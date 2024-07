VG: Zaniar Matapour anker terrordommen

To personer ble drept og flere skadet da Zaniar Matapour løsnet skudd mot utestedene Per på hjørnet og London pub 25. juni 2022.

I slutten av juni i år ble han dømt til 30 års forvaring for grov terror.

Nå anker Matapour både straffeutmålingen og de sivile kravene. Det bekrefter statsadvokat Sturla Henriksbø til VG.

Leder i Støttegruppa 25. juni, Espen Evjenth, er skuffet over anken.

– Dette er en veldig kjedelig beskjed å få for oss som er berørt i saken. Det betyr en ny runde med usikkerhet og venting på at saken skal komme opp, og at flere av oss må ta belastningen med å vitne på nytt i en ny rettssak.

Espen Evjenth ble skutt i pannen mens han stod på dansegulvet på London pub. Foto: Julia Kirsebom Thommessen / NRK

Han er likevel klar på at de respekterer at det er slik rettsstaten fungerer.

– Det er tungt at alt er i spill igjen, men det er viktig å si at vi ikke har rykket tilbake til start. Vi har blitt hørt og trodd i første rettsinstans, og det tar vi med oss.

Bistandsadvokat Hege Salomon sier de fornærmede hun har snakket med synes det er synd at det blir en ny runde.

– Vi hadde håpet i det lengste at dommen kunne bli stående. Ikke minst i forhold til erstatningskravene. Nå må man gjennom en ny runde i lagmannsretten.

312 personer har status som fornærmet i saken. Tallet økte etter at rettssaken hadde startet.

Matapour ble dømt til å betale til sammen 112 millioner kroner i erstatning til de fornærmede. I tillegg til straffeutmålingen anker Matapour dette kravet. Evjenth sier dette vil ha reelle konsekvenser for ofrene.

– Det er dyrt å være terroroffer. Noen av oss har hatt utgifter til privat behandling, og mange har fått inntektsfall fordi de har blitt stående utenfor arbeidslivet som følge av terroren. Vi hadde håpet at erstatningsutbetalingen som skal bøte på alt dette, kunne blitt rettskraftig nå, sier Evjenth.

Bistandsadvokat Christian Lundin sier også at anken er skuffende for de fornærmede.

– Forsvareren hans hadde ikke noe særlig innvending til de sivile kravene da vi var i tingretten. Da burde de fornærmede skånes for ytterligere runder her, sier han til NRK

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Matapour sine forsvarere Marius Dietrichson og Albulena Krasniqi, men har ikke lykkes i dette.