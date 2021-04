Ap vil sette ned foten for norske skatteparadis: – Det er blodig urettferdig

Kommunen har blitt landskjent etter å ha kuttet den kommunale delen av formuesskatten til 0.2 prosent.

Dette medfører følgelig mindre inntekter, og Bø fikk i desember i fjor en «underskuddsgaranti» fra regjeringen.

Taper de mer enn 5 millioner kroner på å senke formuesskatten tar kommunaldepartementet regninga.

Dette vil ikke Arbeiderpartiet ha noe av.

– Det er blodig urettferdig. Det kan ikke være slik at andre kommuner skal betale for den risikoen Bø tar, selv om jeg forstår godt hva Sture Pedersen mener når han sier staten har forlatt distriktene de siste årene, sier nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran.

Fakta: Slik vil regjeringen hjelpe Bø Ekspandér faktaboks Inntektstapet som følger av redusert formuesskatt for innbyggerne som allerede var bosatt i Bø da kommunen vedtok å sette ned skattesatsen, har vært godt kjent under hele prosessen. Vår vurdering er at Bø kommune må dekke dette tapet selv. Dette er foreløpig anslått til 5 millioner kroner i 2021.

Tapet som følger av redusert formueskatt ved tilflytting av formuende til Bø, har vært vanskeligere å gjennomskue. Alle kommuner har de senere årene hatt maksimale skattesatser på skatt fra inntekt og formue, og en må trolig flere tiår tilbake i tid siden kommuner fravek fra maksimalsatsen. Det har vært krevende å gjennomskue alle effekter redusert formuesskatt får gjennom skatteutjevningen, særlig når formuende flytter til kommunen. Vår vurdering er at Bø kommune ikke skal måtte dekke dette tapet selv.

I tråd med det som er varslet i statsbudsjettet for 2021, vil dette kun gjelde Bø. Bø blir behandlet som et unntak, siden de var først ute og vanskelig kunne overskue konsekvensene vedtaket ville få for kommunen. Faglig vurdering Regjeringen nedsatte i mai 2020 Inntektsystemutvalget, som skal foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Utvalget blir bedt om å gjøre en nærmere prinsipiell vurdering av anledningen til å ha lavere skattesatser enn maksimal skattesats for skatteinntekter som inngår i skatteutjevningen, og hvordan dette eventuelt bør håndteres i inntektssystemet. Utvalget skal levere sin utredning i juni 2022. På bakgrunn av inntektssystemutvalgets innstilling i juni 2022 og situasjonen i Bø kommune på det tidspunktet, foretas det en ny vurdering for budsjettet for 2023.

Ville tapt mer uten hjelp

Formuesskatten består av to deler. Den ene er satt av staten og er på 0.15 prosent. Den andre, som bestemmes av kommunene selv, er i de fleste kommuner satt til 0.7 prosent.

Når Bø senker den kommunale delen til 0.2 er det penger å spare for de med mye formue.

Ordfører Sture Pedersen har hevdet at omtrent 15–20 «rikinger» har flyttet til kommunen på grunn av endringene.

Men til tross for det viste en utregning av KS i desember at Bø kommune ville tape 10 millioner kroner på stuntet.

Når én kommune senker eller avskaffer formuesskatten, vil ikke bare denne kommunen tape inntekter. Også kommunene som de pengesterke personene flytter fra, vil tape på dette.

Regjeringen har sagt at de egentlig ikke skal kompensere de kommunene som velger å nedjustere satsen i formuesskatten, men ordføreren pekte på at retningslinjene for dette ikke var tydelige nok.

Her ble Bø hørt av regjeringen.

– Vi vurderer det som krevende for Bø å gjennomskue alle effektene som redusert formuesskatt får. Derfor slipper de å måtte dekke det tapet selv, sa statssekretær Paal Pedersen (H) til NRK.

Formueskatt i Bø i Vesterålen og i landet ellers Ekspandér faktaboks Formuesskatten er en skatt som fastsettes på grunnlag av din nettoformue. Nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommune og stat.

For de som har en nettoformue på 1.500.000 eller mer beregnes det i de fleste kommuner 0,7 prosent formuesskatt til kommunen.

I tillegg beregnes det 0,15 prosent formuesskatt til staten.

I Bø kommune i Vesterålen har de valgt å sette ned den kommunale formuesskatten til 0,2 prosent fra 1.1.2021. Kilde: Skatteetaten

Mener hjelpen er tragisk

Opposisjonen var ikke enig i at dette var en god løsning. Under helgens landsmøte i Arbeiderpartiet har redaksjonskomiteen samlet om følgende formulering:

«Staten ikke skal kompensere de kommuner som velger å nedjustere satsen i formuesskatten.»

Nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran, er glad for at hans parti samler seg om denne meningen.

– For det første er det ikke sikkert Bø får et tap. Flytter nok mennesker med høy formue dit tjener de penger på dette, sier Bjørnar Skjæran og legger til:

– I tillegg er det helt urimelig at staten skal bidra til at de rikeste i landet skal kunne flykte fra regningene, mens alle andre må betale, og kanskje får økt skatt.

Skjæran påpeker også at regjeringen har sagt det samme om alle andre kommuner, og undrer seg fortsatt over avgjørelsen om at Bø slipper å betale den potensielle regningen.

– Jeg synes det er merkelig at det gjelder for alle andre, men ikke for Bø. For oss har dette vært klart hele veien, og jeg tror det er svært mange i Norge som er enige med oss.

Ville gjort det uansett

Ordføreren i Bø, Sture Pedersen, er ikke overrasket over Arbeiderpartiets avgjørelse. Samtidig sier han det hele er en liten seier.

– De har ikke avgjort at de vil hindre oss i å sette ned formuesskatten, og det er jeg veldig glad for.

– Ville dere satt ned formuesskatten om dere ikke fikk hjelp fra regjeringen til å dekke kostnadene?

– Ja. Dette gir store ringvirkninger. Bø har fått en optimisme og ei tru på at vi kan gjøre gode ting sammen. Vi har prøvd mye kreativt for å få til noe her, men ingenting har fungert før nå.

Ordføreren hevder resultatet for Bø strekker seg langt utover at de får noen nye rikinger i kommunen.

– Jeg kjørte nettopp forbi en byggeplass der åtte leiligheter skal opp. Det har ikke skjedd på mange år, og dette er bare et av mange eksempler på at dette har vært med å løfte Bø.

Ikke nødvendig for utvikling

Pedersen forteller videre at et nytt elektrikerfirma allerede har etablert seg, at rørleggerne og tømrerne har mer enn nok arbeid, og at andre etableringer er på vei.

Bjørnar Skjæran sier imidlertid at utvikling er mulig uten å gi lavere formuesskatt til innbyggerne.

– Alle kommuner har muligheter til å få til ting. Når kommunepolitikere, næringsliv og gründere jobber sammen kan de få til mye bra. Det er også viktig for oss i Arbeiderpartiet å understreke at vi ønsker en stat som skal være med å bidra.

– Når du sier en stat som bidrar, betyr det også økonomiske midler til kommunene?

– Skal du delta som bidragsyter må det også være økonomi knyttet til det ja. Blant annet har vi sett hvordan de regionale utviklingsmillionene har blitt kraftig redusert med dagens posisjon. Sture Pedersen og alle andre ordførere i landet bør ha en stat som lytter og bidrar som en partner. Ikke en stat som rømmer eller kjemper imot utvikling.