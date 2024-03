I retten spilles det nå v en video som viser terrortiltalte Zaniar Matapours bevegelser da han gikk til angrep 25. juni 2022.

Videoen på tre minutter er klippet sammen av Oslo politidistrikt. Den består av overvåkningsvideo underveis i angrepet.

I videoen ser man blant reaksjonene til de sivile på uteserveringen på Per på hjørnet i det de første skuddene avfyres, og hører redselsskrik .

– Det er sterke inntrykk å se filmen, sier aktor Sturla Henriksbø.

På benken for de fornærmede etter angrepet er flere tydelig preget. Flere tar seg til ansiktet, noen tørker tårer. Noen ser sinte ut, andre sjokkerte.

Matapour hadde på en gul t-skjorte, og benyttet to våpen underveis i angrepet. Totalt ble det avfyrt 19 skudd.

18 ble avfyrt mot utestedene i Rosenkrantz gate, mens det siste gikk av i basketaket som oppsto da sivile la Matapour i bakken.

Matapour i det han ankom Oslo tingretts største rettssal. Foto: Lise Åserud / NTB

De rettspsykiatriske sakkyndige er uenige i om Matapour var tilregnelig eller ikke under angrepet.

I sitt innledningsforedrag sier aktor Henriksbø at aktoratet vil at retten foretar en selvstendig vurdering av om Matapour er tilregnelig eller ikke.

– Vi vil også konkludere hva vi mener, i slutten av hovedforhandlingen og vil da dele det med retten, sier han.

Spilte av troskapsed

– Hendelsen fant sted på natten. Dagen i forveien, var en varm og fin sommerdag, slik vi alle ser frem til når vi er i mars. Det var slutten på Pride-markeringen og dagen før den avsluttende paraden.

– Folk strømmet til London pub, som omtaler seg selv som det mest besøkte homse-utestedet i Oslo, sier aktor Sturla Henriksbø under sitt innledningsforedrag tirsdag morgen.

Han forklarer litt om dagen for de fornærmede, samtidig som han beskriver tiltalte Zaniar Matapours bevegelser natten 25. juni 2022.

For mens folk strømmet til London pub, spilte Matapour blant annet inn en troskapsed, ifølge aktor. Den spilles av i sin helhet i retten.

Matapour ser rolig framfor seg mens troskapseden, eller bayaen, spilles av i tingretten. Kort tid etter at retten ble satt, ble det klart at han ikke erkjenner straffskyld for angrepet i Rosenkrantz gate 25. juni 2022.

Dette angrepet er han terrortiltalt for.

– Troskapseden er utformet på samme måte som troskapseder andre terrorister har gitt til IS før annen terror i Europa de siste årene, sier aktor.

Henriksbø leser også opp bayaen på norsk for retten.

Matapour i det han ankom Oslo tingretts største rettssal. Foto: Lise Åserud / NTB

Matapour avbryter dommeren

Matapour har på seg en hvit bønnelue og mørk skjorte. Når dommeren ber om personalia, spør Matapour om hvorfor rettssaken gjennomføres under ramadan.

– Hvorfor gjennomføres dette opplegget under ramadan? Og på fredag som er veldig viktig for muslimer.

Han sier at kristne høytider som påske er hensyntatt.

– Vi gjennomfører denne saken selv om det er ramadan, jeg har ikke oppfattet at det er konflikt i å gjennomføre saken selv om det er ramadan, svarer dommeren.

Han ber videre om å få forbli sittende under rettssaken, og fremstår noe motvillig.

Matapour avfyrte 19 skudd mot menneskene som befant seg på Per på Hjørnet og London Pub. Totalt 11 ble skutt, to personer drept, og en rekke andre skadet som følge av angrepet.

Han er tiltalt for grov terrorhandling, som har en strafferamme på 30 års fengsel.

Aktor forteller om Matapours fortid

I sitt innledningsforedrag går aktor Henriksbø gjennom bevisene som vil presenteres i ukene fram mot 16. mai, når rettssaken tar slutt etter uker med hovedforhandling.

Matapour reagerer på at rettssaken holdes under Ramadan Du trenger javascript for å se video.

– Matapour har valgt å benytte seg av retten til å ikke forklare seg. Det er synd, for vi skulle gjerne hørt hans versjon og perspektiv av saken. Han har erklært på forhånd at han heller ikke ønsker å forklare seg for retten, det må vi respektere, sier Henriksbø.

Han går gjennom Matapours liv før angrepet i 2022. Han sier han allerede som ung voksen kom i kontakt med politiet for volds- og narkotikalovbrudd.

Og at PST i 2016 ble varslet om mulig radikalisering.

Videre går Henriksbø inn på hendelsesforløpet den skjebnesvangre fredagen.

Han viser til politiets kartlegging av Matapours bevegelser fra rundt klokka 16 fredagen angrepet skjedde, da Matapour dro hjemmefra til Istanbul restaurant på nedre Grunerløkka i Oslo.

Pressen intervjuer aktorer Aud Kinsarvik Gravås og Sturla Henriksbø før rettssaken begynner. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Henriksbø sier politiet vil føre bevis for at Matapour tok en taxi fra Bjørndalen i Oslo og inn til Oslo sentrum, rett i etterkant av at han spilte inn en troskapsed.

Aktor går også inn på etteretningsoperasjonen som ga de hemmelige tjenestene i Norge et varsel om at et angrep i Oslo kunne finne sted på tiden da angrepet skjedde.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Hele historien (terrorangrepet-paa-pride-)».

Må respektere hvis tiltalte ikke forklarer seg

– Vi vet at det har vært en belastning for de fornærmede å vente. Det er mange som gruer seg til å forklare seg, og ser frem til å bli ferdig med det, sier aktor Aud Kinsarvik Gravås i en uttalelse til pressen rett før rettssaken begynte klokka 09.15.

De to statsadvokatene Gravås og Sturla Henriksbø får spørsmål om tiltalte Zaniar Matapour, og hvordan de skal forholde seg til at han eventuelt ikke vil forklare seg i retten.

Slik foregikk Pride-skytingen Du trenger javascript for å se video.

Ba om utsettelse

Rettssaken mot Matapour starter i dag, og varer til 16. mai.

Forsvarer Marius O. Dietrichson mener den burde vært flyttet til etter sommerferien.

Han sier han ikke har hatt fortrolige samtaler med klienten. Han er også skeptisk til at Matapours helse vil være god nok etter lang periode i isolasjon.

– Tiltaltes tilstand under slike forhold er så dårlige at det reises spørsmål ved om han vil være psykisk og fysisk i stand til å møte til hovedforhandlingen 12. mars, sa Dietrichson i et forberedende rettsmøte.

Ønsket Bhatti som vitne

Politiet mener flere sto bak, fire andre er siktet i saken, men kun Matapour står tiltalt nå.

– Etterforskningen mot disse andre er ikke ferdig. Og selv om påtalemyndigheten hadde ønsket en samtidig avgjørelse mot alle som er siktet i saken, så har ikke det latt seg gjøre, har statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås uttalt til NRK.

Arfan Bhatti er en av de siktede som fortsatt er i utlandet. Aktor vil ha ham som vitne i saken, men det er tvilsomt om de rekker det. Bhatti har anket Pakistans beslutning om utlevering, og saken er i en rettsinstans som tilsvarer norsk lagmannsrett.