Om alle gjør som Bø vil skatteinntektene synke med ni milliarder

NRK har spurt KS: Hvor mye større skatteinngang må Bø ha før de rent faktisk tjener penger på «stuntet»?

Gitt dagens situasjon, der alle kommuner har maksimalsats, er det korte svaret: Rundt 10 mill.

Med andre ord; av en skatteøkning på 10,6 mill. kroner ville kommunen beholdt 0,5-0,6 mill. kroner.

Spesielt interesserte kan lese det lange svaret under:

Det er etablert en egen skatteutjevningsordning for kommunene som inneholder to elementer:

Symmetrisk utjevning. Kommuner med høyere skatteinntekter per innbygger enn landssnittet trekkes 60 prosent av differansen mellom egen skatteinntekt per innbygger og landssnittet. Kommuner med skatteinntekter per innbygger under landssnittet får tilført 60 prosent av differansen landssnittet og egne skatteinntekter per innbygger Tilleggsutjevning for skattesvake kommuner – kommuner med skatteinntekter per innbygger under 90 prosent av landssnittet. Disse kommunene får i tillegg til ordningen under punkt a) tilført 35 prosent av differansen mellom 90 prosent av skatt per innbygger på landsbasis og kommunens skatteinntekter per innbygger.

Ordningen i punkt a) er en ren omfordelingsordning mellom kommunene og går i 0 på landsbasis (det trekkes i kroner like mye fra kommuner som har skatteinntekter per innbygger over landssnitt som det kommunene med skatteinntekter under landssnittet skal tilføres). Ordningen under b) kan på mange måter ses som en tilskuddsordning, og denne finansieres med at alle landes kommuner trekkes et likt kronebeløp per innbygger.

Bø kommune hadde i 2019 skatteinntekter på 64,6 mill. kroner hvilket tilsvarer 24 862 kroner per innbygger. Landets skatteinntekter var til sammenligning på kroner 31 928 per innbygger, og Bøs skatteinntekter per innbygger utgjorde dermed på 77,3 prosent av landsgjennomsnittet. Bø omfattes dermed av begge utjevningsordningene ovenfor. I tillegg til sine skatteinntekter på 64,6 mill. kroner fikk Bø en inntektsutjevning på 14 mill. kroner, og summen av skatt og inntektsutjevning ble 78,6 mill. kroner.

I og med tilleggsutjevningen slår inn når skatteinntektene per innbygger slår inn når skatteinntektene faller under 90 prosent av landssnittet, er dette et referansepunkt som har stor innvirkning på inntektsutjevningen. I beregningen her tas det utgangspunkt i at inntektsutjevningen justeres slik som statsråden har vist til, dvs. at det gjøres endringer i inntektsutjevningen slik at effekten av redusert formuesskatt belastes kommunen, og ikke kompenseres av andre kommuner gjennom inntektsutjevningen.

For at Bø skulle nådd opp til referansenivået på 90 prosent i 2019 måtte kommunens skatteinntekter økt med 10,6 mill. kroner i 2019 til 75,2 mill. kroner. Et skattenivå på 75,2 mill. kroner for Bø gir en inntektsutjevning på 5,0 mill. kroner, og skatteinntektene etter inntektsutjevning blir da på 79,2 mill. kroner. Dette er 0,5-0,6 mill. kroner mer enn det kommunen faktisk hadde i 2019. Med andre ord av en skatteøkning på 10,6 mill. kroner ville kommunen beholdt 0,5-0,6 mill. kroner.

Beregningen er basert på en statisk beregning på 2019-tall, der det kun er sett på isolert effekt av endrede skatteinntekter.

Dersom redusert formuesskatt også har betydning for tilflytting til kommunen på mer generelt grunnlag, og i en viss størrelsesorden, ville regnestykket blitt annerledes. Slike regnestykker er imidlertid langt mer krevende å gjøre. De bør nok heller ikke gjøres for skatteinntekter isolert, da tilflytting også vil påvirke rammetilskuddet til kommunen etter utgiftsutjevning.

Hvordan effekten blir vil da også avhenge av hvilke innbyggere som flytter inn i kommunen (alder, sosioøkonomi og hvor i kommunen de bosetter seg), som igjen er en refleksjon av hvordan utgiften i kommunen forventes å utvikle seg som følge av inntektsveksten.

Beregningen er basert på dagens situasjon, der alle kommuner har maksimalsats.