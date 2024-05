Terrorangrepet 25. juni 2022 drepte to og skadet minst 21.

I snart åtte uker har rettssaken mot Zaniar Matapour gått i Oslo tingretts største rettssal.

Det har hele tiden vært spenning knyttet til om Arfan Bhatti, som politiet mener kan ha påvirket Matapour, ville vitne i retten.

Tirsdag morgen er han den første som skal innta vitnestolen i saken mot Matapour.

I dag er det planlagt at Arfan Bhatti skal vitne i saken mot Zaniar Matapour. Foto: Heiko Junge / NTB

Håndhilste på Matapour

Da Bhatti kom inn i rettssalen håndhilste han på Matapour. De to gav hverandre et kyss på kinnet og Matapour sa kort til Bhatti at han «så bra ut som alltid».

– En god venn, svarer Bhatti, når dommeren spør om hans relasjon til Matapour.

Når aktor Sturla Henriksbø spør Bhatti om han hadde noe med angrepet 25. juni å gjøre, svarer Bhatti med et spørsmål:

– Mitt svar til det er hvorfor får jeg ikke innsyn i registrerte person- og saksopplysninger om meg hos Justisdepartementet?

Tidligere har NRK omtalt et brev skrevet av Bhatti, hvor han forklarer hvorfor han ikke ønsker å la seg avhøre i forbindelse med saken.

At han ikke får innsyn i etterforskning gjort i forbindelse med ham fra politiet og PST, blant andre, er noe av årsaken:

Bhatti leser opp brevet han skrev da norsk politi dro ned og forsøkte å avhøre ham i Pakistan i januar i år.

– Jeg har ikke på noe vis medvirket til handlingen til Zaniar, og vet like lite om denne som alle andre.

Han kritiserer norske myndigheter for å ikke ha hjulpet ham da han var under militærpolitiets kontroll i Pakistan.

– Så du mener at staten Norge har begått urett mot deg?, spør Henriksbø.

– Ja, de har medvirket, svarer Bhatti.

Svarte med nye spørsmål

På flere av spørsmålene Henriksbø stiller, svarer Bhatti med nye spørsmål.

– Settingen når du sitter i en vitneboks, er at det er jeg som spør, sier aktor.

– La meg svare som jeg vil, svarte Bhatti.

Når han får beskjed fra dommeren om å svare på spørsmålene han blir stilt, svarer Bhatti at hans forsvarer alt har sagt at han ikke ønsker å svare på spørsmål.

– Jeg kommer til å svare det jeg mener er riktig å svare, sa Bhatti.

– Da får du holde det kort, svarte dommeren.

Bhatti fikk også spørsmål om han ønsket å si noe mer om Zaniar Matapour. Bhatti svarte med et nytt spørsmål om norske myndigheter.

Flyet som fraktet Arfan Bhatti fra Pakistan til Norge, da det landet på det militære området til Gardermoen forrige fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Leser fra avhør i januar

Aktor Henriksbø sier seg ferdig med å forsøke å stille Bhatti spørsmål. Han fortsetter med å lese opp fra avhørene av Bhatti gjort i Pakistan den 30. og 31. januar.

– Etterpå vil jeg spørre om du har noe å fylle ut og utdype av det som står der, sier Henriksbø.

Aktor leser opp et sitat fra Bhatti, hvor han snakker om Zaniar Matapour.

– Siktede sier at han ikke har så mye negativt å si om Zaniar, og at folk dømmer med lånte ører. Siktede opplever ham som helt annerledes enn det andre gjør, leser aktor.

Bhatti sitter og ser på skjermen foran seg, mens Henriksbø fortsetter å lese. Etter en stund lener han seg tilbake i stolen og legger armene i kors.

Før retten ble satt tirsdag. Arfan Bhatti har ikke ønsket å la seg avbilde i forbindelse med at han vitner. Foto: Heiko Junge / NTB

Vil ikke vitne

Bhatti har vært i pakistansk sikkerhetspoliti sin varetekt siden høsten 2022.

Forrige uke ble det klart at han hentes hjem til Norge, etter en lang utleveringsprosess. I helgen har han sittet fengslet i Kongsvinger fengsel, siktet for angrepet 25. juni.

Bhatti har varslet gjennom sin advokat at han ikke ønsker å si noe i tingretten. Det er likevel satt av to rettsdager til hans vitnemål.

Aktor Henriksbø spurte tidlig i utspørringen av Bhatti om innsynskravet i etterforskningen mot ham var reelt, eller om det ble brukt for å ikke vitne.

Til det svarte Bhatti at innsynskravet var «veldig» reelt.

– Det er noe vi har holdt på med siden 2018, svarer Bhatti.