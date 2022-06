Arfan Bhatti la ut sitater om drap på homofile på Facebook

Etter det NRK vet har terrorsiktede Zaniar Matapour (42) og Bhatti hatt kontakt. NRK får også opplyst at politiet etterforsker hvem i det ekstreme islamistmiljøet 42-åringen har hatt kontakt med, og hvor omfattende kontakten eventuelt har vært.

Arfan Bhatti er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold.

I sitatet som Bhatti har publisert på Facebook, står det at man skal drepe alle som gjør handlinger som Lots folk.

– Sitatet er en av hadithene som blir brukt som grunnlag for dødsstraff for homofili i islam, sier Sylo Taraku til NRK.

Han er rådgiver i Tankesmien Agenda, og har skrevet en kronikk om temaet i Aftenposten.

Dette er profilbildet til Bhatti. Han har vært regnet som en av de sentrale skikkelsene i et norsk ekstremistmiljø. I sitatet står det at man skal drepe «den som gjør som Lots folk», og den som det blir gjort mot. Foto: Skjermdump / NRK

I islamsk tradisjon er Lot en profet som advarte befolkningen i de førhistoriske byene Sodoma og Gomorra mot homofile handlinger.

Sitatet er hentet fra en såkalt hadith. Det er en kort fortelling om profeten Muhammads ord og handlinger.

Sitatet ble lagt ut som Bhattis profilbilde 14. juni.

Bhatti har også lagt ut et bilde av et brennende regnbueflagg. På flagget er det skrevet et annet sitat. Også dette er knyttet til straff for homoseksuelle handlinger.

Bhatti vært regnet som sentral i det ekstreme islamistmiljøet i Norge.

NRK har forsøkt å kontakte Bhatti, men har ikke fått svar.

John Christian Elden sier at han ikke er kjent med om det er en relasjon mellom Matapour og Bhatti. Han har tidligere vært Bhattis forsvarer.

John Christian Elden har tidligere vært Arfan Bhatti sin forsvarer. Foto: NRK

Han bekrefter at begge mennene var på en motdemonstrasjon mot SIAN.

– Jeg vet fra begge – hver for seg – at de var på motdemonstrasjon mot SIAN og deres brenning av Koranen i gatene, og fra siktede at PST da fikk interesse for han.

Politiet sier til NRK lørdag kveld at de ikke ønsker å kommentere Facebook-postene til Bhatti.

PST vil heller ikke svare på spørsmål om sitatene.

– Var del av et ekstremt miljø

PST sier de har vært bekymret fordi den siktede skal ha vært del av et ekstremt islamistmiljø i Norge.

Dette bildet viser Zaniar Matapour som blir holdt i bakken av forbipasserende, kort tid etter skytingen natt til lørdag. 42-åringen er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. Foto: Privat

– Vi hadde en bekymring rundt ham fordi han gikk inn i et såkalt ekstremt islamistisk kontaktnett eller nettverk som vi har fulgt med på, sier PST-sjef Roger Berg til NRK.

Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror. To menn i 50- og 60-årene ble drept, og flere er skadet etter skyteepisoden som rammet hovedstaden i natt.

PST-sjef Roger Berg på pressekonferansen om trusselnivået i Norge. Foto: Javad Parsa / NTB

Ukjent motiv

Matapours motiv er foreløpig ukjent, men politiet utelukker ikke at handlingen kan settes i sammenheng med helsen hans.

Det etterforskes også om politisk vold eller hatkriminalitet kan være et motiv.

– Vi kan ikke konkludere om det faktisk foreligger politisk motivert vold eller hatkriminalitet, sa politimester Beate Gangås på en pressekonferanse lørdag kveld.

Forsvarer John Christian Elden sier til NRK at det er ikke er noe som ligger i hans forklaringer så langt som tilsier noe bestemt motiv.

– Jeg vil advare mot å spekulere på at dette er knyttet opp til situasjoner i Oslo eller annet, det må etterforskningen vise, sier Elden.