E-tjeneste-ansatt hadde «høye skuldre» rundt pride: – Jeg er litt i stuss

På rettsukas siste dag er det sjefen i Etteretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes, som inntar vitneboksen.

Han vitner om E-tjenestens arbeid med terrorangrepet som fant sted i Oslo 25. juni 2022. E-tjenestens agent hadde nemlig kontakt med to av de som er siktet i saken, i tillegg til terrortiltalte Zaniar Matapour. I samtalene har de brukernavnene «Me» og «Shaheen».

Underveis kommer det frem at flere i E-tjenesten var bekymret for pride etter å ha oppdaget et brennende pride-flagg på Arfan Bhattis Facebook-profil.

– Han mener selv at han ikke har gjort noe galt, men vi får jo ikke lov til å se han helt i kortene. Det vi også er litt i stuss over er jo som det nå har kommet frem og som er helt ny opplysning, er at E-tjenesten tenkte at pride var målet, men de sa ikke fra.

– De snakket litt med PST og litt rundt saken, om Bhatti, men de sa aldri «pride pågår nå, pride er målet». Så gikk de hjem og alle tok helg, det er jo ikke slik ting skal foregå, sier Dietrichson til NRK.

E-tjenesten og politiet mener «Me» er siktede Aisha Kausar, mens Shaheen er siktede Arfan Bhatti. Deres forsvarere har flere ganger avvist dette. Begge nekter også straffskyld for det de er siktet for i saken.

Holdt kontakten fram til januar 2023

Den første kontakten mellom «Me», altså Aisha Kausar ifølge politiet, og E-tjenestens agent, fant sted 18. mai. Kausar skal ha kontaktet agenten, som utga seg for å være en IS-kriger.

Kontakten varte til 12. januar 2023. Samme dag som VG og NRK først publiserte sakene om E-tjenestens operasjon.

At informasjonen ble offentlig kjent er blant årsakene til at agenten kuttet kontakt, sier Stensønes til NRK.

De snakket sammen 20. mai, og 13. og 14. juni om kvinnene i fangeleiren i Syria som Kausar befinner seg i, og hennes tidligere ekteskap og tro. 19. juni ba hun agenten om kontakt med IS' mediekontor.

Hun ville da at IS skulle ta på seg ansvaret for dette angrepet som skulle skje i Skandinavia innen kort tid.

Kausar har siden 2017 vært i fangeleir i kurdiskkontrollerte Syria med sin sønn. Hun reiste til Syria i 2014 for å slutte seg til IS.

Mener E-tjenesten prøvde å trenere

I vitneboksen sier Stensønes at agenten handlet i tråd med E-tjenestens regler.

Fordi agenten utga seg for å være en kriger, mener Stensønes at Kausar visste at det ikke var han som kunne gi godkjenning på IS vegne. I IS gis slik støtte på et høyere nivå enn krigere, sier han.

Agenten spurte om hvem som skulle utføre operasjonen, om de var til å stole på, og ba om at de som gjorde det skulle sverge troskap til IS på forhånd.

AE Agent for Etteretningstjenesten: You mentioned that his niyyah to the balad al-kufr where you both from!? AE Agent for Etteretningstjenesten: NI Norsk ettersøkt islamist: Yes Allahu alam

«Niyyah» betyr intensjon. «Balad al kufr» betyr det vantro land.

Dette mener Stensønes viser at E-tjenesten forsøkte å trenere angrepet.

Forsvarer Dietrichson stiller imidlertid spørsmål til om Kausar skjønte dette, eller om hun egentlig trodde at de fikk godkjenning til å angripe.

– E-tjenesten må jo si fra til nasjonalt politi at vi tror at pride er målet, være tydelig på det. Også burde de virkelig tatt kontakt med sin agent for å tydelig si at nå må vi sette en stopper for det som skal skje, vi vet hva som skal skje, dette må stoppes selv om operasjonen avsløres, sier han.

Stensønes mener E-tjenesten gjorde det de kunne:

– Vi, eller agenten, presiserte ved flere anledninger at vi måtte ha mer informasjon og mer kunnskap om hvem som stod bak hva de hadde til hensikt å gjøre, før de kunne få godkjenning for å gjennomføre en slik operasjon.

– Men ville dette ha skjedd uten E-tjenesten sin involvering?

