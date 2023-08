Uenige om Matapours tilregnelighet: – Kan ha skapt en usikkerhet

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks De sakkyndige er uenige i om Matapour var tilregnelig eller ikke da han drepte to personer.

Politiadvokat Ingvild Myrold sier det har vært utfordrende at Matapour i liten grad har ønsket å bidra.

Bistandsadvokat Sigurd Klomsæt tror at det at Matapour har nektet å prate med politi og sakkyndige, har ført til at man nå er delt i vurderingen av tilregnelighet.

Klomsæt synes også det tok for lang tid fra Matapour utførte angrepet, til han ble innlagt til tvungen observasjon i Bergen.

Politiadvokat Myrold sier arbeidet med å kartlegge Matapours psykiske helse startet kort tid etter hendelsen fant sted.

Forsvarer Dietrichson vil ikke spekulere i om det tok for lang tid før man fikk Matapour til observasjon.

De tre rettspsykiatriske sakkyndige i terrorsaken fra i fjor sommer, har ferdigstilt sine erklæringer om Zaniar Matapour.

Det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Samtidig sier politiadvokat Ingvild Myrold til NRK at det har vært utfordrende at Matapour i liten grad har ønsket å bidra.

Det tror bistandsadvokat Sigurd Klomsæt kan ha gitt faglige utfordringer.

Uenige om tilregnelighet

Matapour var i fjor høst til tvungen observasjon i Bergen fengsel.

Nå har altså de sakkyndige konkludert – og de er uenige.

– Vurderingen til to av de sakkyndiges taler for at Matapour var tilregnelig på handlingstidspunktet, mens den siste sakkyndige mener at Matapour har en diagnose som kan medføre utilregnelighet, skriver Oslo-politiet.

25. juni i fjor åpnet Zaniar Matapour ild mot flere utesteder i Oslo sentrum. Han tok livet av to og skadet flere. Foto: Javad Parsa / NTB

Politiadvokat Ingvild Myrold sier påtalemyndigheten tar med seg de sakkyndiges vurdering i det videre arbeidet.

– Vi venter først på at Den rettsmedisinske kommisjon skal komme med sin vurdering av erklæringen. Det er til slutt retten som skal ta stilling til spørsmålet om tilregnelighet i en hovedforhandling, sier Myrold til NRK.

– Ikke et sakkyndig-spørsmål

Matapours forsvarer Marius Dietrichson registrerer at det er en uenighet mellom de sakkyndige.

Han understreker samtidig at den rettsmedisinske prosessen ikke er ferdig med de sakkyndiges vurdering.

– Erklæringen må tas stilling til av Den rettsmedisinske kommisjon, og til slutt av retten. Tilregnelighetsspørsmålet er ikke et sakkyndig-spørsmål, det er et rettslig spørsmål som avgjøres av dommeren, sier Dietrichson til NRK.

Forsvarer Marius Dietrichson avventer domstolens vurdering av Matapours tilregnelighet. Foto: Gunnar Bratthammer

– Kan ha skapt usikkerhet

Sigurd Klomsæt er bistandsadvokat for 15 av de fornærmede etter terrorangrepet 25. juni i fjor.

Han tror at det at Matapour har nektet å prate med politi og sakkyndige, har ført til at man nå er delt i vurderingen av tilregnelighet.

– Det at han nekter å snakke med politi og sakkyndige kan ha skapt en usikkerhet, sier Klomsæt til NRK.

Bistandsadvokat Sigurd Klomsæt mener det tok for lang tid å få Matapour til observasjon. Foto: Terje Haugnes / NRK

Han sier det viktigste for hans klienter er at de involverte personene ansvarliggjøres.

– På hvilken måte får være opp til domstolen å avgjøre.

Mener ting tok for lang tid

Klomsæt synes også det tok for lang tid fra Matapour utførte angrepet, til han ble innlagt til tvungen observasjon i Bergen.

– Man skal observere og samtale med personer så nært opp til handlingen som mulig. Det skulle vært gjort omgående etter 25. juni 2022, sier Klomsæt.

Politiet sa kort tid etter angrepet at de ønsket en prejudisiell observasjon.

Det førte ikke fram. Matapour nektet å samarbeide. Senere den sommeren ble det besluttet at han skulle til observasjon i Bergen. Dit kom han senere om høsten.

Dagene etter skytingen samlet det seg store mengder blomster og støtteerklæringer i Rosenkrantz' gate i Oslo sentrum. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Politiadvokat Myrold sier arbeidet med å kartlegge Matapours psykiske helse startet kort tid etter hendelsen fant sted

– Utfordringen har vært at Matapour selv i liten grad har ønsket å bidra. De sakkyndige har vurdert absolutt alle tilgjengelige opplysninger om Matapour, herunder gamle helseopplysninger, dokumenter fra tidligere saker, saksinformasjon og opplysninger fra personer som har møtt ham, sier Myrold.

Politiadvokat Ingvild Myrold sier politiet startet med å kartlegge Matapours psykiske helse kort tid etter angrepet i fjor. Foto: Geir Olsen / NTB

Forsvarer Dietrichson vil ikke spekulere i om det tok for lang tid før man fikk Matapour til observasjon.

– Jeg tror jeg nå skal la det rettsmedisinske miljøet ferdigstille denne prosessen, før jeg tilkjennegir mitt syn på det, sier Dietrichson.