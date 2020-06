Puls-Yngvar var 13 år første gang han ble kalt «helvetes svarting»

«Første gong eg oppfatta at nokon kalla meg helvetes svarting/neger/apekatt/osv. var eg 13 år.»

Slik starter Yngvar Andersen, for mange kjent som Puls-Yngvar, et innlegg på Facebook. Etter å ha slitt med å sette ord på følelsene, kom de plutselig i dag.

– Grunnen til at dette skjedde akkurat nå, var at jeg hørte et lydopptak i en podkast som heter The Daily, av de siste åtte minuttene til George Floyd. Det var så ille, og så var det faktisk enda verre. Det var dette som gjorde at jeg tenkte at jeg ikke kan forholde meg taus, forteller Andersen til NRK.

Lyden av at et menneske som var i ferd med å dø, gikk inn på han.

«Eg gret ein heil dag i hagen etter at eg høyrde eit lydopptak (The Daily) av dei 8 siste minuttane til George Floyd. Dei fortvila stemmene til modige forbipasserande som trygla: DU DREP HAN! STOPP – SJEKK PULSEN!» skriver Andersen på Facebook.

Sinne, frustrasjon og skuffelse

Samtidig som mennesker over hele verden demonstrerer for Black Lives Matter, kjenner 46-åringen på hvordan ulike opplevelser i hans liv har vært med å forme ham til den han er i dag.

– Mange av de tingene som jeg har vurdert som mine trekk, det jeg har blitt til og hvordan jeg agerer i ulike situasjoner, handler om et voldsomt oppstemt sinne, frustrasjon og skuffelse. Det er arr i sjelen, rett og slett, forteller Andersen til NRK.

Yngvar er for mange kjent som Puls-Yngvar, etter mange år som personlig trener i NRKs program.

Videre i innlegget skriver han om hvordan han svarte på det å bli kalt neger ved å bruke familiens solarium så mye han kunne.

Yngvar ville bli så svart som mulig. Han ville vise dem at han ga faen.

– Jeg har vel brukt det å vise fingeren, å be folk dra til helvete som en strategi. Egentlig har jeg fått en slags livskraft av det jeg har opplevd, sier Andersen til NRK.

Mindre verdt

På Facebook er innlegget allerede delt en rekke ganger, og mange har skrevet støttende kommentarer under barnebildet av Andersen. Den støtten har han ikke alltid opplevd å få i virkeligheten. Da har han prøvd å gi faen.

– Opplevelsene der jeg har blitt klappet på skulderen som «den ene greie», mens alle som ser ut som deg er noen jævler. I de tilfellene skjønner en hvor mye mindre jeg er verdt i deres øyne, hvis de bare ikke hadde kjent meg. Og de fleste kjenner ikke meg, sier Andersen til NRK.

Han synes det har vært vanskelig å heve stemmen i kampen mot rasisme, men den siste tidens hendelser, informative podkaster og bøker har gjort at ordene han ønsket å dele kom til ham.

– Jeg kjenner at selv om jeg har engasjert meg til en viss grad, så har jeg nok satt opp en mur som har gjort at jeg ikke tar dette siste steget. Det er for jævlig, det er for nært og det kjennes umulig å rikke på, avslutter han.