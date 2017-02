Nå er hun sparket som rådmann

– Formannskapet har uttrykt mistillit og har vedtatt å avskjedige meg. Jeg må respektere det politikerne sier, mer kan jeg ikke svare på, sier Boine til NRK i ettermiddag.

Boine, som tidligere har vært på vei ut av rådmann-stolen, har nå sendt en mail til sine medkollegaer i kommunen hvor hun forteller at hun holder på å pakke seg ut av kontoret.

«Jeg er sagt opp fra min stilling som rådmann i Karasjok kommune med øyeblikkelig virkning. Samtidig ber jeg om at dere orienterer medarbeidere om dette. Jeg kommer til å rydde meg ut av kontoret og levere fra meg det som tilhører Karasjok kommune.»

Videre takker hun for samarbeidet, og ønsker ansatte i kommunen lykke til videre med arbeidet. Nå er Kurt Maurstad fungerende rådmann.

Kunne ikke svare for seg

Det var et enstemmig formannskap som vedtok å avskjedige Boine under dagens møte. I en pressemelding skriver varaordfører John Nystad at rådmannen ikke har klart å svare tilfredsstillende på hvorfor en rekke ledere i kommunen har sagt opp stillingene sine, og at rådmannen må ta ansvar for situasjonen som har oppstått.

Det har ikke lykkes NRK å få tak i John Nystad for en kommentar.

Ifølge Ságat fikk Boine tilbud om selv å si opp, noe hun ikke ønsket. Dermed ble utfallet avskjedigelse.

Boine har tidligere vært i hardt vær, blant annet da det ble kjent at Karasjok kommune manglet over to millioner kroner som var øremerket Utøya-ungdommen i bygda.

