Rektor har sagt opp i kommunen der rådmann fikk sparken

I en e-post har rektor ved Karasjok grunnskolen, Jan Gunnar Johansen, informert kommunen om at han har sagt opp sin stilling som rektor.

Johansen skriver at bakgrunnen for at han sier opp, er fordi han har valgt å gå tilbake til sin tidligere stilling ved SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus).

I går ble det klart at rådmannen i Karasjok, Elfrid Boine, ble sagt opp av formannskapet på dagen. Varaordfører i Karasjok, John Nystad, forklarer bakgrunnen for oppsigelsen slik:

– Vi erfarer at ledere ikke påtar seg jobber som er utlyst, og at ledere sier opp sine stillinger. Dermed har vi tatt et politisk grep, sa Nystad.

Flere ledere i Karasjok-kommune har det siste året enten sagt opp, eller måttet gå. De to siste er rådmann Elfrid Boine (bildet), og nå rektor Jan Gunnar Johansen. Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Konstituert rådmann kommenterer ikke personalsak

På NRKs spørsmål til den nykonstituerte rådmannen, Kurt Maurstad, om han kunne kommentere rektorens oppsigelse, sa han at dette er en personalsak og dermed ikke kunne kommentere saken.

Maurstad sier til NRK at han førstkommende mandag vil ha møte med Johansen i forbindelse med oppsigelsen som rektor.

Dermed kan saken med rektoren være en av leder-sakene varaordføreren henviser til.

Flere ledere har gått de siste årene i Karasjok

NRK har foreløpig ikke lyktes i å få kommentar fra rektor Jan Gunnar Johansen, som fortsetter som rektor frem til skoleslutt i vår.