidentkandidat Silje Karine Muotka takker alle som støtter partiet og har stemt på dem. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Velger gjerne de samme samarbeidspartnerne

I valgperioden som nå avsluttes har NSR styrt sammen med Åarjel-Saemiej Gïelh, Johttisápmelaččaid lista og Senterpartiet (Sp). I skrivende stund har Sp fire mandater.

– Jeg ønsker gjerne at samarbeidet fortsetter. Jeg synes at Muohtačalbmi-samarbeidet har vært et veldig bra samarbeid. Vi har hatt de samme hjertesakene, sier Muotka.

Muotka er forsiktig med å si så mye om eventuelle forhandlinger med andre partier.

– Det er for tidlig å kommentere på noe av de detaljene. Jeg har allerede prøvd å komme i kontakt med flere partier for å lage en trygg plattform hvor vi tar med våre viktigste saker. Vi må prøve å ha en god styring de neste fire årene, uttaler Muotka.

Tale til Muotka

Partifellen Inger Elin Utsi holdt en følelsesladet tale til Muotka under valgvaken.

– Jeg har stått sammen med deg i veldig mange valgkamper. Vi har stått der og vært dritnervøs så mange ganger, sa Utsi i talen.

Les også: Herborg stemmer for å fremme det samiske samfunnet

HYLLER MUOTKA: Inger Elin Utsi trekker frem mange av de positive tingene Silje Karine Muotka har gjort som politiker. Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

– Nordre valgkrets er en skikkelig vanskelig valgkrets. Fornorskningspolitikken her har virkelig slått inn. Som ČSV'er, som vi kaller oss, har det vært veldig vanskelig, sier Utsi.

Hun trekker frem Muotkas kamp for samiske barnehageplasser og for språksenteret

– Vi er så glad i og mange andre ting, og ikke bare i Alta, understreker Utsi

Mens Utsi ramset opp flere av tingene Muotka har gått i bresjen for, tok NSR sin presidentkandidat til tårene mens hun smilte til partifellen.

– Jeg er så stolt over at du blir president. Jeg er hundre prosent sikker på at du blir det. Jeg vet at du har vært litt nervøs og jeg er så stolt over at vi endelig kan få en sjøsamisk kvinne som kommer fra de viktige røttene og oppelvd fornorskningspolitikken, sier Utsi mens tårene fortsetter å renne hos Muotka.