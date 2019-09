Senterpartiet ligger an til å gjøre et ekstremt godt valg i kveld.

Når nærmere halvparten av stemmene er talt opp viser tallene at Sp har stor framgang i Nordland.

Endringen er på hele pluss 17,4 prosentpoeng i forhold til forrige fylkestingsvalg.

– Dette er en uhørt politisk framgang. Det går et historisk jordskjelv gjennom politikken i Nordland, sier politisk kommentator Eivind Undrum Jacobsen i NRK.

Ole Smeplass er Sps ordførerkandidat i Bodø. Han tror nesten ikke det han ser.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle få oppleve dette, og jeg er sikker på at vi aldri vil få oppleve dette igjen. Det er ikke til å tro. Noen sørpå må ha gjort noe feil, sier Smeplass.

Arbeiderpartiet som tradisjonelt har dominert politikken i Nord-Norge er i ferd med å miste grepet. Ap har så langt gått tilbake nesten 10 prosentpoeng i forhold til valget for fire år siden.

– Går vi hakket videre så er Sp partiet som tradisjonelt har stått i opposisjon til Ap. Det gjør det enda mer dramatisk, når vi ser hva Ap sitt fall er. Vi skriver historie, sier politisk kommentator Eivind Undrum Jacobsen.

I disse kommunene er Sp størst i Nordland

: 45 prosent. Andøy : 56 prosent.

: 56 prosent. Beiarn : 57 prosent.

: 57 prosent. Brønnøy : 39 prosent.

: 39 prosent. Flakstad : 45 prosent.

: 45 prosent. Grane : 59 prosent.

: 59 prosent. Hadsel : 26 prosent.

: 26 prosent. Hamarøy : 30 prosent.

: 30 prosent. Hattfjelldal : 45 prosent.

: 45 prosent. Hemnes : 28 prosent.

: 28 prosent. Rana : 29,3 prosent.

: 29,3 prosent. Saltdal : 34,9 prosent.

: 34,9 prosent. Sortland : 26,7 prosent.

: 26,7 prosent. Steigen : 41 prosent.

: 41 prosent. Sømna : 51,2 prosent.

: 51,2 prosent. Sørfold : 41,8 prosent.

: 41,8 prosent. Vefsn : 31,8 prosent.

: 31,8 prosent. Vestvågøy : 29,8 prosent.

: 29,8 prosent. Øksnes: 36 prosent.

Stein Sneve, politisk kommentator i Avisa Nordland, bemerker at Nordland er fylket hvor Sp ligger an til å gjøre det aller best på landsbasis.

– Vi får et helt nytt politisk landskap de neste fire årene. Det er helt sikkert.

Ved forrige meningsmåling NRK presenterte, fikk Sp 25,6 prosent av stemmene.

– Jeg er imponert og kjempefornøyd. Dette er langt over forventningene, sier leder for Senterpartiet i Nordland, Svein Eggesvik.

– Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg. Vi ligger godt an både nord og sør i fylket. Vi spent på Salten, men gjør et bra valg uansett.

Senterpartiet i medvind

Målingene NRK har fått gjennomført i forkant av valget, har vist hvordan det blåser en kraftig Sp-vind over det politiske Norge.

Jubel hos Sps valgvake i kveld. Du trenger javascript for å se video. Jubel hos Sps valgvake i kveld.

I den siste målingen NRK presenterte forrige onsdag, ble Senterpartiet Nordlands største parti med en oppslutning på 25,6 prosent. Arbeiderpartiet gikk i samme måling tilbake og lå an til å gjøre et historisk dårlig valg.

I NRKs siste nasjonale måling før valget raste Ap og Høyre nedover mens MDG aldri har vært større.

I 1995 fikk Sp 11,7 prosent av stemmene i et fylkestingsvalg, som beste resultat siden 1975. Den rekorden blir etter all sannsynlighet slått i kveld. Og det med god margin.

Oppslutning for Sp i fylkestingsvalg

: 11,2 1979 : 8.6

: 8.6 1983 : 7,2

: 7,2 1987 : 6,8

: 6,8 1991 : 12

: 12 1995 : 11,7

: 11,7 1999 : 8,5

: 8,5 2003 : 8

: 8 2007 : 7,8

: 7,8 2011 : 6,3

: 6,3 2015: 8 Kilde.

Leder for Senterpartiet i Nordland, Svein Eggesvik, har en klar målsetting: Bli størst.

– Vi satser på å få 50 prosent av ordførerne i Nordland, sier Eggesvik. Partiet har i dag ni ordførere i fylket.

Svein Eggesvik i Sp. Foto: Berit Stensland / Nordland fylkeskommune

Leder for fylkesrådet Tomas Norvoll (Ap) sier følgende på spørsmål om hva som skjer om Ap ikke lenger er største parti:

– Da vil ikke vi lenger være den drivende kraften for å få gjennom våre saker. Vi fire partiene som har styrt må holde sammen. Folk i Nordland ønsker ikke en annen kurs enn det vi har stått for til nå.

Norvoll sier det vil være viktig å få gjennom saker som er viktig for partiet, og nevner blant annet lærlingeplassgaranti, videregående skole og skolemat.

Dette er valgthrillerne

Det blir et spennende valg flere steder i fylket.

I Andøy, for eksempel, gikk Senterpartiet fra å få 10,7 prosent av stemmene for fire år siden – til å plutselig få 70 prosent ved stortingsvalget for to år siden. Hva blir resultatet i kveld?

I Bodø kan det bli dødt løp. Verken Ap eller Høyre ligger an til å samle et flertall i Bodø. Her kan Rødt avgjøre om det blir loddtrekning om ordførerkjedet.

Nesna har vært gjenstand for mye medieomtale i valgkampen etter at studiestedet ble vedtatt nedlagt. Og hvordan blir valget i nye Narvik og Hamarøy?

I Rana dominerer en sak: Den nye skolestrukturen. Her kan Senterpartiet ta over kontrollen i bystyret.