Engdal har sett på hvor mye de eksisterende innbyggerne betaler i formuesskatt per i dag, og anslår at ny skattesats og skattegrunnlagene for 2019 innebærer en reduksjon på cirka 4,7 millioner for Bø kommune.

De åtte nye «rikingene» som flytter til, vil med sine formuer betale cirka 4,5 millioner i formuesskatt. I tillegg til 7,7 millioner i inntektsskatt.

– Når jeg legger dette inn i regnestykket og tar hensyn til utjevningseffekten, så ser jeg at Bø kommer om lag 10 millioner kroner svakere ut, enn de ville gjort uten å røre satsen på formuesskatt i det hele tatt.

Regnestykket er også slik at uten innflytting av disse åtte så ville Bø kommet 5 millioner kroner svakere ut.

– Sånn at de nye innbyggerne dobler det beløpet.