Zaniar Matapour skal ha oppsøkt åstedet før terroren

Den 25. juni drepte Zaniar Matapour (44) to personer og skadet mange da han åpnet ild mot to utesteder i Oslo sentrum.

Politiet mener Matapour hadde forberedt seg før han angrep.

– Vår oppfatning er at terrorhandlingen ble begått etter forutgående overveielser og planlegging, skriver politiadvokat Ingvild Myrold i en e-post til NRK.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Ingvild Myrold er politiadvokat i Oslo politidistrikt. Foto: Olav Døvik / NRK

Politiet har siktet fire andre for medvirkning til terror. Tre nekter straffskyld, mens den fjerde ikke har svart på dette.

– Saken reiser mange spørsmål, blant annet om han har fått bistand fra andre, sier Matapours forsvarer Marius Dietrichson til NRK.

– Dette er forhold som bevisfremleggelsen vil avdekke og som jeg vil avvente med å kommentere nå, sier advokaten.

NRK har ved hjelp av skriftlige og muntlige kilder satt sammen en oversikt over kontakt mellom de siktede, innkjøp og hendelser i opptakten til terroren.

Mai 2022: Mulig møte på lekeland

I slutten av mai skal Zaniar Matapour ha besøkt Leo's Lekeland. Samme dag skal Arfan Bhatti og en nær venn av Matapour ha vært på samme sted. Alle de tre mennene har barn.

LEKELAND: Flere av de siktede skal ha vært på Leo's Lekeland utenfor Oslo sentrum i mai i fjor. Leo's Lekeland vil ikke kommentere saken. Foto: Christine Svendsen / NRK

Vennen i 40-årene er en av dem som nå er siktet medvirkning til terror. På spørsmål om hvorfor mannen var på Leo's Lekeland sier forsvarer Victoria Holmen at hun ikke har noen kommentar.

Arfan Bhatti har i en årrekke vært i politiet og PSTs søkelys. Han nekter å ha noe med saken å gjøre overhodet. Det sier Bhattis forsvarer John Christian Elden til NRK.

I RETTEN: John Christian Elden har vært Arfan Bhattis advokat i en årrekke. Her under en rettssak i Oslo tingrett i 2018. Foto: Anders Brekke / NRK

5. juni: Mulig møte på restaurant

Søndag ettermiddag skal Matapour, Bhatti og en barndomsvenn (36) av Bhatti ha møttes på en restaurant i Oslo, ifølge VG.

Trafikkdata plasserer de tre nær restauranten samtidig, er NRK kjent med.

36-åringen som var med på møtet er tidligere dømt for å ha oppbevart en maskinpistol av typen MP-40. Det var et slikt våpen Matapour brukte under angrepet.

GAMMEL MASKINPISTOL: Matapour brukte et våpen av denne typen den 25. juni. 36-åringen er dømt for ulovlig oppbevaring av samme type våpen. Foto: Svalbard museum

36-åringen ble senere siktet for medvirkning til terror. Han nekter straffskyld. Forsvarer Øyvind Bratlien har ikke svart på NRKs henvendelser.

6. juni: Mulig møte i Bhattis leilighet

Mandag formiddag skal Arfan Bhatti ha skrevet til Matapour: «Og bare ta med pengene in shaa Allaah».

To timer senere plasserer trafikkdata både Matapours og Bhattis telefon på Majorstua i Oslo. Det er i dette området Bhatti bor.

Politiet tror de to kan ha møttes denne mandagen, og at Matapour ga Bhatti 10.000 kroner, ifølge NRKs opplysninger.

BOSTED: Arfan Bhatti har i en årrekke bodd i dette området. Foto: Vidar Ruud / NTB

Bhattis forsvarer sier det er umulig å si om NRKs tidslinje er korrekt, ettersom Bhatti er i varetekt og Pakistan og ikke har fått noen spørsmål rundt dette.

– Generelt kan jeg si at de to er venner, så det er ikke rart om de har kontakt, sier Elden.

7. juni: Bhatti forlater landet

Tirsdag 7. juni reiste Bhatti fra Norge. Dagen etter landet han i Lahore i Pakistan.

I VARETEKT: Norske myndigheter prøver å få Arfan Bhatti utlevert fra Pakistan til Norge. Her utenfor rettslokale i Islamabad. Foto: NRK

11. juni: Kjøper «våpenbag»

Lørdag 11. juni gikk Matapour inn i sportsbutikken Anton Sport i Torggata i Oslo sentrum.

Han kjøpte en svart padel-bag, som er ment for å oppbevare racketer.

Bagen er av samme type som Matapour hadde med seg angrepsnatta, og som politiet mener våpnene ble oppbevart i.

BAG: En bag av denne typen kjøpte gjerningsmannen knappe to uker før angrepet. Foto: Nadir Alam / NRK

Butikkmedarbeideren reagerte på at Matapour gjorde opp med kontanter.

– Han betalte cash, og det er det ikke så mange som gjør om dagen. Han sa ikke noe om hva han skulle bruke den til, sier en som arbeider i butikken til NRK.

Noen dager etter terrorangrepet ble han oppringt av politiet.

