Skal ha kommet med terrorinnrømmelse i fersk lydfil

Det er de kurdiske selvstyremyndighetene nordøst i Syria som har sendt en «informasjonspakke» til norske myndigheter.

Det bekrefter Oslo politidistrikt overfor NRK.

Tidligere i år ba norske myndigheter om informasjon fra selvstyremyndighetene, som kontrollerer området Kausar oppholder seg i. Kausar er siktet for medvirkning til terrorangrepet 25. juni 2022.

TELTLEIR: Aisha Kausar oppholder seg i leiren Roj nordøst i Syria. De selvoppnevnte kurdiske selvstyremyndighetene kontrollerer et stort område i landet.

Mandag mottok PST rundt ti lydfiler fra Syria, etter det NRK får opplyst. Samtalene foregår på arabisk og ble oversatt i all hast.

I en av filene skal det som skal være Kausar ha erkjent at hun var mellomledd mellom det hun trodde var IS og islamister i Norge.

I går ettermiddag kontaktet PST etterforskningsledelsen i Oslo politidistrikt og fortalte om innholdet i lydfilen, får NRK opplyst.

Det er Oslo politidistrikt som etterforsker terrorangrepet 25. juni.

– Materialet inneholder blant annet lydopptak av det politiet oppfatter er medsiktede Aisha Kausar. Politiet arbeider med å gjennomgå materialet nå. Av hensyn til etterforskningen ønsker politiet ikke å gå ut med detaljer om hva som fremgår i opptakene, skriver politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt til NRK.

NRK får opplyst at Oslo politidistrikt nå jobber med å finne ut hvordan lydfilene har blitt tatt opp. De prøver også å finne ut om Kausar har snakket frivillig.

NRK får opplyst at langt fra alt materiale fra selvstyremyndighetene er gjennomgått.

PST har så langt ikke vært tilgjengelig for en kommentar.

Jobbet med bevisene i natt

Kausar er siktet for medvirkning til angrepet i 2022. Hun erkjenner ikke straffskyld. Politiet mener hun forsøkte å etablere kontakt mellom ekstreme islamister i Norge og IS i dagene før angrepet skjedde.

Målet skal ha vært å få IS til å anerkjenne angrepet.

I en av de nylig mottatte filene skal altså Kausar ha erkjent at hun var et slikt mellomledd, ifølge NRKs opplysninger.

Kausars forsvarer, Petar Sekulic, sier han ikke har anledning til å kommentere saken nå.

TELTLEIR: Kvinner som er anklaget for tilknytning til IS blir holdt i store interneringsleirer i Syria. Foto: Delil Souleiman / AFP

NRK vet at forsvarerne i rettssaken mot Matapour ble informert om de nye bevisene sent i går kveld.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt nye opplysninger i dag fra PST som fra utlandet har mottatt ny informasjon, sier Matapours forsvarer Marius Oscar Dietrichson til NRK.

NY INFORMASJON: I går kveld ble forsvarer Marius Oscar Dietrichson oppringt fra politiet med beskjed om at det hadde kommet inn ny informasjon på tampen av rettssaken mot Zaniar Matapour. Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

– Informasjonen er interessant, men betydningen må vi komme tilbake til. Omstendighetene rundt dette er svært uklare og det må klarlegges før vi kan gå ut med det i retten, sier Dietrichson.

Lydfilen der Kausar skal ha snakket om 25. juni-angrepet ble oversatt av en statsautorisert tolk i løpet i natten.

Det ble imidlertid ikke lagt fram for dommerne i retten før prosedyrene startet.

Ifølge Dietrichson kan bevisene legges frem også etter at prosedyrene er ferdige.

– Loven åpner for at man kan komme tilbake med ny bevisførsel, også etter prosedyrer. Rett nok før dom avsies, sier han.

Statsadvokatene i saken mot Matapour ønsker ikke å kommentere den nye utviklingen.

PROSEDYRE: Tirsdag skal aktorer Aud Kinsarvik Gravås og Sturla Henriksbø legge frem sine avsluttende argumenter for dommeren i saken mot Zaniar Matapour.

Anklaget for tortur

De kurdiske selvstyremyndighetene har flere ganger blitt kritisert for menneskerettighetsbrudd. Senest i april publiserte Amnesty International en rapport der en kvinne sa at hun hadde fått elektriske støt under avhør.

Hvem styrer nordøst i Syria? Ekspander/minimer faktaboks I juli 2012 tok kurdisk milits kontroll nordøst i Syria. Dette skjedde i forbindelse med borgerkrigen i Syria. President Bashar Al Assad valgte å ikke angripe kurderne.

I november 2013 erklærte militsen at Rojava var opprettet. Området styres av en egen administrasjon, men er ikke anerkjent av Syria eller internasjonalt.

I forbindelse med den selverklærte statsdannelsen ble Syrian Democratic Forces (SDF) etablert. SDF er en militær allianse, som ble opprettet i oktober 2015. Den er dominert av den kurdiske militære styrken YPG og YPJ. SDF har vært sentral i kampen mot IS.

SDF er støttet av blant annet USA. (Kilde: Store norske leksikon)

Myndighetene i området har sagt at nyhetsbyrået AP at de vil ta grep hvis det blir bevist at noen av deres ansatte har stått bak tortur.

Kausar har ikke ønsket å bli hentet tilbake til Norge, til tross for at hun har fått tilbud om dette.