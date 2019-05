Nord-Norges største avis stenger kommentarfeltet etter samehets

Nordlys har fått stadig flere klager på kommentarfeltene i samiske debatter.

Kommentarfeltene i avisens debattforum, Nordnorsk debatt, domineres av personer med det som avisa kaller for tydelige antisamiske holdninger og synspunkter.

Nå har Nordlys valgt å midlertidig stenge kommentarfeltet på innhold om det samiske.

– Det vi ser er at en folkegruppe, samene, blir stemplet og satt i en bås, og man legger til grunn at samene har mindre verdi enn vanlige nordmenn for eksempel, sier sjefredaktør Helge Nitteberg.

Sjefredaktør i Nordlys, Helge Nitteberg. Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sapmi

Nitteberg utdyper at det sitter langt inne å stenge kommentarfeltet, men likevel ser de at det er nødvendig for å få en mer sivilisert samtale om samiske spørsmål.

Redaktøren presiserer at det er noen veldig få som skaper et dårligere ordskifte.

– Likevel er de såpass dominerende i debatten og ekskluderer andre fra å ville delta i debatten.

– Anmeld samehets

Viktoria Petersen (17) har tidligere kjempet mot samehets. Hun er glad for at avisen nå stenger kommentarfeltet i samiske saker.

– Jeg blir sur og lei meg når det er så mye usaklige kommentarer. Nordlys blir et forbilde for andre medier.

Hun mener imidlertid at avisene bør ta ansvar og anmelde samehets.

Viktoria Petersen (17) Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Sprer samehets

Leder for menneskerettigheter i Samerådet, Magne Ove Varsi, støtter avisens avgjørelse.

– Det har i lengre tid vært tydelig at personer i Nord-Norge sprer samehets via kommentarfeltene. Det er bra at Nord-Norges største avis nå har tatt ansvar og stengt kommentarfeltene.

På lengre sikt vil avisen åpne kommentarfeltene igjen, men vil markere overfor leserne at debatten ikke kan være som i dag.