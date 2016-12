Dette er årets mest leste saker i Sápmi

Fiskeri, reindrift og landbruk er næringer som går igjen i hele Sápmi. Dette gjenspeiles også gjennom de mest leste sakene på NRK Sápmi.

Andre mye leste nyheter er flaggforbud, Hollywood-stjerner i Sápmi, fornorskning og en hard kamp mot et oljerør.

Men den aller mest leste saken handler om en veldig intelligent person.

Her er de ti mest leste sakene på NRK.no/sapmi i år:

Med høy intelligens har Ove Kåven evnen til å lære og forstå ting raskere enn andre. Hva gjør du om du er dataprogrammerer med 180 i IQ og store multinasjonale selskaper vil ha deg?

Saken ble publisert 1. august og har 171.014 sidevisninger til nå.

Langlesningen om Ole Kåvens høye intelligens ble NRK Sápmis desidert mest leste i 2016. Foto: Oscar Henrik Biti Næss / NRK

Det ble bråk da den samiske artisten Agnete skulle opptre i Eurovision Song Contest. Det samiske flagget ble nemlig erklært forbudt, fortalte NRK Sápmi i år. Senere snudde imidlertid arrangementene og sa at de ikke ville ta sameflaggene fra publikum.

Nyheten ble publisert 6. mai og har 93.571 sidevisninger til nå.

– Teknisk sett kan de samiske flaggene konfiskeres, sa arrangørene bak Eurovision Song Contest. Foto: Kenneth Hætta / Frilans

Matt Damon i hovedrollen (fra venstre), medprodusent Leifur Dagfinnsson og produsent Mark Johnson med følge på tur for å gjøre opptak. Foto: Lone Mariell Kuhmunen / NRK

Filmstjernen Christoph Waltz ble bergtatt av nordnorsk natur under innspilling av en ny storfilm i nordnorske fjorder, blant annet Hellmofjorden i Tysfjord. En film til flere hundre millioner kroner som kan gi store ringvirkninger for norsk turisme og filmindustri når den vises på kinoskjermene i slutten av 2017.

Artikkelen ble publisert 5. august og er vist 77.712 ganger til nå.

Samiske elever på Grensen internatskole. Illustrasjonsbilde. Foto: Ukjent

To norske lærerpar jobbet på en internatskole i Karasjok i nesten 20 år. I april fortalte NRK deres historie om fornorskningen, de samiske elevene og ensomheten blant mange av internatbarna.

Artikkelen ble publisert 17. april og er vist 69.766 ganger til nå.

Fiskerjenta Sandra Eira har aldri møtt andre jenter som fisker. I tillegg hater hun fisk, og hadde i hvert fall ingen planer om å havne på fiskebåt. Når alle andre yrker var prøvd, og lysten på å dra ut for sterk, da skjedde det noe.

– Jeg ble tilbydd å jobbe sammen med søskenbarnet mitt på båt. Da jeg prøvde det var jeg frelst på dagen. Det var ingenting annet jeg kunne tenke meg å gjøre, forteller Sandra.

Artikkelen om fiskerjenta ble publisert 15. april og er vist 68.669 ganger.

– Alle blir like sjokkerte når jeg forteller at jeg er fisker, forteller Sandra Eira. Foto: Johnny Andersen / NRK

Reindriftsutøver Henrik A. Sara setter opp reinskinn. Foto: Liv Inger Somby

Hele kroppen verker. Likevel trosser Henrik Sara smertene og fortsetter i reindrifta. En ny nasjonal undersøkelse viser at mer enn halvparten av reindriftsutøverne utsettes jevnlig for ulykker. Nå vil Henrik ha økt fokus på helsesituasjonen i reindrifta.

Artikkelen ble publisert 27. september og er vist 65.408 ganger.

De norske interessene i en omstridt oljerørledning Nord-Dakota i USA tilsvarer mer enn 13 milliarder kroner.

Det 1900 km lange oljerøret skal frakte olje fra et stadig ekspanderende oljefelt, og det skal pumpes cirka 80 millioner liter olje daglig, gjennom et rør som i Norge ville nådd fra Vardø i nord til Oslo i sør.

Frykten til de som er mot utbyggingen, er at dersom oljerøret skulle sprekke, ville Missouri-elven og drikkevannet forgiftes. I tillegg sier demonstrantene at flere av de gamle hellige gravplassene til urfolkene i området vil ødelegges når det graves plass til oljerøret.

Langlesningen ble publisert 31. oktober og er vist 51.821 ganger. Artikkelen var hovedsaken til en stor artikkelserie om «The Black Snake».

«The Black Snake» – den svarte slangen – kaller demonstrantene det. Foto: EWA-MARI HEDMAN / NRK Sápmi

– Nå må du holde deg fast, sier Martin Buljo. Sekundet etterpå setter motoren på snøskuteren alle kluter til, og vi seiler over den halvveis isbelagte dammen et sted på Finnmarksvidda. Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Til tross for at yrket deres sies å være et av de farligste, kunne ikke Martin (21) og John Inge (26) drevet med noe annet enn reindrift.

– Nå må du holde deg fast, sier Martin Buljo fra Kautokeino.

Sekundet etterpå setter motoren på snøskuteren alle kluter til, og seiler over den halvveis isbelagte dammen et sted på Finnmarksvidda.

Svenske forskere sier at nettopp reindriftsnæringen er en av de farligste man kan bedrive, tett fulgt av det å være bonde og skogbruker. Om lag 150 reineiere i Sverige har omkommet de siste 40 årene.

Artikkelen ble publisert 24. mai og er vist 51.755 ganger.

I sommer dukket det opp rosa høyballer landet rundt.

Tanken bak å bytte ut de tradisjonelle hvite høyballene med rosa, var å øke oppmerksomheten rundt brystkreft, og ideen stammer opprinnelig fra New Zealand.

– Vi håper at dette blir en «snakkis», både blant norske bønder og folket generelt for å gi brystkreftsaken økt oppmerksomhet, skrev Felleskjøpet i en pressemelding.

Artikkelen ble publisert 11. juli og er vist 50.783 ganger.

Bonde Markus Heiberg fylte jordet sitt med 120 rosa høyballer i juli. Foto: Piera Balto / NRK

På hjemmekontoret i Fauske hadde Arnold Stormo (71) verken mobildekning eller bredbånd. Og snart forsvinner radiodekningen.

Arnold lever et liv nærmest isolert fra både kommunikasjon og medietilbud som andre tar som en selvfølge. Likevel driver Stormo et postordrefirma her som selger bildeler.

Nå er problemet løst etter at et bredbåndselskap tok kontakt med Stormo etter å ha lest artikkelen, og bygde ut bredbånd i området via satellitt.

Artikkelen ble publisert 20. april og er vist 47.976 ganger.