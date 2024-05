Austevoll varmast til no i mai

Mai har vore ein kontrastfull månad til no, melder meteorologane. Sør-Noreg har hatt det varmt til no, og fleire fjellstasjonar på Vestlandet og i Trøndelag ligger sju-åtte grader over normalen. Austevoll har med sine 25 grader 2. mai høgast målte temperatur til no.

I nord derimot har fleire stasjonar registrert temperaturar 2-4 grader under normalen. Lågast til no i mai er Hubehytta i Båtsfjord med -13,3 grader.