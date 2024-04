NRK har tidligere fortalt historien om Zarina Saidova.

Da hun var 13 år forlot hun og moren alt i hjemlandet.

Kasakhstan ble byttet ut med Norge og Leirfjord.

– Jeg måtte si at jeg var fra Tsjetsjenia, sa Zarina til NRK i september.

UDI mente Zarina burde fortalt om løgnen da hun fylte 18 år og utviste henne.

Nå har ei nemnd på tre personer i UNE behandlet klagen.

Fasiten?

En person mente hun burde få bli, to personer mente hun må kastes ut.

Dermed må Zarina og samboeren Joakim fortsette forholdet via Teams eller Skype. Dette er et av UNE sine egne forslag i avslaget.

Joakim og Zarina har vært samboere siden de gikk ut av videregående. Nå må Zarina forlate Norge. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Zarinas stemme var ubetydelig

I vedtaket påpeker nemnda at Zarina ikke var til stede under møtet, og legger til:

«Hun var ikke gitt adgang til å møte fordi nemndlederen mener det ikke er tvil om faktum og at det er åpenbart at hennes fremmøte ikke vil ha betydning for avgjørelsen i saken.»

Zarina forteller at hun og advokaten ba om å få være med.

– Jeg føler at vedtaket var gjort allerede før møtet begynte.

Utestenges i to år: Ekspander/minimer faktaboks UNE har bestemt at Zarina: er utvist fra Norge og Schengen- og EU-området med to års innreiseforbud

må forlate Norge og Schengen- og EU-området innen den fristen som fremgår over

ikke kan reise inn i Norge og Schengen-området så lenge innreiseforbudet gjelder, og i praksis heller ikke i andre EU-land uten en egen tillatelse

kan bli straffet hvis hun bryter innreiseforbudet

ikke kan klage på dette vedtaket

Beskjeden om utestengelse kom 10. april.

1. mai må hun være ute av Norge.

– Jeg fikk tre uker på meg. Jeg har jobb og utstillinger som bare må settes til side. Jeg må si adjø til venner, sier Zarina og legger til:

– Jeg må si adjø til Joakim. Hvert eneste sekund teller nå.

Joakim og Zarina har dårlig tid på å finne ut praktiske ting som hva de skal gjøre med leiligheten de leier sammen i Oslo. Hun har også en jobb som illustratør som må legges på is. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Joakim blir følgelig også påvirket av at samboeren må forlate.

– Ingenting har noe å si uten Zarina. Alt blir umiddelbart usikkert.

For Zarina handler det nå om det å få i orden det aller mest akutte.

– Jeg må finne en plass å sove i Kasakhstan. Hele nettverket mitt er jo her. Alt må kastes vekk også må jeg bare begynne på nytt igjen.

Sender et dårlig signal

Zarinas advokat, Felix Oliver Helle, mener vedtaket er feil.

– Av størst betydning er det at det hun kom til Norge som 13-åring og at det var hennes mor som ga falsk forklaring på hennes vegne. Det må tillegges utslagsgivende vekt. Hun og moren dro i tillegg på egen hånd og fortalte til politiet at de var her basert på en løgn. De dro dit på eget initiativ, sier han og fortsetter:

– Det sender et dårlig signal at det ikke har noen betydning for Zarinas sak at hun og moren erkjente alt uten noen mistanke eller pågående sak.

Fremstår som tilfeldig Ekspander/minimer faktaboks I klagen til nemnda ble det også vist til et annet eksempel på en lignende sak. NRK har sett vedtaket i den aktuelle saken. Der endte UDI opp med å bruke skjønn: «Vi har blant annet sett hen til anførslene i tilsvaret om at du har bodd i Norge siden du var 10 år gammel, og dermed har en botid på 11 år i Norge, og kom hit som barn. I tillegg vises det til i tilsvaret at du har svært gode resultat fra videregående skole og studerer i dag for å bli xxxx, og at du regner norsk som ditt morsmål.» Advokat Helle sier det derfor fremstår tilfeldig at konklusjonen for Zarina ble utvisning. – I eksempelsaken var det ingen tilståelse og de hadde bodd i Norge i langt kortere tid. Det viser tilfeldighetene i systemet og at saksbehandleren du får tildelt kan være avgjørende for om du blir utvist eller ikke. Det er litt lotto.

