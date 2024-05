– Vi vet ingenting om planlegging fra Matapours side, sier forsvarer Marius Dietrichson.

Oppsummert mener Dietrichson at det ikke er mulig å si noe om Zaniar Matapours planlegging av angrepet ut ifra bevisene som er ført i retten.

– Kanskje han bare ble involvert samme dag?

Hele rettsdagen er satt av til forsvarer Marius Dietrichsons sluttprosedyre.

Han påpeker at det ikke er funnet mistenkelige internettsøk.

Videre sier han at Matapours baya, altså troskapsed til IS, var ufullstendig.

– Han sender ut lyd og ikke video, og han får ikke med seg navnet på kalifen, sier Dietrichson.

Reisen til Matapour fra en annen siktet sin leilighet og til CJ Hambros plass, løftes også av Dietrichson. Han påpeker at Matapour fikk taxisjåføren som kjørte han til å kjøre på mindre logiske måter, og at de kjører på måfå.

Videre påpeker Dietrichson at angrepet skjedde utenfor Tinghuset. Han antyder at Matapour kan ha hatt dårlige følelser knyttet til tinghuset i Oslo, på grunn av barnefordelingssaken som ble behandlet der året før.

– Når ga han opp livet?

Han begynner med å gå gjennom beviskravene for å dømme noen i en straffesak, og understreker at det må være en faktisk terrorhensikt for å dømme noen etter den nye terrorloven.

Han sier også at man vet svært lite om Matapours hensikt med å begå angrepet.

– Når tok han beslutningen? Eller sagt på en annen måte, når er det han ga opp livet? Er det tett på handlingen? Eller er det før? Det kan si noe om hans overlegninger, om det er tett på.

Dietrichson mener man ikke ut ifra de andre siktede i saken kan si at Matapour hadde terrorhensikt.

Dietrichson viser til barnefordelingssaken som skulle ankebehandles 15. juni. Den møtte ikke Matapour opp til.

Av aktor tirsdag ble det sagt at det er fordi han allerede visste hva han skulle gjøre kort tid senere, og at ankebehandlingen derfor ikke ville ha en betydning.

Forsvarer Dietrichson ser på det på en annen måte:

– Er det at han gir opp livet? Eller er det et ønske om å utsette rettskraft?

– Grunnleggende mistenksom

– Grunnleggende mistenksom, utstrakt paranoiditiet, stoler ikke på noen. Føler seg overvåket.

Det gjentar Dietrichson flere ganger mens han prosederer. Han viser til funn av flere mobiltelefoner hjemme hos Matapour, om hvordan vitner har fortalt at han lånte telefonene deres for å ringe andre.

– Er det planlegging av angrepet, eller er det en del av Matapours væremåte? Hvis det er det siste, så sier det ingenting om handlingen, bare noe om personen.