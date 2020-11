Det er delte meninger blant folk i Nordland om det omstridte skattekuttet i Bø kommune i Vesterålen.

Som første kommune i landet har Bø senket formuesskatten til 0,2 prosent.

47 prosent av de spurte støtter kuttet i formuesskatten. 30 prosent er negative og 23 prosent har svart «vet ikke».

Det viser en undersøkelse Infact har gjort for NRK.

– Det er kanskje ikke så dumt å gjøre noen grep for å få folk til å komme. Fordi det er jo ikke verdens navle for å si det sånn, sier Greta Bruksås, som er fra nabokommunen Øksnes.

Formuesskatten består av to deler. Den ene er satt av staten. Den andre styrer kommunene selv.

Bø kutter den delen de har styring på, slik at den totale formuesskatten ender på 0,35 prosent. Det vanlige i resten av landet er 0,85 prosent.

Glad for støtten

Ordfører i Bø, Sture Pedersen (H) er glad for at så mange som nesten halvparten av de spurte i undersøkelsen støtter skattekuttet.

– Det synes jeg er veldig positivt. Vi prøver å gjøre et grep med tanke på distriktspolitikk. Og hvis dette kan fungere for vår kommune er jeg svært takknemlig for støtten jeg får i Nordland nå. Så det er svært gledelig.

Ordfører Sture Pedersen i Bø kommune. Foto: Lars-Bjorn Martinsen / NRK

I fjor ble ordføreren kjendis da han proklamerte at han ville gjøre Bø til Norges svar på Monaco ved å senke formuesskatten.

Håpet var at det ville bidra til å bremse fraflyttinga gjennom å tiltrekke seg rikinger og nye bedrifter.

Nylig ble det kjent at Bjørn Dæhlie har kjøpt hus og planlegger å melde flytting til kommunen.

En håndfull andre millionærer har også meldt flytting til Bø.

– Ikke farbar vei

Beslutningen om å kutte i formuesskatten har skapt nasjonal debatt.

Kritikerne mener at et skatteparadis i nord vil gå på bekostning av andre kommuner, som også kan bli fristet til å gå samme vei.

I så tilfelle blir alle tapere, mener nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran. Foto: Oliver Rønning / NRK

– Selvsagt er ikke dette en farbar vei. Fordi i det øyeblikket at flere kommuner hiver seg på, ender vi bare opp med en situasjon der absolutt alle er tapere. De eneste som går ut som vinnere er de aller rikeste som kan flytte fra skatteregninga si, sier Skjæran.

– Vil ta tid

Det er imidlertid veldig usikkert om Bø vil tjene noe på skattestuntet på sikt.

I første omgang vil skattekuttet føre til mindre inntekter.

Men blant andre Bjørn Dæhlie og Kristian Adolfsen har allerede meldt flytting, og lansert planer om millioninvesteringer i turistanlegg i kommunen.

Ordføreren i Bø påpeker at det vil ta tid før de ser resultatene av skattekuttet.

– Svaret får vi ikke får om to-tre år. Dette er et langsiktig prosjekt der vi må opp med folketallet. Jeg har merket meg at noen sier at dette ikke har noen farbar vei. Jeg etterlyser et alternativ og det har ikke kommet ennå, sier Pedersen.

Blant de spurte innbyggerne i Nordland, har selv motstanderne av skattekuttet forståelse for at Bø går nye veier.

– Jeg skjønner hvorfor de gjør det, og jeg skjønner hva baktanken er. De har gode argumenter for hvorfor de gjør det, sier Kristoffer Grorud.