– En sivil politimann kom og ba om å få se overvåkingsbilder. Deretter hentet vi hele disken og der var det video som viser Matapour i butikken, sier han.

14. juni: Matapour skal ha ringt Bhatti

Rundt klokken 19 tirsdag kveld er det registrert et anrop fra Matapours mobilnummer til Bhattis pakistanske nummer.

Samtalen varer i tre minutter og 50 sekunder, får NRK opplyst.

14. juni: Bhatti bytter profilbilde

Bhatti byttet profilbilde på Facebook klokken 22.30 samme dag. Bildet viser et regnbueflagg med strek over, i tillegg til et sitat fra Koranen.

Sitatet blir brukt til å rettferdiggjøre drap på homofile.

PROFILBILDE: Bhattis profil ble oppdatert med et brennende regnbueflagg og sitater fra Koranen og en hadith (fortellinger fra profeten Muhammads liv) som rettferdiggjør drap på homofile. Foto: Skjermdump / NRK

15. juni: Tiltalte og medsiktet på Tusenfryd

Onsdag 15. juni, ti dager før terrorangrepet, besøker tiltalte Matapour og den medsiktede vennen i 40-årene, fornøyelsesparken Tusenfryd sør for Oslo.

De har med seg barn og kjører blant annet tømmerrenna og en karusell, etter det NRK kjenner til.

FORNØYELSESPARK: Tusenfryd ligger på Vinterbro to mil sør for Oslo. (Arkivfoto) Foto: Inger-Marit Sæby / NRK

– Kontakten mellom min klient og Matapour knyttet seg til samvær med barna til Matapour. Matapour søkte råd hos min klient hva gjaldt håndtering av barna, sier forsvarer Victoria Holmen.

18. juni: Medsiktet skal ha ringt Bhatti

Lørdag formiddag fikk Bhatti et anrop fra barndomsvennen (36).

Politiet har en teori om at mannen hjalp til med å skaffe våpen til angrepet, ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett. Det nekter han for.

Anropet varte i ett minutt og 36 sekunder, får NRK opplyst.

18. juni: Bhatti skal ha snakket om penger

Lørdag klokken 20.38 fikk Matapours nummer en melding fra Bhattis nummer, ifølge NRKs opplysninger:

«Ta 10k som du ga meg når jeg reiste og resten kan du gi til bror in shaa Allaah».

NRK kjenner ikke til hvilken «bror» det blir referert til.

19. juni: Ber IS ta ansvar for terror

Søndag formiddag den 19. juni fikk en agent i E-tjenesten en melding om at en «bror» var involvert i en operasjon i Europa. Agenten fikk også en melding om at de ønsket at «D» skulle ta ansvaret for operasjonen etter at den er gjennomført.

«D» er en forkortelse for ordet dawla, som IS bruker om seg selv.

Politiet mener en norsk IS-kvinne sendte disse meldingene. Kvinnen skal i lang tid ha blitt lurt av E-tjenesten til å tro at hun chattet med en IS-kriger.

Kvinnen er siktet for medvirkning til terror. Det er ikke kjent hvordan hun stiller seg til siktelsen.

Forsvarer Petar Sekulic har ingen kommentar til saken.

19. juni: Lang samtale

Søndag ettermiddag ble det registrert to samtaler fra Bhattis pakistanske nummer til Matapours nummer.

Den ene samtalen varer i overkant av fire minutter, mens den andre varer i 17 minutter, ifølge NRKs opplysninger.

– Det er intet i denne eventuelle kontakten som indikerer noen terrorvirksomhet, og vi må legge til grunn at PST har hatt Bhatti og hans telefoner under oppsyn, sier forsvarer Elden til NRK.

23. juni: Skal ha blitt observert ved åstedet

Torsdag klokken 09.22 ble Matapours hvite bil observert ved C.J Hambros plass i Oslo sentrum.

I denne gaten ligger Per på Hjørnet og London Pub. Det var disse utestedene Matapour skjøt mot natt til lørdag, etter å ha gått av på trikkestoppet ved Oslo tinghus.

Matapours bil skal ha kjørt forbi utestedene. Så stoppet bilen i samme gate i omtrent ett minutt før den kjørte videre.

Matapour har tidligere hatt en advokat som har kontor i området. Advokaten vil ikke svare på om Matapour var hos ham denne torsdagen.

ROSENKRANTZ' GATE: Bilen Matapour disponerte kjørte gjennom og stoppet i gata der terrorangrepet skjedde halvannet døgn senere.

23. juni: Parfyme og tannbørste i moskeen

Torsdag kveld skal Matapour ha handlet i Rabita-moskeen. Moskeen ligger i Oslo sentrum og var flittig brukt av Matapour.

JEVNLIG GJEST: Matapour var jevnlig i Rabita-moskeen. Her sees han ettermiddagen før terrorangrepet på vei inn i bygget.

NRK har snakket med mannen som betjente Matapour denne torsdagen.

– Han kom til biblioteket i moskeen på kveldstid. Han kjøpte en del ting, men hadde problemer med å betale. Det var ikke snakk om mye. Han lurte om han kunne betale senere. Jeg syntes synd på ham og sa at han ikke trengte å betale, sier mannen til NRK.

