Aps dårligste valg i Nord-Norge siden andre verdenskrig

Til tross for at Arbeiderpartiet gjør et av sine dårligste valg noensinne, ser det ut til at partiet beholder makta i flere av de største byene i Norge.

Det gjør partiet også i de aller fleste kommunene i Nordland og Troms og Finnmark, til tross for et katastrofevalg i hele Nord-Norge.

Arbeiderpartiet fikk oppslutning på 25 prosent i Troms og Finnmark etter årets fylkestingsvalg, en nedgang på nesten 12 prosentpoeng siden 2015. I Nordland har partiet gått ned 9 prosentpoeng, til rett under 27 prosent.

– Det som har skjedd i Nord-Norge med fallet til Arbeiderpartiet er en av de mest dramatiske endringene vi har sett i norsk politikk på lang tid, sier politisk redaktør i avisa Nordlys Skjalg Fjellheim til NRK.

Han tror Arbeiderpartiet skal få problemer med å gjenvinne den posisjonen de har hatt i Nord-Norge.

– Det vi ser er at nordlendingenes lojalitetsbånd til Arbeiderpartiet har brutt sammen, og partiet er mer eller mindre i fritt fall, sier Fjellheim til NRK.

Rødgrønt flertall takket være Senterpartiet

Men selv om partiet er den største taperen under det historiske fylkestingsvalget i Troms og Finnmark, og gjør sitt dårligste valg siden andre verdenskrig, tyder det meste på at det blir rødgrønt samarbeid i nesten samtlige kommuner i fire nye år.

Dette skyldes Senterpartiets brakvalg.

Senterpartiet i Troms og Finnmark kunne juble på sin valgvake i Tromsø. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Senterpartiet er størst i åtte av 39 kommuner i Troms og Finnmark, og er det partiet som har hatt størst framgang siden forrige kommunevalg.

Det samme gjelder i Nordland, der partiet ligger an til å gjøre det aller best på landsbasis, med størst oppslutning i 19 av 41 kommuner.

– Det går et historisk jordskjelv gjennom politikken i Nordland, sier politisk kommentator Eivind Undrum Jacobsen i NRK.

Totalt er Høyre bare størst i tre av 80 nordnorske kommuner.

Beholder makta i Tromsø

Det er i dag Arbeiderpartiet, SV og Rødt som styrer Tromsø. Da sittende ordfører Kristin Røymo (Ap) ikke tok gjenvalg, takket den rike forretningsmannen Gunnar Wilhelmsen ja til å bli partiets ordførerkandidat.

Gunnar Wilhelmsen var både fornøyd og misfornøyd med valget. Mye tyder på at han blir Tromsøs nye ordfører. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Med en oppslutning på 19 prosent ved årets valg er Arbeiderpartiet igjen størst i Tromsø, og selv om partiet mister ikke mindre enn fem mandater i kommunestyret, ser det ut til at Wilhelsen kan bli ny ordfører med Senterpartiet på laget.

Like før midnatt mandag fikk han spørsmålet: Blir du Tromsøs neste ordfører?

– Nå er vi blitt det største partiet. Så skal vi selvfølgelig gå i dialog med de rødgrønne for å få et best mulig grunnlag, sier han til NRK.

Senterpartiets ordførerkandidat Marlene Bråthen sier at hun er klar for å forhandle med partiene som i dag har makta i Tromsø, men at det er viktig å få gjennomslag for Senterpartiets politikk, uansett veivalg.

– Vi vil gå i samarbeid med dem som gir oss mest igjen for vår politikk. Vi har god dialog med begge sider, begge blokker. Vi ønsker å være ei bru for venstresiden og det borgerlige, sier hun til NRK.

De innledende møtene om et mulig samarbeid starter tirsdag.

Krever opprydding

Nå krever flere i Arbeiderpartiet gjennomgang av politikken i Nord-Norge.

Tidligere fylkesvaraordfører i Troms og Finnmark Arne Pedersen, krever opprenskning i partiledelsen. Han mener partiledelsens håndtering av fylkessammenslåinga er årsaka til partiets dårligste valg på 94 år.

I august uttalte Ap-leder Jonas Gahr Støre at folk i nord føler seg oversett, overhørt og overkjørt. Valgresultatet bekrefter en tendens, og i natt sa Ap-tillitsvalgt Steffen Høiland at hele ledelsen i partiet bør vurdere sin stilling.

Under valgnattens partilederdebatt på Stortinget sa Støre at han ikke tviler på seg selv. Han innrømmet imidlertid at partiet har en jobb å gjøre for å gjenreise tilliten hos velgerne.

– Vi skal gjennomgå valgkampen og trekke lærdommer av den. Men jeg opplever at politikken er godt forankret. Vi har ført valgkamp på politikk som har vært godt formidlet i et veldig krevende medielandskap hvor andre saker har dominert, sa Støre til NTB.

Fjellheim på sin side mener en erkjennelsen av at partiet ikke har tatt politikken i Nord-Norge på alvor, som kom fra Ap-lederen i natt, kommer i seneste laget.

– Jeg er redd dette kommer litt i seneste laget når Sp mer eller mindre har tatt over som det nye folkepartiet i nord.