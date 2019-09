– Jeg har brukt kofta kun én gang i Tromsø. Jeg ønsker ikke å oppleve ubehageligheter bare på grunn av at jeg er same og går i kofte, sier hun.

Gina Utsi (49) leste om Jon-Richard Sommernes (21) som ble slått i ansiktet fredag . En mann slo 21-åringen umotivert. Mannen skal ha sagt at han hadde lyst å slå en same.

– Jeg syns ikke dette er akseptabelt i dagens samfunn, sier hun til NRK.

Utsi har bodd ti år i samme by. Ei nær venn har opplevd det samme som Sommernes.

– Han ble slått ned når han var innom en butikk. Han hadde kofte på seg. Slike ting ønsker jeg ikke å bli utsatt for, forteller Utsi.

Sjikane og rop

Nord-Norges største by er kjent for å være multikulturell og ha høy toleranse for mennesker med ulik bakgrunn. Men mange går i Tromsø-gatene med frykt for å bli slått ned.

– Jeg syns det er ubehagelig at koftekledde kan bli slått ned i byen bare på grunn av etnisitet, sier Gina Utsi.

Hun er fra Kautokeino.

49-åringen vet hva som skjer når folk går kledd i kofte.

– Hvis jeg har kofta på meg i byen så frykter jeg at folk skal begynne å joike, imitere, mobbe, sjikanere, rope og skrike, sier Utsi.

– Alvorlig samfunnsproblem

Ketil Lenert Hansen (44) ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, forsker på diskriminering av samer.

Forskningen viser at 14 prosent av samer opplever diskriminering av ukjente, mens bare en prosent av majoritetsbefolkningen opplever det samme.

– Dette er et alvorlig samfunnsproblem. Det kan føre til at mange samer kan bli redd for å gå i kofta. Vi vet at når samer bruker samisk språk og viser sine markører, så er de eksponert for å bli diskriminert i det norske samfunnet, sier Hansen.

SAMER DISKRIMINERES MER: Forsker Kjetil Lenert Hansen viser til sine egne forskningsresultater, som tilsier at samer blir diskriminert fire ganger mer enn majoritetsbefolkning. Foto: Mariela Idivuoma / NRK

Volden og hatytringen Jon-Richard Sommernes møtte, opplever mange andre samiske ungdom også, ifølge forskeren.

– Vi vet at mange opplever etnisk diskriminering i det norske samfunnet, og samer er fire ganger mer eksponert for diskriminering, sier Hansen.

Vurderer å ta på kofta

Gina Utsi vurderer å dra på byen for å ta avstand fra voldshendelsen mot Jon-Richard.

Den samiske studenforeningen planlegger markeringen sammen med andre sameforeninger kommende helg .

– Dersom jeg drar på arrangementet med kofta på, er jeg med på å markere mobbingen mot samer. Jeg ønsker ikke at barn og unge skal oppleve det jeg har opplevd, sier hun.

Utsi mener det er på tide at foreldre, lokal- og rikspolitikere tar et ansvar og går i seg selv med tanke på hvordan de snakker om samer.