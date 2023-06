En viktig del av etterforskningen er å kartlegge bevegelsene til Matapour i forkant av angrepet.

Et av spørsmålene de stiller seg, er om Matapour hadde flere terrormål den 25. juni i fjor.

Et annet spørsmål som gir politiet hodebry, er hvorfor ble sykkelen til Matapour funnet låst fast utenfor et populært utested på Grünerløkka?

De mystiske stoppene

Det tok 37 minutter fra Matapour satt seg i taxien sør i Oslo, til han dukket opp utenfor utestedet Per på hjørnet klokken 01:12.

NRK har tidligere fortalt at taxituren stoppet ved Holbergs plass i Oslo sentrum.

NRK kan nå komme med nye detaljer om de siste minuttene før terrorangrepet.

I løpet av kjøreturen skal taxisjåføren ha blitt bedt om å stoppe på forskjellige steder i byen, får NRK opplyst.

Disse stoppene var på Olaf Ryes plass Grünerløkka og i Bogstadveien i bydel Frogner.

Matapour ba om å bli kjørt til Olaf Ryes plass på Grünerløkka i Oslo. Der er bilen registrert med et kort stopp. Han skal deretter ha bedt taxisjåføren kjøre ham til Bogstadveien, en kjent gate vest i Oslo. Her er bilen registrert med et litt lengre stopp. NRK kjenner ikke til eksakt hvor i Bogstadveien taxien stoppet. Etter stoppet i Bogstadveien dro bilen videre tilbake til Holbergs plass hvor Matapour gikk ut av taxien få minutter før angrepet. Deretter gikk Matapour på trikk 18 ved stoppet Holbergs plass. Han gikk av på neste stopp: Tinghuset.

Taxien var utstyrt med en GPS-tracker. På den måten skal politiets etterforskere klart å kartlegge nøyaktig hvilken rute som ble kjørt.

Taxisjåføren ble tidlig innkalt til avhør hos politiet. Der skal han ha forklart at Matapour ikke snakket med noen eller møtte noen under bilturen.

NEST SISTE STOPP: Matapour stoppet her i Bogstadveien. Neste stopp på taxituren var Holbergs plass, hvor han gikk på 18-trikken. Foto: Nadir Alam / NRK

Matapour skal heller ikke ha gått ut av drosjen før det endelige stoppet, får NRK opplyst.

Politiet ønsker ikke å kommentere de to stoppene i forkant av angrepet.

– Politiet ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger. Vi arbeider grundig og systematisk for å belyse alle sider av saken. All relevant informasjon som politiet har funnet vil bli belyst i en hovedforhandling, sier politiadvokat Ingvild Myrold.

To menn ble drept og 23 skades på utesteder i Oslo 25. juni 2022. Zaniar Matapour er siktet for drap og terrorhandlinger. Foto: Olav Rønneberg

Skrev om flere mål

I tiden etter terrorangrepet skrev det politiet mener er Arfan Bhatti at Matapour hadde flere mål denne natta:

«The plan was further march to another place from where he started», skrev det som skal være Bhatti en melding 10. august.

Vedkommende trodde han skrev med en IS-leder, men «IS-lederen» var i realiteten en agent for E-tjenesten.

CHATTET: Politiet mener Arfan Bhatti chattet med en agent fra E-tjenesten i tiden etter terrorangrepet. Der skrev islamisten at Matapour hadde planer om å angripe flere mål terrornatta.

«I mean he was going to attack another place from where he started», skrev det som skal være Bhatti videre: «The other place was cream of kuffar».

Kuffar betyr vantro.

Zaniar Matapour har enda ikke latt seg avhøre. Arfan Bhatti sitter varetektsfengslet i Pakistan, men nekter for å ha noe med angrepet i Oslo å gjøre.

– Hvor sikker er PST på at pride var målet for terrorangrepet?

– Vi kan ikke vært helt bastante, ettersom gjerningsmannen ikke har latt seg avhøre, men det er i alle fall grunn til å tro at målet var vesten og de vantro. Dette har også vært målet til andre terrorister fra ISIL, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til NRK.

Politiet i Oslo ønsker ikke å kommentere om Matapour kan ha hatt flere terrormål den 25. juni eller hvor sikre de er på at pride var målet til Matapour.

– Politiet ønsker ikke å kommentere opplysningene eller NRKs fremstilling av informasjonen i samtalene, sier politiadvokat Ingvild Myrold.

LØPER: En viktig del av etterforskningen er å kartlegge bevegelsene til Matapour i forkant av angrepet. Politiet har fortsatt ubesvarte spørsmål. Foto: Politiet / NTB

Sykkelprosjektet

NRK har tidligere fortalt hvordan Zaniar Matapour skal ha brukt kontanter og en telefon som er vanskelig å spore i timene før angrepet.

I tillegg til dette, brukte han en sykkel til å bevege seg rundt i byen. Like før kl. 21 på kvelden, ble han av avbildet syklende i Oslo sentrum.

FUNNET: Denne sykkelen fant politiet låst fast på Grünerløkka flere måneder etter angrepet. Foto: NRK

På overvåkingsbildet NRK har fått tilgang til, ser man tydelig at 43-åringen har på seg en sportsbag.

Det var i denne bagen han fraktet våpnene som ble brukt under skytingen.

Da politiet ransaket Matapour etter pågripelsen, ble det funnet en nøkkel til en sykkellås i bukselomma hans.

Politiet satt nå med en nøkkel, men de visste ikke hvor låsen var eller sykkelen sto.

Dette ble starten på et omfattende og tidkrevende prosjekt, og først i september kom gjennombruddet, får NRK opplyst.

På Olaf Ryes plass på Grünerløkka oppdaget politiet en sykkel som lignet den Matapour var avbildet på den 24. juni.

Sykkelen sto fastlåst rett ved siden av flere populære barer og restauranter. Det var også her Matapour ba taxisjåføren om å stanse bilen bare minutter før terrorangrepet.

LØKKA: På Olaf Ryes plass på Grünerløkka er det flere populære utesteder og restauranter. Det var her politiet fant sykkelen til Zaniar Matapour. Foto: Nadir Alam / NRK

Politiet ønsker ikke å kommentere sykkelen. De har tidligere sagt til NRK at de fortsatt er interessert i tips knyttet til Matapours bevegelser.

– Vi gjør fremdeles undersøkelser rundt Matapours bevegelser i tiden forut for angrepet, politiadvokat Ingvild Myrold.

– Matapour har ikke ønsket å avgi forklaring til politiet, hvilket medfører at det er gjennomført et omfattende etterforskningsarbeid for å belyse dette tidsrommet. Ut over dette, ønsker vi ikke å kommentere detaljer i etterforskningsmaterialet, sier Myrold.