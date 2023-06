Nytt Matapour-bilde med våpenbag: Slik forflyttet han seg rundt i Oslo før terroren

Det har snart gått ett år siden terroren rammet Oslo.

NRK har kartlagt bevegelsene til Matapour (43) i timene før angrepet:

Gikk til moskéen for å be flere ganger

Syklet rundt i byen

«Forsvant» i flere timer på kvelden

Tok taxi til Oslo sentrum

Det er fortsatt flere detaljer fra disse timene som ikke er kjent:

Når og hvor fikk Matapour våpnene han brukte i det dødelige angrepet?

Hva gjorde Matapour mellom klokken 21 og omtrent frem til midnatt drapskvelden?

Etterforskningsleder Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt sier til NRK at politiet gjennom omfattende undersøkelser har et godt bilde av Matapours bevegelser før terrorangrepet.

VIL HA INFO: – Vi er interessert absolutt alt og vi ønsker at personer som har info om Matapours bevegelser, særlig 24. juni i fjor, tar kontakt med politiet, sier Myrold. Foto: NTB

– Det er likevel tidsrom vi arbeider med å belyse ytterligere. Vi er interessert i absolutt alt. Hans person, hans bevegelser, sier Myrold til NRK.

VÅPEN: En maskinpistol av typen MP40 ble brukt under angrepet. Dette bildet er et illustrasjonsfoto, ikke maskinpistolen Matapour brukte. Foto: MUSEUM VEST / BJØRN WEST MUSEET

Restaurantbesøket

Bare timer før terrorangrepet satt PST og E-tjenesten i et møte i Nydalen. Det var kun fem dager siden forrige gang de møttes, men temaet de snakket om var det samme:

Et mulig og nært forestående terrorangrep i Norge.

Fra før hadde E-tjenesten delt informasjon om at den kjente islamisten Arfan Bhatti var involvert.

Nå hadde de oppdaget en Facebook-oppdatering fra Bhatti som kunne oppfattes som en oppfordring til drap på homofile.

Profilbildet til Arfan Bhatti i juni 2022. I sitatet står det at man skal drepe «den som gjør som Lots folk». Bhatti la også ut et bilde av et brennende Facebook-flagg, med et sitatet fra Koranen, som er knyttet til straff for homoseksuelle handlinger. Foto: NRK/Facebook

Mens de hemmelige tjenestene satt og vurderte den mulige terrortrusselen mot Norge, begynte tusenvis av Pride-deltagere å fylle Oslos gater.

PST mente likevel at de hadde for lite informasjon til å iverksette tiltak.

Like før klokken 16 på ettermiddagen sendte en av møtedeltagerne en e-post til sine kollegaer: PST ville plukke opp saken igjen etter helgen.

Omtrent samtidig ble Matapour fanget på et overvåkningskamera.

Han satt alene på en restaurant.

RESTAURANT: Politiet har publisert dette overvåkningsbildet av Matapour i restauranten. Foto: Politiet

43-åringen var nå i gang med de siste forberedelsene til det som kunne blitt et av de dødeligste angrepene i Europa på mange år.

Syklende i sentrum

Terrorsiktede Zaniar Matapour har sittet i varetekt siden han ble pågrepet. Han har hele tiden nektet å svare på spørsmål fra politiet. Derfor har politiets arbeid med å kartlegge bevegelsene hans blitt svært krevende.

Matapour skal også ha tatt flere grep som gjør det mer utfordrende å spore ham, for NRK opplyst.

Han brukte kontanter, som er mye vanskeligere å spore enn bankkort.

I timene før angrepet skal han ha lagt igjen den vanlige mobiltelefonen sin inne i leiligheten.

Da han ble pågrepet, hadde han flere tusen i kontanter og en nyinnkjøpt, enkel mobiltelefon av merket Alcatel på seg.

I bukselomma fant politiet også to SIM-kort og nøkler til en sykkel.

I etterkant av angrepet startet politiet opp et omfattende prosjekt, der store mengder overvåkningsvideo ble innhentet og gjennomgått.

Politiet har funnet bilder av Matapour fra 24. juni på kameraer fra flere steder i byen, og offentliggjort flere av disse.

BA OM VIDEO: Vanligvis må overvåkingsvideoer slettes etter syv dager. Etter terroren i Oslo, ba politiet alle innenfor dette området om å lagre opptakene i åtte uker. Foto: Unni Turid Grøndal / Unni Turid Grøndal

Nå kan NRK fortelle at politiet også har funnet overvåkningsbilde av Matapour syklende med en svart bag på ryggen.

NRKs undersøkelser tyder på at dette er første gangen man ser spor etter bagen som våpnene lå skjult i. Overvåkningsbildet er fra like før klokka 21 på kvelden.

Baggen ble liggende igjen på åstedet etter masseskytingen.

BAG: Denne bagen ble liggende igjen på åstedet etter skytingen. Foto: Nadir Alam / NRK

Dette er de kjente bevegelsene til Zaniar Matapour den 24. juni:

Cirka kl. 13.15

Zaniar Matapour blir avbildet i forbindelse med at han deltar på fredagsbønnen i Rabita-moskéen i Oslo sentrum, ifølge kilder med tilknytning til moskeen.

Etter det NRK får opplyst, skal han ikke ha hatt med seg en bag inn i moskeen.

FREDAGSBØNN: Matapour var i Rabita-moskeen i Oslo sentrum for å be i timene før angrepet. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Cirka kl. 16.20

Ni timer før angrepet, blir Matapour avbildet på en restaurant sentralt i Oslo.

