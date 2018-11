Kofteideen startet for to uker siden da det i følge Larsen dukket opp ekstra mye netthets i kommentarfeltene.

– Det er min måte å vise at vi samer er sterkere enn de tror, og at netthetsere ikke kan trekke oss ned, sier 22-åringen fra Bjerkvik i Nordland.

Charlotte Solli Larsen håper at samene greier å stå mot det netthatet, og være stolt av det de er. Foto: Privat / NRK

Vanligvis viser en kofte hvor i Sápmi personen er ifra. Men «netthetskofta» har også en annen symbolikk.

– Nedre del av kofta skal vise all hatet som kommer fra kommentarene. Øvre del viser at jeg ennå er stolt av å være same, forteller hun.

LEI: Kommentarer som: «Samer er 1,50 og lukter bål» er Charlotte lei av. Det har hun hørt mye av i det siste. Foto: Privat / NRK

Saman er som måsa, skriker skal ha Netthetskommentar som er sydd på kofta

Stort problem

Netthat er et stort problem, mener Seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Taran Knudstad.

Seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet Taran Knudstad. Foto: Pressebilde / NRK

– Blant annet er det et demokratisk problem, for vi vet at innen grupper som er særlig utsatt for hatefulle ytringer, er det mange som trekker seg, eller kvier seg for å delta i den offentlige debatten.

I politiets innbyggerundersøkelse i fjor svarte 81 prosent av dem som hadde blitt utsatt for nettrakassering at de ikke anmeldte saken.

Du er same og kvinnfolk, kor i helvete kommer respekten i bildet NETTHETSKOMMENTAR SOM ER I KOFTA

Positive reaksjoner

Charlotte Solli Larsen har heller ikke vurdert å anmelde, men tar oppgjør med hetsere på en annen måte.

– Jeg tar heller kontakt og snakker med dem personlig, som oftest er ikke mobberne så tøffe som de skal ha det til når du kontakter dem, sier hun.

Made in Sápmi Sitat på kofta for å vise at hun er en stolt same

Charlotte håper «netthetskofta» gjør at det blir større aksept for samene.

– Mange samer tar seg nær av kommentarene, og tør ikke gå med kofta med samme stolthet når andre drar de ned. Det blir feil, sier hun.

Til daglig jobber hun som bartender i Narvik. Og i helgen da hun dro ut på byen, tok hun på seg kofta.

BYEN: Solli Larsen har brukt kofta i byen i helgen. Charlottes kofte viser at familien er fra Jukkasjärvi på svensk side av Sápmi. Foto: Privat / NRK

– Reaksjonene var positive. Selvfølgelig er det alltid noen som sier noe negativt, men de fleste mente det var kult.

Inntil videre skal kofta henge i skapet til det dukker opp en passelig anledning til å bruke den igjen.