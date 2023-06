Knusende kritikk av PST: Prøvde ikke å finne mulig gjerningsmann

Det kommer fram i den ferske rapporten fra 25. juni-utvalget.

Allerede 20. juni fikk PST et varsel om at Arfan Bhatti trolig var involvert i et mulig terrorangrep i Norge, men PST sjekket aldri hvem som kunne være en mulig utøver av angrepet.

Dette til tross for at de var bekymret for relasjonen han hadde med Zaniar Matapour. Han er nå siktet for to drap og terror etter skytingen den 25. juni i fjor.

Angrepet kunne vært forhindret dersom PST hadde mer fokus på Matapour, er en av konklusjonene i rapporten som blir presentert i dag.

Utvalgsleder Pia Therese Jansen sier at angrepet natt til 25. juni kunne fått et langt mer dødelig utfall.

– Maskinpistolen og den medbrakte ammunisjonen hadde et langt større skadepotensial. Dette kunne ha utviklet seg til et av de dødeligste angrepene på sivile i Europa på mange år, sa hun da rapporten ble lagt frem.

De sentrale funnene

Fra podiet hyllet hun også de sivile som overmannet Matapour etter at de dødelige skuddene.

– De sivile som var raskt på forhindret at dette kunne bli et svært dødelig angrep

Den nesten 300 sider lange granskingsrapporten har undersøkt hva blant annet PST og politiet visste i forkant av angrepet.

Evalueringen har ti sentrale funn. Flere av funnene konkluderer med at angrepet kunne vært forhindret.

De ti mest sentrale funnene Ekspander/minimer faktaboks Det er mulig at angrepet natt til 25. juni 2022 kunne vært forhindret dersom PST hadde opprettet en forebyggende sak mot Zaniar Matapour i månedene frem mot angrepet. Selv om PST satt på relevant egenprodusert etterretning om Matapour, delte PST ikke denne etterretningen med radikaliseringskontaktene i politiet som hadde ansvar for å følge ham opp. Det er mulig at angrepet kunne ha vært avverget som følge av et varsel PST mottok fra E-tjenesten fem dager før angrepet inntraff. Det var aldri noen i PST som sjekket Bhattis kontoer i sosiale medier som følge av varselet fra E-tjenesten. Politiets operative håndtering av angrepet, herunder iverksetting av prosedyren for pågående livstruende vold (PLIVO), varsling og samhandling internt og eksternt, var i det store og hele godt gjennomført og i tråd med gjeldende retningslinjer og prosedyrer. Manglende beredskap/tilgjengelighet for viktige funksjoner i Oslo politidistrikt utgjør fortsatt en begrensning for politiets evner og muligheter til å håndtere alvorlige kriser og hendelser. Politietatene overlot et for stort kommunikasjonsansvar til Oslo pride. Det var for lite samhandling mellom Oslo politidistrikt, PST og Politidirektoratet om hvordan de skulle kommunisere om angrepet. Politidirektøren hadde ikke tilstrekkelig grunnlag for å overprøve Oslo politidistrikts operative vurderinger av om solidaritetsmarkeringen den 27. juni kunne gjennomføres. Beslutningen om å anbefale avlysning av solidaritetsmarkeringen var i strid med forsamlingsfriheten etter Grunnloven § 101 og EMK artikkel 11.

Utvalget har funnet fire spor som i teorien kunne bidratt til å forhindre angrepet, blant annet:

PSTs langsiktige forebygging

Utvalget mener PST burde ha opprettet en forebyggende sak etter at Arfan Bhatti og Zaniar Matapour ble stoppet av politiet i slutten av april 2022.

Et annet spor i rapporten, er at PST hadde tonet ned sitt fokus på Bhatti i tiden før angrepet.

– Dersom PST hadde opprettholdt sitt tidligere fokus på Bhatti, er det etter utvalgets vurdering mulig at angrepet kunne vært forhindret, dersom det viser seg at Bhatti står bak, sier Jansen.

PST mente Matapour hadde svært høy voldskapasitet og at han var sårbar for påvirkning fra Bhatti og hans miljø. Det var også mye kontakt mellom Bhatti og Matapour i tiden før angrepet.

DEMONSTRASJON: Arfan Bhatti holder appell under en demonstrasjon utenfor Stortinget mot Norges deltakelse i krigen i Afghanistan i 2012. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I rapporten kommer det fram at Matapour havnet i PSTs søkelys for første gang i 2016. De satt på informasjon om at han skal ha blitt radikalisert i 2015, heter det i rapporten.

PST vurderte at han var sårbar for radikalisering, og i 2019 ble han utpekt som en mulig «utøver av et angrep»

Utvalget vurderer det som mulig at angrepet kunne vært avverget dersom PST hadde opprettet en forebyggende sak mot Matapour i april 2022.

Varselet fra E-tjenesten

Utvalget mener PST innledningsvis jobbet godt med varselet, men at kontraterroravdelingen ikke behandlet varselet som like tidskritisk.

Utvalget har merket seg at det er intern uenighet i PST knyttet til hvor alvorlig varselet var.

Noen i tjenesten mente varselet ikke fremsto som mer alvorlig enn de mange andre tipsene og varslene PST mottar, mens andre mente at varselet skilte seg ut.

Ifølge utvalget har PST kun mottatt to tips fra E-tjenesten fra juni 2020 til 25. juni 2022. På bakgrunn av dette er det ikke tvil om at et slikt varsel fra E-tjenesten i det minste var uvanlig, skriver utvalget.

