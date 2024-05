Slippes ikke inn av tek-gigantene: – Alvorlig for alle verdens urfolksspråk

– Vi har en ambisjon om å en dag kunne støtte alle verdens språk

– Vi har en ambisjon om å en dag kunne støtte alle verdens språk, noe som er lettere for noen språk enn andre, delvis på grunn av hvor tilgjengelig et skriftspråk er på nett. Dette er et stadig pågående arbeid, og vi har nå over 100 språk tilgjengelig, skriver Ronander.

Han påpeker at deres tastatur for Android støtter nordsamisk, at man kan legge til flere språk, og at Google har prosjekter som har som mål å øke bevisstheten omkring mindre språk på tvers av kloden.