– Det er jo hypotetisk, men «Me» lever i et IS-miljø og har gjort det siden 2014, og hun hadde hatt mange andre gode muligheter til å få kontakt med IS, enn gjennom oss. Så det blir likevel spekulasjoner.

– Kan dere ha fremprovosert dette?

– Nei, på ingen måte. Vi gjorde det motsatte. Vi skaffet informasjon for å sørge for et grunnlag for å kunne det i Norge. Og vi stilte krav for å utsette og forsinke angrepet, sier Stensønes til NRK.

«Høye skuldre» etter brennende pride-flagg

I retten referer Dietrichson til avhør politiet har gjort av ansatte i E-tjenesten som jobbet med agenten som snakket med de to siktede.

Her skal etterretningsoffiseren ha uttalt at de 24. juni fant bildet av et brennende pride-flagg på Arfan Bhattis Facebook-profil, og at de hadde «høye skuldre» med tanke på pride-feiringen som fant sted i Oslo den uka.

«Vitnet forklarer at på bakgrunn av vurderingen om at det var Bhatti som sto bak, kom man et hakk nærmere å kunne seg for seg et mål for eventuelt angrep. Basert på Etterretningstjenesten sitt inntrykk av at dette skulle foregå i Norge sammen med informasjonen, gjorde at flere tenkte på pride», leste Dietrichson opp fra avhøret.

Han spør flere ganger om ikke kunnskapen E-tjenesten hadde den 24. juni, gjorde at de vurderte å be «Me» om å vente med angrepet.

– Det er ikke gitt at dette hadde skjedd hadde det ikke vært for E-tjenesten. Også ser vi meldingstrafikken at E-tjenesten har formulert seg slik at motparten, de siktede, bare mener at de har gjort akkurat det de har blitt fortalt, og er så fornøyd med hva som har funnet sted, sier han.

De ti mest sentrale funnene i evaluering av politiets arbeid før, under og etter 25. juni Ekspander/minimer faktaboks Det er mulig at angrepet natt til 25. juni 2022 kunne vært forhindret dersom PST hadde opprettet en forebyggende sak mot Zaniar Matapour i månedene frem mot angrepet. Selv om PST satt på relevant egenprodusert etterretning om Matapour, delte PST ikke denne etterretningen med radikaliseringskontaktene i politiet som hadde ansvar for å følge ham opp. Det er mulig at angrepet kunne ha vært avverget som følge av et varsel PST mottok fra E-tjenesten fem dager før angrepet inntraff. Det var aldri noen i PST som sjekket Bhattis kontoer i sosiale medier som følge av varselet fra E-tjenesten. Politiets operative håndtering av angrepet, herunder iverksetting av prosedyren for pågående livstruende vold (PLIVO), varsling og samhandling internt og eksternt, var i det store og hele godt gjennomført og i tråd med gjeldende retningslinjer og prosedyrer. Manglende beredskap/tilgjengelighet for viktige funksjoner i Oslo politidistrikt utgjør fortsatt en begrensning for politiets evner og muligheter til å håndtere alvorlige kriser og hendelser. Politietatene overlot et for stort kommunikasjonsansvar til Oslo pride. Det var for lite samhandling mellom Oslo politidistrikt, PST og Politidirektoratet om hvordan de skulle kommunisere om angrepet. Politidirektøren hadde ikke tilstrekkelig grunnlag for å overprøve Oslo politidistrikts operative vurderinger av om solidaritetsmarkeringen den 27. juni kunne gjennomføres. Beslutningen om å anbefale avlysning av solidaritetsmarkeringen var i strid med forsamlingsfriheten etter Grunnloven § 101 og EMK artikkel 11.

E-tjenesten varslet PST om informasjonen de hadde, og det siste møtet mellom de hemmelige tjenestene fant sted fredag 24. juni.

PST har fått hard medfart for å ikke ha tatt koblingen mellom pride-feiringen, pride-flagget på Bhattis konto, og advarslene fra E-tjenesten. Men Dietrichson stilles flere spørsmål ved E-tjenestens framferd.

– Vårt ansvar er jo å varsle, og det har vi gjort. Vi har skaffet informasjon om internasjonal terrorisme, det har vi gjort. Det er ikke vår oppgave å hindre eller agere i Norge. Så etter min mening så har vi løst vårt oppdrag på en god måte i dette tilfellet, sier Stensønes.