Oslo-terror 25.juni 2022 Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK Ekspander/minimer faktaboks To menn ble drept og 23 mennesker skadet på utesteder i Oslo sentrum 25. juni 2022.

Zaniar Matapour (43) er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. Islamisten Arfan Bhatti og to andre menn er siktet for medvirkning til angrepet, som regnes som grov terror. Følg tråden.

I ettertid ble gata hvor terroren skjedde, mellom Thon Hotel Rosenkrantz og London Pub, malt i regnbuefarger og erklært bilfri.

Flere mener angrepet kunne vært unngått dersom sikkerhetstjenestene hadde gjort en bedre jobb.

I ettertid ble flere pride-arrangementer avlyst i frykt for flere angrep.

I 2023 forventes det flere i pride-markeringen, spesielt i Oslo, enn noen sinne.

Utvalget mener PSTs arbeid med varselet var nokså ensidig.

PST fokuserte på å finne ut om personen som ville komme i kontakt med IS virkelig var Bhatti, i stedet for å forsøke å finne ut hvem som faktisk kunne utføre angrepet, ettersom Bhatti selv var i Pakistan.

«Det var med andre ord ingen i PST som forsøkte å svare på hvem som kunne være en mulig utøver av et angrep i Norge dersom Bhatti faktisk var involvert, med tanke på at han selv befant seg i utlandet.»

Utvalget mener det er høy sannsynlighet for at PST ville identifisert Matapour som en mulig utøver av et angrep.

Facebook-posten med det brennende prideflagget

Den 14. juni la Arfan Bhatti ut et brennende regnbueflagg og en tekst som rettferdiggjør drap på homofile.

Da PST ble varslet av E-tjenesten mandag før angrepet, sjekket ikke PST Bhattis profiler på sosiale medier.

Jansen sier det er «ganske overraskende» at innlegget ikke ble funnet.

– Det er ganske overraskende med tanke på at man hadde fått varsel om at Bhatti mulig ville gjennomføre angrep, sier hun.

Utvalget vurderer at PST burde ha avdekket Facebook-posten til Bhatti som del av sitt arbeid med varselet fra E-tjenesten i dagene frem mot angrepet.

På bakgrunn av dette, burde PST varslet Oslo politidistrikt om et mulig forestående terrorangrep hvor pride-arrangementer og/eller -deltagere var en mulig målgruppe.

– Det var aldri noen i PST som sjekket Bhattis sosiale medier som følger av varselet fra E-tjenesten, sier Jansen.

Utvalget spør om PST har holdt hodet for kaldt

Utvalget peker også på en bestemt avdeling i PST, som jobbet med å undersøke varselet fra E-tjenesten.

Utvalget mener at kontraterroravdelingen i PST har utviklet en kultur hvor det å holde hodet kaldt og ikke overreagere på ny trusselinformasjon verdsettes.

Utvalget spør om avdelingen har holdt hodet kaldere enn nødvendig da de fikk varselet fra E-tjenesten.

Utvalget mener dette kan ha bidratt til at avdelingen ikke oppfattet at det var et hasteelement knyttet til varselet fra E-tjenesten om mulig terror i Norge, etter det NRK forstår.

I rapporten står det at førstelinjen i PST oppfattet at saken hastet, mens kontraterroravdelingen ikke oppfattet det i like stor grad.

Viste skepsis til E-tjenesten

Ifølge enkelte i PST selv ville dette åpenbart endret seg dersom E-tjenesten hadde informert om E-tjenestens innhentingsoperasjon som lå bak varselet, noe E-tjenesten ikke gjorde.

I rapporten står det også at deler av kontraterroravdelingen utviste skepsis til informasjonen og vurderingene til E-tjenesten.

Utvalget mener det kan knyttes til et ønske om å være best i sitt fag, altså bedre enn E-tjenesten.

Enkelte personer i PST som var involvert i håndteringen har sagt til utvalget at E-tjenesten kan ha en tendens til å overdrive betydningen av innkommen informasjon.

Ba Matapour på lunsj under fasten

Utvalget mener PST heller ikke har vært oppmerksomme nok på begivenheter og arrangementer av særskilt betydning for minoritetsgrupper i sivilsamfunnet.

Ett eksempel utvalget trekker frem er at PST dagen før ramadan spurte om Matapour ville møtes til lunsj en dag under fasten.

Muslimer spiser ikke mellom soloppgang og solnedgang under ramadan.

Utvalget mener det fremstår som noe uoppmerksomt å invitere en ekstrem islamist til lunsj under fasten, når man forsøkte å bygge tillit til Matapour.

Utvalget sier også at PST ikke var tilstrekkelig oppmerksom på at pride-feiringen foregikk da E-tjenesten fortalte at Bhatti hadde lagt ut et brennende regnbueflagg:

Mens de i PST som jobbet med høyreekstrem var bevisst dette, sier utvalget at PST trolig ikke vurderte at skeive utgjorde en så sentral del av trusselbildet til ekstreme islamister at de ville gjennomføre et angrep mot dem.

Utvalget skriver at det lenge har vært kjent for PST, forskere og journalisten at skeive inngår som del av fiendebildet til ekstreme islamister:

«Derfor mener utvalget at PSTs manglende oppmerksomhet mot den pågående pride-markeringen da de ble gjort kjent med Bhattis Facebook-post, er kritikkverdig.»

Byrådsleder Raymond Johansen sier til NRK at funnene i rapporten er «helt knusende og helt uakseptabelt».

Hele rapporten kan leses her.