At de ikke fikk være til stede på møtet i UNE er også uheldig påpeker advokaten. Spesielt da avgjørelsen ble avsagt under dissens og dette blant annet skyldtes at nemnda var uenige internt om faktiske forhold, som hennes tilknytning til Kasakhstan.

– Man blir fratatt en mulighet til å avklare faktiske forhold som har fått utslagsgivende betydning i saken. Det er ekstremt provoserende og uheldig.

Zarina Saidova og advokaten mener andre i lignende situasjoner har fått bli i Norge. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Nå må justisministeren gripe inn

Zarinas sak har ført til diskusjon på Stortinget.

Stortingsrepresentant Lan Marie Berg (MDG) mener saken er helt forferdelig.

– Det er fryktelig trist. Zarina har bodd i Norge i 20 år. Hun har et liv her. Nå skal hun sendes hjem til et land hun ikke kjenner, sier hun til NRK og legger til:

– I stedet kunne vi tatt vare på de menneskene vi har her som bidrar til samfunnet vårt. Nå må justisministeren gripe inn.

Lan Marie Berg sier regelverket må endres slik at ikke barn straffes for foreldrenes feil. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

MDG-politikeren påpeker at det haster fordi Zarina må reise ut av landet før 1. mai.

– Det er helt uforholdsmessig at hun må sendes hjem for en feil moren gjorde. Dette haster.

Kan vi ikke stole på nemda? Ekspander/minimer faktaboks NRK påpeker til Lan Marie Berg at det tross alt er ei nemd som har gjort en avgjørelse her. – Skal vi ikke stole på at de gjør rett avgjørelse? – Jeg mener at det må finnes mulighet for amnesti for personer som har bodd nesten hele livet sitt i Norge. Som Zarina som har bodd her i 20 år. Vi har sett mange eksempler på at foreldre har sagt noe feil i asylintervju og at barna dermed kastes ut av Norge. – Dette må vi ta tak i på politisk hold. Det er åpenbart at noe må endres i regelverket. Barn kan ikke straffes for foreldrenes feil.

NRK har vært i kontakt med Justisdepartementet, som sier at de ikke kan kommentere enkeltsaker, men henviser til tidligere svar til Stortinget i tilknytning saken.

Det svaret kan du lese mer om her.

Saken er godt opplyst

NRK har stilt UNE en rekke spørsmål, blant annet hvorfor Zarina ikke fikk være med på møtet, og hvorfor det endte med utvisning.

Spørsmål til UNE fra NRK i forbindelse med saken: Ekspander/minimer faktaboks Hvorfor fikk ikke Zarina mulighet til å delta på møtet?

I vedtaket argumenterer flertallet for at tilknytningen til Norge er opparbeidet på falskt grunnlag fordi hun har vært her ulovlig. Betyr det at hennes tilknytning til riket er svakere? Hva betyr egentlig det?

I vedtaket argumenteres det for at Zarina burde ha sagt ifra da hun selv ble myndig. Betyr dette at personer i samme situasjon som Zarina skal si ifra om slikt når de fyller 18 år? Eller skal de si ifra før de blir 18 år? Er det rimelig å be unge mennesker i etableringsfase utlevere foreldrene sine på den måten?

I vedtaket argumenterer nemnda for at Zarina og Saidova kan holde kontakten gjennom Skype eller Teams. Har dere noen ytterligere kommentarer til dette?

Advokat Felix Helle mener denne saken sender et dårlig signal til andre i lignende situasjoner på bakgrunn av at Zarina og moren selv sa ifra, men at det ikke har noen betydning. Hvordan kommenterer dere dette?

Zarina var et barn da hun kom til Norge. Hun har bodd mesteparten av sitt liv i Norge. Hun har norsk kjæreste, snakker norsk og har utdanning og jobb i Norge. Hun har et veletablert liv her. Både hennes og samboerens liv får en total omveltning. Hvordan kommenterer dere dette?

Hva kan Zarina gjøre om to år? Kan hun komme tilbake da?

Hva skjer om Zarina ikke drar ut av Norge 1. mai?

Advokat Felix Helle argumenterte til UNE om at Zarina bør bli på bakgrunn av en lignende sak (vedlagt ligger infoen dere har fått). Hva er forskjellen på disse to sakene siden eksempelsaken fra advokat Helle endte med at vedkommende fikk opphold i Norge?

UNE svarer NRK på e-post at saken ble behandlet i nemndmøte med én nemndleder og to nemndmedlemmer.

