Her traff snøscooteren treet – to meter over bakken

– Forhåpentligvis er ulykken en vekker for andre foreldre, sier lensmannen i Karasjok, Kjell Magne Grønnli.

Lensmannen i Karasjok, Kjell Magne Grønnli, håper at folk passer på skuternøklene. Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Tre mindreårige gutter var involvert i en snøskuterulykke i Karasjok mandag. To av dem er 14 år gamle, mens den siste er bare 9 år.

En av guttene fikk alvorlige skader, mens en annen er moderat til alvorlig skadet.

– Tilstanden er stabil for begge to, og det er ikke snakk om livstruende skader, opplyser kommunikasjonsrådgiver ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Marit Einejord.

Lensmannen i Karasjok ber foreldre om hjelp for å unngå flere ulykker.

– Ikke lån snøskutere til personer som ikke har førerkort og ha bedre tilsyn slik at barna ikke får muligheten til å stikke av med en snøskuter, sier Grønnli.

Foreldrene kan miste førerkortet hvis de har vært klar over at barna la ut på tur med snøskuteren.

Stor skuter

Skuteren kjørte langs en rett veistrekning da den traff en hump, forteller lensmannen.

– Skuteren hoppet opp derfra og traff et tre to meter over bakken. Barna ble da slengt av.

– Hvilken skuter kjørte barna med?

– Det var en stor skuter på 600 kubikk. Det var ikke en barneskuter, svarer Kjell Magne Grønnli.

Lensmannen vil på nåværende tidspunkt ikke si noe om barna har fått låne skuteren, eller om de har tatt den selv.

– Det gjenstår enda avhør med skutereier og foreldre, og samtaler med barna.