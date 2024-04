Norsk verft skal bygge verdens største hydrogenferger

Torsdag morgen ble den historiske kontrakten mellom transportselskapet og verftet signert på fergen «MF Værøy» i Bodø.

Fergene blir verdens største hydrogenskip, og skal bunkres med hydrogen produsert i Bodø

Torghatten Nord-sjef Marius Nilsen sier at Myklebust Verft fra Gursken, sør for Ålesund, er et miljø med høy kompetanse.

Han er stolt over at det er et norsk verft som skal bygge fergene.

– Vi har vært opptatt av å sikre kvalitet i alle ledd. Heldigvis trengte vi ikke å dra så langt for å få tak i et godt, norsk verft som kan levere dette for oss, sier Nilsen til NRK.

Allerede fra 2026 skal fergene stå klar til å frakte folk og biler over Vestfjorden.

– Vi er opptatt av å levere en trygg og komfortabel reise over Vestfjorden. Forhåpentligvis blir ikke passasjerene å merke de største forskjellene annet enn at vi skal spare rundt 26 tonn CO₂ i året.

Slik vil hydrogenfergene til Torghatten Nord se ut fra siden. Foto: Torghatten Nord

– En merkedag

Den ferske kontrakten betyr oppbemanning og høy aktivitet ved verftet de neste årene.

– For Myklebust er dette en stor kontrakt i historisk sammenheng. Dette er en merkedag for oss, sier Leif Sindre Muren, administrerende direktør i Myklebust Verft.

Muren sier at det er et spennende prosjekt for verftet.

– Vi syns det er veldig spennende å gjøre hydrogenprosjekt nå, og tillegge oss den kompetansen og kunnskapen som tilhører. Vi har veldig god tro på det prosjektet som Torghatten kommer med her.

Det samme har samferdselsminister Jon-Ivar Nygård:

– Avtalen viser at norske skipsverft er konkurransedyktige, og den vil bidra til å bygge mer kompetanse innen nullutslippsløsninger.

For Bodø og Nordland betyr det mye å få denne type infrastruktur på plass, sier varaordfører i Bodø Ida Gudding-Johnsen.

– Dette er kjempespennende for oss. At gassen skal produseres her gir stor interesse fra næringslivet og flere etableringer i byen. I Nordland kommer en tredjedel av utslippene våre fra sjøfarten. Dette gjør det mulig å reise utslippsfritt fra sør i Norge og helt til Nordkapp.

Bygger hydrogenskip for oljenæringen

Passasjertrafikk med hydrogen over en så lang og krevende strekning er ikke utført noe annet sted i verden, ifølge aktørene.

Det norske rederiet Halten Bulk AS bygger også to store hydrogendrevne skip som skal gå mellom oljebaser, og operere langs hele norskekysten.

Selskapet har fått 142 millioner kroner i støtte fra Enova for satsingen. Fergene skal stå ferdig i 2025 og bunkre hydrogen fra fem nye produksjonsanlegg.