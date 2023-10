Norsk islamist lurt av E-tjenesten: Var kilde i flere år

Under høringen i Stortingets kontrollkomité mandag fortalte sjef for Etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes, om de dramatiske dagene før terrorangrepet i Oslo sentrum, natt til 25. juni i fjor.

Seks dager før angrepet, den 19. juni, mottok en hemmelig agent i Etterretningstjenesten flere urovekkende meldinger fra en etterlyst islamist.

– I en operasjon styrt og kontrollert av E-tjenesten, som hadde pågått i flere år – mottok en av våre agenter informasjon søndag 19. juni om et mulig terrorangrep hvor flere av de involverte personene var norske borgere, sa Nils Andreas Stensønes under høringa.

HØRING: Saksordfører Peter Frølich (H) og medlemmer av kontroll- og konstitusjonskomiteen under den åpne høringen på Stortinget om masseskytingen 25. juni i fjor. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kilde med «unik aksess»

Islamisten kommuniserte med agenten via den krypterte meldingstjenesten Telegram og brukte en selvslettende funksjon som gjør at meldingene forsvinner like etter at de er lest.

Islamisten trodde at mottakeren av meldingene var en IS-kriger – ikke en hemmelig agent som rapporterte hjem til Norge.

Islamisten har i dag status som vitne i etterforskninga, opplyser Oslo politidistrikt til NRK.

I chatten forteller islamisten at en «bror» planlegger angrepet. Broren vil komme i kontakt med IS, slik at de kan ta på seg ansvar for angrepet.

Agenten oppfattet informasjonen som så viktig og unik at den ble sendt til Norge søndag kveld, fortalte Stensønes i sin redegjørelse.

I E-tjenesten var det ingen tvil om at informasjonen var troverdig, og at angrepet sannsynligvis skulle skje i Norge, sa etterretningssjefen.

Mandag formiddag varslet E-tjenesten PST om et mulig «nært forestående» terrorangrep.

Samme dag var det et operativt ledermøte mellom de to tjenestene.

– Vi understreket at vi tok informasjonen på største alvor, at informasjonen var meget troverdig og stammet fra en kilde med god og unik aksess, sa Stensønes.

Les også: Terrorangrepet i Oslo: Disse sporene pekte mot Norge før angrepet

Troverdig trussel

NRK har tidligere fortalt at islamisten er i kretsen til Arfan Bhatti. Bhatti ble senere siktet for medvirkning til grov terror etter masseskytingen.

– Vi anså dette som en troverdig trussel. Det var fra en kilde som var veldig godt plassert og derfor formidlet vi dette umiddelbart, sa Stensønes til NRK etter høringa.

BELASTNING: – For flere av mine medarbeidere har det vært en stor personlig belastning at arbeidet ikke ledet til at angrepet ble avverget, sa Stensønes i Foto: Christine Svendsen / NRK

– Hvordan er denne informasjonen hentet inn?

– Den er hentet inn av en agent som jobber for Etterretningstjenesten og noe lengre enn det kan jeg ikke gå. Det er svært viktig for oss å ta vare på våre kilders identitet på grunn av deres sikkerhet og muligheten til å hente informasjon senere, sier Stensønes.

Han fortalte at det har vært vanskelig for E-tjenesten at de varslet om et mulig angrep, men at det likevel ikke ble stoppet.

– For flere av mine medarbeidere har det vært en stor personlig belastning at arbeidet ikke ledet til at angrepet ble avverget, sa Stensønes.

Utvalget som har evaluert PST og politiet etter terrorangrepet 25. juni, har kritisert PST for hvordan de håndterte varselet til E-tjenesten.

Varselet ble ikke behandlet raskt nok og arbeidet var ensidig, ifølge utvalget.

De mener PST brukte krefter på å finne ut om Arfan Bhatti virkelig var involvert, i stedet for å forsøke å finne ut hvem i Norge som kunne angripe.

– Varselet var tydelig

På den andre siden har PST ment at Etterretningstjenesten delte for lite informasjon da de varslet.

E-tjenesten fortalte ikke at informasjonen om et mulig angrep i Norge stammet fra deres egen hemmelige operasjon. De delte heller ikke chattemeldingene mellom agenten og den islamisten.

– PST har sagt at dette varslet var nakent og for lite konkret. Hva er din kommentar til det?

– Vi ga dem all informasjon som vi hadde. Det vi ikke ga var identifikasjon av agenten og nøyaktig hvordan operasjonen ble styrt, sier Stensønes til NRK.

– Var det noe i dette varselet som var vanskelig å forstå?

– For oss så var dette tydelig og klart.

Under høringa sa Stensønes at E-tjenesten har spurt seg selv om de kunne gjort noe annerledes, men at svaret i det «vesentlige er nei».

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har bedt om redegjørelser fra E-tjenesten.

– Det var og er min forståelse at Etterretningstjenesten i tiden før angrepet ivaretok sitt oppdrag. De innhentet og analyserte informasjon om utenlandske forhold og varslet PST om en trussel, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram mandag.

Les også: Sporene politiet mener Bhatti kobles til terroren med

PST: – Vi kunne gjort mer

PST-sjef Beate Gangås deltok på høringen i Stortinget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

PST-sjef Beate Gangås var også til stede under høringa mandag.

– Jeg har sagt at vi kunne gjort mer. Vi kunne ha fulgt opp flere av sporene. Vi kunne ha satt på mer ressurser, men så sier jo også rapporten at det er ikke sikkert at det ville vært avverget allikevel. sier Gangås til NRK.

– Ressurssituasjonen var og er krevende. Den er selvfølgelig av en stor betydning for hva vi klarer å følge opp av tips og meldinger som kommer til oss, sier Gangås.

Avviser kritikk fra forsvarer

Marius Dietrichson er forsvarer for terrorsiktede Zaniar Matapour. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Marius Dietrichson, forsvareren til terrorsiktede Zaniar Matapour, har tidligere sagt at det er mulig angrepet ikke ville ha skjedd i det hele tatt uten involveringen fra E-tjenestens agent.

Det avviser sjefen for Etterretningstjenesten.

– Det er ikke riktig, og det fremgår også av konteksten hvis man leser alle chatteloggene, sier Stensønes til NRK.