– Alle tre kom til at UDIs vedtak om fem års utvisning var uforholdsmessig strengt, men så skilte de seg i et flertall og mindretall. Én i nemnda mente at hun ikke burde utvises, men de to andre mente det var riktig å sette ned innreiseforbudet fra fem til to år.

– Hvorfor fikk ikke Zarina mulighet til å delta på møtet?

– Saken ble behandlet i nemndmøte uten at klageren var til stede. Saken var allerede godt opplyst i skriftlige dokumenter, som vi har mottatt blant annet fra klagerens advokat.

De understreker at det er alvorlig å få opphold i Norge på uriktige premisser, og at nemnda har lagt vekt på at Zarina i søknader i voksen alder har holdt fast ved disse uriktige opplysningene.

Til dette sier Zarina at det er umenneskelig å forvente at en ungdom skal snu ryggen til moren, for noe hun gjorde da Zarina var 13 år.

– Hva skjer om Zarina ikke drar ut av Norge innen 1. mai?

– Hun har en plikt til å forlate landet innen utreisefristen. Hvis hun ikke reiser på egen hånd vil det være politiet som har ansvaret for eventuell uttransport. Hun kan søke om å få komme tilbake til Norge etter to år.

Flytt til Kasakhstan eller snakke på Skype Ekspander/minimer faktaboks UNEs totale vedtak er på 16 sider. Nemdas vurdering er på 10 sider. De skriver at det er på det rene at Zarina ikke kan lastes for at moren opplyste uriktig informasjon da de kom til Norge i 2005. Men siden Zarina ikke opplyste riktig informasjon da hun ble 18 år, og i senere søknader fortsatte å fortelle den opprinnelige historien, finner de grunnlag for å utvise henne. «Nemnda legger til grunn at klageren hele tiden har vært klar over hva som er hennes riktige identitet.» De skriver videre at det kan undergrave respekten for regelverket og virke urettferdig overfor alle som er lovlydige dersom grove eller gjentatte brudd på utlendingsloven ikke kan få konsekvenser. Det var riktig nok to mot en i nemda - og vedkommende som ikke var enig i utestengelse kommenterte at løgnen er uheldig, men at Zarina var et barn og at dette bør få betydning for hvordan alvoret skal vurderes. Vedkommende mener også at siden Zarina selv tok kontakt med politiet for å oppklare egen identitet bør vektlegges. Nemda er enig om at Zarina har god tilknytning til Norge: Norsk samboer siden videregående

Integrert i Norge både i form av studier, arbeid, språk og nettverk. Men: «Klagerens oppholdstillatelser i Norge er imidlertid gitt på falske premisser og derfor tilbakekalt, se UNEs vedtak av i dag der UDIs tilbakekallsvedtak ble opprettholdt. En tilknytning som er etablert under slike forhold, skal ikke veie tungt i vurderingen av om en utvisning er forholdsmessig.» skriver de. Nemda har også tatt opp hvordan Joakim blir påvirket av Zarinas utestengelse. Samlet sett veier ikke hensynet til Joakim nok til at de kan forsvare å la henne bli. De argumenterer blant annet for at det ikke er noe i veien for paret å forsette livet i Kasakhstan. I tillegg skriver de: «Flertallet viser også til at det vil være mulig for paret å ha kontakt på andre måter i perioden innreiseforbudet varer (skype/telefon/teams osv)».

NOAS: – Altfor strengt

Talsperson for NOAS, Jon Ole Martinsen, sier at de reagerer sterkt på avgjørelsen som nå er tatt.

– Det er altfor strengt, og særdeles problematisk er det at de velger å ikke la Zarina møte selv. Det er svak vekting av de hensynene som taler til hennes fordel, både om den lange tiden hun har bodd i Norge, at det ikke var henne som ikke ga uriktige opplysninger og at hun var et barn da det skjedde.

Talsperson i NOAS, Jon Ole Martinsen. Han reagerer på at Zarina ikke lenger få bo i Norge. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Martinsen sier at politikerne må se på regelverket. Avgjørelsen til nemnda anses som et endelig vedtak, men han sier at spørsmålet kan bli tatt med til domstolen.

– Her får man ikke fri rettshjelp, og vi har et domstolsprosjekt som gir støtte til slik rettslig prøving. Om det er noe hun ønsker å gjøre, så vil vi gjerne vurdere saken hennes, da vi mener at dette er en uriktig tolkning av lovverket.