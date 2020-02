– Det er greit å prøve å bo i Oslo, men jeg skal absolutt hjem igjen, forsikrer Tromsø-væringen.

Til sommeren flytter han og kjæresten til hovedstaden. Viljar driver med musikk og vil undersøke hva storbyen har av muligheter. Kjæresten skal studere. Men å brenne alle broer til hjembyen er uaktuelt. Den dagen han skal stifte familie, vil han at det skal skje i Tromsø.

– Tromsø er trygt og godt, og det er her jeg hører til. Jeg vil være her og bidra, sier han.

En tredjedel av unge mellom 18 og 29 år har enten bestemt seg for å flytte, eller er usikre på om de kommer til å bli i Nord-Norge, viser en meningsmåling NRK har fått utført av InFact. Foto: Pål Hansen / NRK

– Håper de kommer tilbake

I en meningsmåling InFact har gjort for NRK, svarer 68,6 prosent av de spurte i alderen 18 til 29 år at de kommer til å bli værende i nord. De andre har bestemt seg eller vet ikke.

16,5 prosent av de unge voksne sier de vil flytte, mens 14,9 prosent er usikre på hvor de kommer til å bo de neste årene.

– Bekymringsfullt, sier statsviter og professor Kjell Arne Røvik ved UiT, Norges arktiske universitet.

– Ungdom har bestandig villet reise ut, det er greit. Men når en så stor andel av dem ønsker å dra, er det grunn til å rope et lite varsko. Det er disse som står på trappa til yrkeslivet og skal utgjøre bunnplanken i det nordnorske arbeidsliv de neste 50 årene. Når så mange vil dra, får vi håpe de kommer tilbake.

For det er ikke mange ungdommer å ta av i Nord-Norge. Ifølge Statistisk sentralbyrå har antallet barnefødsler i nord gått ned med 35 prosent på drøyt 20 år.

Verst er det i Finnmark. Der fødtes det 46 prosent færre barn i 2018 enn i 1995.

– Det betyr at vi er mer avhengige av å holde på de ungene vi lager sjøl. Vi må gå runden med å sørge for et mer variert arbeidsliv og bygge ut utdanningsinstitusjonene, sier professoren.

– Det mangler ikke muligheter

Bjørn Inge Mo er fylkesrådsleder i Troms og Finnmark. Også han viser til at det både er vanlig og naturlig at ungdom er i bevegelse og søker seg ut.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo mener ungdom må få vite mer hva som trengs av arbeidskraft i framtida, og hvilke muligheter som finnes i landsdelen. Foto: Roger Manndal

– Det viktige er at de kommer tilbake og blir en ressurs for landselen. Vi må fortsette å satse på de tre store utdanningsmotorene vi har i Tromsø, Harstad og Alta. Vi må gjøre ungdom klar over hvilke behov som er her. På den måten kan de skreddersy utdanningen sin for å møte framtida i nord. Og det mangler ikke muligheter, sier han.

85,9 prosent av alle som har deltatt i meningsmålingen, sier de vil bli boende i Nord-Norge de neste årene. Usikkerheten er størst i Finnmark. Her er det 9,2 prosent som er usikre på om de vil bli værende i landsdelen.

Hanne Jakobsen sier hun kommer til å savne Tromsø, men har lyst å bo nærmere familie. Nå flytter familien på tre, pluss hund, til Stjørdal. Foto: Pål Hansen / NRK

Vil nærmere familien

Mens musikeren Viljar Broks ser frem til å bli bedre kjent i Oslo, tar Hanne Jakobsen sin lille familie med seg til Stjørdal. Utenfor står flyttebilen klar til å starte sørover. Nå skal hun og datteren ta et fly, mens samboeren og hunden kommer kjørende etter.

– Jeg har jobbet offshore tidligere. Nå har jeg fått meg jobb på land. Vi flytter for å komme nærmere familien. Men det blir rart å komme til en ny plass, for vi har bodd her så lenge. Samholdet vi har med alle rundt oss, vil jeg savne, sier Jakobsen og ser seg rundt i den tomme leiligheten.

I meningsmålingen er det de som stemmer på Venstre som er mest usikre på om de vil bli boende i Nord-Norge de neste årene. Her svarer 13,8 prosent at de vil flytte, og 17,2 prosent at de ikke vet om de blir.