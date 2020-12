Skattestuntet til Bø får mye oppmerksomhet om dagen.

Kommunen kutter i formuesskatten for å tiltrekke seg kapitalsterke folk. Håpet er at de skal melde flytting og investere i lokalsamfunnet.

På lista over som har meldt seg på finner vi flere kjente navn. Som Bjørn Dæhlie og eiendomsinvestor Einar Andreas Sissener.

Selv om noen ombestemmer seg, dukker stadig nye navn opp på lista. Ifølge ordføreren er nå tallet på «rikinger» oppe i 15–20.

Men et problem kommunen ikke var forberedt på, var hvor kostbart stuntet kunne bli. Som følge av den såkalte skatteutjevningsordninga.

At Bø gir skattelette betyr mindre penger inn til felleskassa. Det lå an til at Bø måtte dekke dette selv.

Regjeringen endret faktisk regelverket for å hindre at kommunens reduserte skatteinntekter ville bli kompensert av andre kommuner.

Kort fortalt viste regnestykket at Bø lå an til å gå 10 millioner i minus, med dem som har meldt flytting så langt, viste en utregning gjort av KS.

Men nå kommer departementet nordlandskommunen til unnsetning, skriver Bladet Vesterålen. De gir Bø et særunntak fra reglene.

– Vi synes det er positivt at kommunene tenker kreativt og skaper økt aktivitet. Men vi ser at på akkurat dette området så var ikke konsekvensene tydelige nok i systemet. Det tar vi konsekvensene av, sier statssekretær Paal Pedersen (H) til NRK.

Mangler praksis

Saken er at Bø vil miste rundt fem millioner i skatteinntekter fra dem som allerede bor i kommunen, når de setter ned satsen på formuesskatt fra 0,85 til 0,35 prosent.

Dette er et tap Bø må ta på egen kjøl. Men med det nye unntaket slipper kommunen å dekke skattetapet for de som nå flytter til kommunen for å spare skattekroner.

Pedersen forteller at Bø er den første kommunen på flere tiår som foretar en slik omlegging, og derfor var ikke regelverket tydelig nok for at Bø kommune skulle se alle konsekvensene av vedtaket.

– Vi har ingen rutiner her. Alle kommuner har de siste årtiene hatt maksimale skattesatser på både inntekt og formue, sier Pedersen.

– Vi vurderer det som krevende for Bø å gjennomskue alle effektene som redusert formuesskatt får. Derfor slipper de å måtte dekke det tapet selv.

Bø ligger i Vesterålen i Nordland. Foto: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash

Skal se på ordningen

I mai ble det satt ned et utvalg som skal ta en ordentlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene.

De skal gjøre en prinsipiell vurdering av konsekvensene av å ha lavere skattesats enn maksimalsatsen, forteller statssekretæren. Utvalget skal levere sin utredning i juni 2022. Da blir det gjort en ny vurdering for Bø for 2023-budsjettet.

– Så Bø blir per nå behandlet som et unntak, siden de var først ute, og vanskelig kunne overskue konsekvensene vedtaket ville få for kommunen.

Unntaket gjelder kun Bø. Ingen andre kommuner vil få samme unntaket, er statssekretæren tydelig på.

Statssekretær Paal Pedersen (H) har gode nyheter til Bø. Foto: Stortinget / Stortinget

– Betyr dette at landets øvrige kommuner får regningen for påfunnet til Bø?

– De praktiske konsekvensene vil vi komme tilbake til. Det gjenstår å se hvordan regnestykket blir.

– Men Bø belønnes for å være først ute?

– Konsekvensene av at de var først ute, er at vi ser at regelverket ikke har vært klart nok. Da tar vi vår del av ansvaret. Nå skal vi få utredet dette, slik at vi ikke kommer i en tilsvarende situasjon igjen.

Fornøyd ordfører

I januar var daværende kommunal og moderniseringsminister, Monica Mæland, tydelig på at kommunene måtte bære tap og risiko selv.

I dag er Bø-ordfører Sture Pedersen glad for den nye beskjeden.

– Dette gir oss arbeidsro og vi skal bevise at denne muligheten vi har fått skal vi utnytte til å skape nye arbeidsplasser.

De fem millionene de må dekke selv, ser han lyst på:

– Det har jeg sagt fra dag en at det var en risiko vi måtte ta. Hvis folketallet nå øker, som vi håper på, så blir dette å dekke seg inn.

Paal Pedersen er imponert over nytenkninga:

– Generelt er vi positive til at kommunene er kreative og tenker nye løsninger på hvordan de kan skape vekst og nyskaping lokalt, avslutter statssekretæren.