På overvåkningsbildet har Matapour på seg en blå t-skjorte og en svart bønnelue.

Matapour har fortsatt den vanlige mobiltelefonen sin med seg.

MÅLTID: Matapour ble avbildet på restauranten Istanbul i Oslo sentrum. Foto: Nadir Alam / NRK

Cirka kl. 18.00

Igjen blir Matapour avbildet inne i moskéen. NRK har snakket med andre som var i moskéen denne dagen, og heller ikke denne gang skal han ha hatt med seg en bag.

Etter å ha vært i moskeen, reiser Matapour hjem til leiligheten sin i Oslo sentrum.

LEILIGHET: Matapours leilighet ligger i Oslo sentrum. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Kl. 20.50

Noen hundre meter unna leiligheten til Matapour ligger en matbutikk.

Klokka 20.50 blir det politiet mener er Zaniar Matapour avbildet i det han sykler forbi inngangsdøra til Bunnpris i Møllergata.

PÅ SYKKEL: Zaniar Matapour sykler forbi inngangsdøra til Bunnpris i Møllergata. Foto: NRK

43-åringen har nå skiftet.

Han har tatt på seg en annen bukse og tatt en gul T-skjorte over den blå. På hodet har han en lyseblå cap. Overvåkingsbildet viser også tydelig at han nå har en svart bag på ryggen.

Etter det NRK får opplyst, har Matapour også latt den «vanlige» mobiltelefonen sin ligge igjen i leiligheten.

Nå har han kun med seg Alcatel-telefonen.

Kl. 20.53

Matapour sykler videre nordover i byen. Han passerer en Kiwi-butikk og fortsetter oppover Maridalsveien.

SYKLET FORBI: Matapour ble også fanget opp på overvåkningskamera da han passerte denne butikken. Foto: Nadir Alam / NRK

Slik er bevegelsene i sentrum:

NRK har ikke klart å spore opp flere bilder eller informasjon om hvor Matapour har vært mellom 20.53 og like før midnatt. Da dukket Matapour opp sør i Oslo.



Etterforskningsleder Ingvild Myrold sier at hun ikke ønsker å inn i etterforskningen av dette, men sier de har dannet seg et godt bilde.

Spilte inn troskapsløfte hos venn

Det neste kjente sporet er altså flere timer senere, og mer enn 10 kilometer unna den forrige observasjonen i Maridalsveien.

Litt før midnatt skal Matapour ha oppsøkt leiligheten til en venn.

Mannen i 40-årene skal ha forklart at Matapour hadde med seg den svarte bagen.

Inne i leiligheten spilte Matapour inn en såkalt «bay’ah» – et troskapsløfte til IS.

Løftet ble lagret som en lydfil og etter det NRK får opplyst sendt videre fra telefonen til vennen.

Om det var Matapour eller vennen som faktisk sendte filen er ukjent for NRK.

Vennen er en av dem som senere har blitt siktet for medvirkning til terror.

Han nekter straffskyld, og i avhør skal han ha forklart at han ikke visste noe om planene til Matapour eller hva han hadde med seg i bagen.

Advokat Victoria Holmen er mannens forsvarer.

Forsvarer Victoria Homen sier at mannen i 40-årene nekter straffskyld. Foto: My Tien Diep

På spørsmål om hva hennes klient har forklart om hvorfor Matapour kom til leiligheten, om vennen bisto med å spille inn troskapsløftet og om han visste om Matapours terrorplaner, svarer Holmen:

– Spørsmålene som stilles er grundig besvart under politiavhør, som jeg ikke kan referere fra på nåværende tidspunkt hvor etterforskningen samtidig pågår.

I samtaler med agenten fra E-tjenesten, har Arfan Bhatti forklart at planen var at Matapour skulle spille inn troskapsløftet som en video, men at han ikke rakk det, får NRK opplyst.

Fant en annen sykkel

NRK vet ikke hvordan Matapour kom seg fra Oslo sentrum til vennens leilighet.

Utenfor leiligheten til vennen, fant politiet en sykkel som tilhører Matapour.

Dette skal ha vært en elsykkel, og ikke den samme sykkelen han ble avbildet på tidligere på kvelden.

Sykkelen Matapour brukte på kvelden den 24. juni ble funnet i Oslo sentrum i etterkant av angrepet.

– Sykkelen har vi funnet, men av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke gå ut med mer om hvor den ble funnet, sier etterforskningsleder Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt til NRK.

Tok taxi til byen

Mens Matapour spilte inn troskapsløftet, var Pride-festen godt i gang i Oslo sentrum.

Klokka 00.35 ble han hentet av en taxi.

Matapour hadde den svarte bagen med seg i taxien.

Taxisjåføren slapp av Matapour på Holbergs plass. Deretter tok han trikken videre til Tinghuset.

Matapours forsvarer, Marius Dietrichson, sier tidslinjen er sentral.

– Til den tidslinjen dere nå tegner: Det er helt sentrale spørsmål. Hvem har siktede snakket med før han begikk angrepet? Hvorfor gjorde han det han gjorde? Det krever et svar, ikke bare for lovovertrederen som nå blir satt på tiltalebenken, men jeg tror også hele sivilsamfunnet krevet et svar på det, sier Dietrichson til NRK.

Klokka 01.12.08 viser bilder fra et overvåkningskamera at Matapour gikk av 18-trikken.

LØPER: Matapour fanget opp av overvåkningskamera i Oslo sentrum. Foto: Politiet / NTB

40 sekunder senere ble det første skuddet avfyrt.