Han forteller at Matapour fikk en alkoholfri parfyme, en svart bønnelue og en miswak.

Miswak er en kvist som brukes til å rense tennene. Det blir sagt at profeten Muhammad brukte slike kvister i sin levetid, blant annet før bønn.

BØNNELUE: Gjerningsmannen kjøpte en bønnelue av denne typen i Rabita-moskeen dagen før angrepet. Foto: politiet

NRK vet ikke om disse innkjøpene kan knyttet til terrorangrepet, men at terrorister bruker parfyme i forbindelse med angrep er ikke et ukjent fenomen.

– Når jihadister tar på parfyme før et angrep eller en militæroperasjon – for det finnes det mange eksempler på – handler det som regel om å pynte seg for det de ser på som det forestående møtet med de vakre kvinnene i paradis, skriver den anerkjente terrorforskeren Thomas Hegghammer i en e-post til NRK.

JIHADKULTUR: Terrorforsker Thomas Hegghammer forteller at parfyme er særlig populært i religiøse muslimske miljøer, blant annet fordi Profeten Muhammad sies å ha brukt det. Foto: Svein Olsson / NRK

Hegghammer jobber ved Universitetet i Oxford i England og forsker blant annet på jihadkultur.

Et eksempel på en parfymert jihadist er Mohamed Geele. Han tok seg inn i huset til den danske karikaturtegneren Kurt Westergaard bevæpnet med øks og kniv.

– Han hadde dynket seg i parfyme, i tro om at «de parfymerte» vil nå de høyeste nivåene i paradis, skriver terrorforsker Petter Nesser i sin bok «Islamist terrorism in Europe».

OVERLEVDE: Tegneren Kurt Westergaard levde farlig etter at han tegnet karikaturer av profeten Muhammad. Tegneren unnslapp økseangriperen da han barrikaderte seg i et panikkrom i huset sitt. Foto: HENNING BAGGER / Afp

24. juni: Medsiktet tar ut kontanter

Bare timer før angrepet tok 36-åringen, som nå er siktet i saken, ut 19.500 kroner i kontanter fra en minibank på Kalbakken i Oslo.

Det skjedde sent fredag kveld, ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett.

MINIBANK: Den medsiktede ble fanget på kamera da han tok ut kontanter i minibanken på Kalbakken.

Matapour hadde 8000 kroner i 500-kroners sedler på seg da han ble pågrepet.

Forsvareren til 36-åringen har tidligere sagt at det er usannsynlig at mannen hadde anledning til å overlevere pengene til Matapour, ifølge tingretten.

25. juni: Troskapsed sendt fra telefonen til medsiktet

Fredag ettermiddag var Matapour i moskeen, på restaurant, i leiligheten sin og han syklet rundt i byen.

OVERVÅKNINGSBILDE: Klokka 20.50 fredag blir det politiet mener er Zaniar Matapour avbildet i det han sykler forbi inngangsdøra til Bunnpris i Oslo sentrum. Han har en svart bag på ryggen. Foto: NRK

Litt før midnatt skal Matapour ha oppsøkt leiligheten til den nære vennen i 40-årene. Vennen er en av dem som senere har blitt siktet for medvirkning til terror. Han nekter straffskyld.

Inne i leiligheten spilte Matapour inn en såkalt «baya» – et troskapsløfte til IS.

Matapour skal ha snakket på arabisk og kurdisk. Han skal ha sverget troskap til IS og nevnt vantro.

Løftet ble lagret som en lydfil, og etter det NRK får opplyst sendt videre fra telefonen til vennen i 40-årene. NRK vet ikke hvem som sendte filen fra mobiltelefonen eller hvem som mottok den.

Det skal være en teori at filen ble sendt fra en kryptert applikasjon og senere slettet.

Mannen i 40-årene var ikke klar over at det ble spilt inn en «baya», sier hans forsvarer, Victoria Holmen.

FORSVARER: Advokat Victoria Holmen. Foto: My Tien Diep

– Den lyder på et språk han bare delvis forstår, sier mannens forsvarer, Victoria Holmen.

– Hvorfor ble din klients mobil brukt til å ta opp bayaen?

– Dette er spørsmål han nøye har besvart i politiavhør. Jeg besvarer ikke disse spørsmålene i media. Jeg minner om at påtalemyndigheten har valgt ikke å ta ut tiltale mot ham, sier Holmen.

Klokka 00.35 ble Matapour hentet av en taxi. Han hadde den svarte bagen med seg.

Klokka 01.12.48 ble det første skuddet avfyrt.

TATT: Politiet fant en gammeldags telefon i lomma til Matapour da han ble pågrepet. Etter det NRK får opplyst, hadde han latt den «vanlige» og sporbare mobiltelefonen sin ligge igjen i leiligheten. Foto: Privat

25. juni: Bhatti skal ha sendt et hjerte

Lørdag ble det delt nettartikler om terrorangrepet i en meldingsgruppe både Matapour og Bhatti var medlem i.

Da sendte Bhattis nummer en hjerte-emoji, får NRK opplyst.