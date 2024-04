Den fjerde uka i rettssaken mot Zaniar Matapour går nå mot slutten.

Den siste uka har mye dreid seg om E-tjenestens arbeid mot det de mener er de norske islamistene Arfan Bhatti og Aisha Kausar.

En agent fra E-tjenesten fikk nemlig kontakt med den politiet mener er Kausar i mai 2022.

Gjennom den som skal være Kausar, fikk agenten også kontakt med en de mener er Arfan Bhatti.

Både Kausar og Bhatti er siktet i forbindelse med angrepet. Begge nekter straffskyld.

Hele torsdag var satt av til vitnemålet til det anonyme vitnet fra E-tjenesten, som ledet operasjonen som involverte den hemmelige agenten.

Alliert mot IS

Det er første gang i norsk historie at E-tjenesten vitner i en straffesak. Fra før av har sjef for E-tjenesten, Nils-Andreas Stensønes, vitnet under straffesaken.

– De har valgt å dele detaljer om operasjonen offentligheten nettopp fordi det skal være mulig å stille til ansvar de som står bak denne terroraksjonen.

Det sier aktor i saken, statsadvokat Sturla Henriksbø, til NRK.

Den hemmelige agenten er ifølge det nye vitnet en muslimsk mann i 40-årene bosatt i utlandet, opplyser Henriksbø.

AKTOR: Statsadvokat Sturla Henriksbø. Foto: Jon Petrusson / NRK

– Han har mye religiøs kunnskap, men også kunnskap om hvordan IS opererer i Norge og utlandet.

Henriksbø legger til at vitnet er troende muslim, men har et verdisyn som samsvarer med den norske E-tjenestens.

Hemmelig vitne - om hemmelig agent

Vitnemålet gikk for lukkede dører, og vitnet møtte ikke opp fysisk i tingretten.

Aktørene som fikk være til stede i rettssalen, måtte gi fra seg telefonen og annet utstyr som kan brukes til å gjøre opptak med utenfor rettssalen.

Vedkommende er helt anonymisert for å ikke sette seg selv eller E-tjenestens kilder i fare, forklarer Henriksbø.

– Hen har gitt forklaring på video fra et hemmelig sted og med forkledning, slik at det ikke skal være mulig å kjenne hans identitet.

Han har torsdag fått stille spørsmål til det anonyme vitnet. De ble imidlertid ikke ferdig, og vil fortsette utspørringen av vitnet fredag.

Først etter vitnemålet er fullført vil mediene få tilsendt en transkripsjon og bli tilbudt en visning på Politihuset. Der vil stemmen til vitnet være forvrengt.

Avkrefter provokasjon

Torsdag har retten fått vite mer om agenten og foranledningen til at han var ute i oppdraget fra E-tjenesten.

– Formålet med E-tjenestens operasjon var ifølge vitnet å infiltrere norske fremmedkrigermiljøer, sier Henriksbø.

Meldingene mellom agenten og personer involvert i planlegging av terrorangrepet var også et tema under utspørringen.

Kausar skrudde på ett tidspunkt på en selvslettingsfunksjon. Det samme gjorde også brukeren som aktor mener er Bhatti.

Et av spørsmålene i saken har vært om noen av meldingene fra E-tjenestens agent kan ha framprovosert terrorangrepet. Stortingets kontrollorgan har fra før av konkludert med at det ikke er tilfellet.

Hypotesen er nå ytterligere svekket, sier Henriksbø.

– Vi har fått en sterk bekreftelse fra E-tjenesten på at det ikke er noe som tilsier at E-tjenesten fremprovoserte angrepet.