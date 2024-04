Innsatslederen om menneskemøtene 25. juni: – Vil bevare dem i hjertet mitt

– Det er noen av disse historiene som jeg tror jeg ønsker å bevare i hjertet mitt, sier innsatsleder Tore Barstad til NRK.

Den erfarne politimannen har vært ute mang en natt i Oslos gater. Det var han som ledet innsatsen da Zaniar Matapour angrep utestedene Per på hjørnet og London pub 25. juni 2022.

Barstad har møtt opp i Oslo tingrett tirsdag for å vitne mot terrorsiktede Matapour. Rettssaken mot han er nå inne i sin tredje uke.

Sterke inntrykk møtte han da han ankom Rosenkrantz' gate den natten.

Inne på London pub fikk han en sykepleier på stedet til å ta hånd om en som lå skadet på dansegulvet. Så måtte han videre.

På forhånd hadde politiet avklart at det var en PLIVO-hendelse, altså pågående livstruende vold, og at fokuset til politiet skulle være å få kontroll på gjerningsmannen. Også hvis de måtte «hoppe over skadede mennesker» for å få det til.

– Viser noe jeg har vært redd for at vi har mista

I etterkant har Barstad følt seg trygg på at han tok de rette avgjørelsene den natten. Mens politiet jobbet med å få oversikt, hadde 12 sivile klart å få kontroll på Matapour.

En stund etter angrepet møtte Barstad dem på lunsj. Den lunsjen sier han er en av de sterkeste møtene han har hatt i forbindelse med angrepet.

– Den heltemodige innsatsen som den sto for, og faren for sitt eget liv. Det viser noe som jeg også har vært litt redd for at vi hadde mista i samfunnet. Snu ryggen bort og løpe derifra, og helst ikke vil verken se, ta, røre eller høre. Og unngå å bli involvert, da. Det tenker jeg var en god følelse, å møte folk som står opp og tar tak, sier han.

Overvåkningsbilder viser sekundene Zaniar Matapour ble overmannet av sivile natt til 25. juni 2022. Du trenger javascript for å se video. Overvåkningsbilder viser sekundene Zaniar Matapour ble overmannet av sivile natt til 25. juni 2022.

– Det er farlig å si at det er eksempel til etterfølgelse, for det er det egentlig ikke. Så fremt det ikke er trygt å gjennomføre det.

Under lunsjen fikk Barstad mulighet til å forklare hvorfor politiet brukte tid på å hjelpe de sivile som holdt Matapour nede.

Bilen han selv satt i stoppet nært Matapour, men han så ikke basketaket, og løp i stedet i retning London pub. Han mener det på mange måter var flaks at han ikke oppdaget basketaket.

– Da hadde innsatsen inne på selve skadestedet, eller innsatsområdet. Da hadde den blitt forsinka. Jeg hadde ikke kunnet iverksette det så tidlig som mulig. Vi hadde ikke fått ambulansene plass så tidlig som vi fikk.

– Vi klarer ikke å gjøre alt. Vi trenger hjelp. Og de var helt uvurderlige her.

Eivind Håndstad var utrykningsleder natt til 25. juni 2022. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Vi måtte være et beroligende element

Også utrykningsleder Eivind Håndstad vitnet tirsdag. Han hadde sin første vakt som utrykningsleder den natta.

Håndstad beskriver hvordan folk gråt og var i sjokk da han ankom åstedet. Flere snakket i telefonen og holdt rundt hverandre.

Han skjønte at politiet måtte jobbe med å berolige og ivareta ofrene etter angrepet.

– Jeg sa til etterforskerne at nå må vi gå rolig fram og være et beroligende element i dette.

Håndstad jobbet med å lede etterforskingen som begynte rett etter angrepet. Etter en stund fikk etterforskerne etablert at det bare var en gjerningsperson.

Han sier han har tenkt mye på hva Zaniar Matapour hadde på seg under angrepet.

– En ting plaget meg: Matapour hadde på seg en gul T-skjorte. Det var veldig rart.

Håndstads forståelse av hvordan vold pågår i det offentlige rom, tilsa nemlig at signalgule plagg var unormalt.

– Det er vanlig med jordfarger for å holde seg skjult. Han her gjorde det stikk motsatte.