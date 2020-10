Fremtiden ser ikke veldig lys ut for mange utkantkommuner. Det gjør den heller ikke i Bø i Vesterålen.

Ifølge SSB vil kommunen miste mer enn 200 innbyggere frem mot 2050.

Det vil Bø-ordfører Sture Pedersen (H) gjøre noe med, og derfor har han og et nesten enstemmig kommunestyre vedtatt og senke den kommunale formuesskatten.

Bø-ordfører Sture Pedersen (H). Foto: Øystein Nygård / NRK

Målet er å tiltrekke seg rikinger som vil investere i kommunen og på den måten skape optimisme og arbeidsplasser.

– Staten har forlatt oss for lenge siden, da er det bare privat næringsliv jeg kan bruke energi på, sier Pedersen, som har vært ordfører i Bø siden 2007.

Og satsingen har allerede båret frukter. NRK skrev tirsdag at skikongen Bjørn Dæhlie tar med seg en formue på om lag 400 millioner kroner og flytter til kommunen. Det samme gjør Einar Sissener, Kristian Adolfsen og Benn Eidissen.

Til sammen hadde de i 2018 en formue på nesten 1,5 milliarder kroner.

Einar A. Sissener Har meldt flytting fra Oslo til Bø Hadde en formue på 403 millioner i 2018 Eiendomsinvestor Bøs første «skatteflyktning» Les mer

Benn Eidissen Flytter fra Bodø til Bø Hadde en formue på 330 millioner kroner i 2018 Næringskonsulent, Eidissen consult Skattet 12 millioner kroner til Bodø i 2017. Halvparten bestod av formueskatt, ifølge han selv Les mer

Kristian Adolfsen Flytter fra Oslo til Bø Hadde en formue på 297 millioner kroner i 2018 God for vel 2,8 milliarder, ifølge Kapital Startet barnehagegiganten Norlandia sammen med broren Roger Les mer

Bjørn Dæhlie Flytter fra Eidsvoll til Bø i Vesterålen Hadde en formue på 414,9 millioner kroner i 2018, viser tall E24 har hentet inn Forretningsmann og tidligere langrennsløper Les mer



Ifølge Pedersen kan det komme flere etter.

– Jeg tipper at pluss minus ti stykker med minst 200 millioner kroner i formue kommer til å flytte til Bø før året er omme.

Og flere av disse skal visstnok være svært lystne på å investere i kommunen.

– Sist i dag har jeg sittet i møter med noen slike karer. Spesielt innenfor turisme er det veldig konkrete planer, som jeg håper vi kan presentere før jul. Da er det snakk om investeringer på 200–300 millioner. Hadde noen sagt dette til meg for bare et par år siden, hadde jeg ikke trodd på det.

Og han fortsetter:

– For første gang har jeg opplevd at butikkjeder og andre type firmaer har tatt kontakt med meg og sier de vurderer å etablere seg i Bø. Jeg har vært ordfører i fire perioder og har aldri opplevd noe sånt.

Men ikke alle er like begeistret for skattekuttene i nordlandskommunen. I en kommentar i Nordlys beskriver politisk redaktør Skjalg Fjellheim det hele som en «trist historie».

Til NRK utdyper han:

– Jeg synes dette er et stusslig bilde av Nord-Norge. Man bør ha fokus på å skape sine egne verdier, og ikke gjøre seg avhengig av almisser fra de aller rikeste i dette landet.

Å kutte formuesskatten er ingen farbar vei for å skape vekst og utvikling i landsdelen, mener Fjellheim, som ikke har tro på at stuntet vil skape særlig med arbeidsplasser.

Han tror heller ikke flere nordnorske kommuner vil følge etter.

– Jeg ser på dette som et pr-stunt fra en Høyre-ordfører som har fått masse oppmerksomhet og noen korte minutter i riksmedia. Jeg har vanskelig for å se for meg at resten av kommunen i Nord-Norge vil flokke seg rundt en såpass urealistisk vei til verdiskapning og vekst i landsdelen.

– Nord-Norge bør ikke være et skattereservat for en økonomisk elite som man importerer fra andre deler av landet, konkluderer Fjellheim.

Sture Pedersen svarer kontant på kritikken:

– Skjalg Fjellheim kommer ikke med noe alternativ til meg. Hva skal det være? At det fortsatt skal være sånn at rådmannen skal sitte og kutte fordi vi mister 20–30 personer hvert år? Sånn er det stort sett i alle kommunene i Nord-Norge.

Og:

– Jeg vet han er for Nord-Norgebanen, men hva skal det hjelpe meg? At det kommer et tog til Tromsø, hvilke arbeidsplasser kommer til Bø av det?

Skattekuttene i Bø var også tema i Dagsnytt 18 i dag. En av deltagerne der var mangemillionæren Benn Eidissen. I løpet av morgendagen melder han flytting til vesterålskommunen.

Se debatten i Dagsnytt 18: Tore O. Sandvik, Benn Eidissen og Sture Pedersen Du trenger javascript for å se video. Se debatten i Dagsnytt 18: Tore O. Sandvik, Benn Eidissen og Sture Pedersen

– Jeg gjør ikke dette for å spare penger. Jeg gjør det for å bruke pengene som i dag går til formuesskatten til å skape arbeidsplasser og virksomhet i Bø.

I Dagsnytt 18 ble Eidissen utfordret av fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Trøndelag, som i går skrev et veldig kort debattinnlegg i Trønderdebatt, hvor han konkret kritiserer Bjørn Dæhlie.

– Jeg kan forstå distriktskommunenes fortvilelse over Høyres sulteforing av kommunene, manglende distriktspolitikk og sentralisering av tjenester. Men jeg tror ikke svaret på det er å starte med import av millionærer som har blitt så rike i Norge at de føler de ikke har råd til å bo i en vanlig norsk velferdskommune, utdypet Sandvik i Dagsnytt 18.

Eidissen lot seg åpenbart provosere.

– I motsetning til Sandvik som ikke har skapt en eneste arbeidsplass, i hvert fall av egne penger, så har jeg og de andre som flytter til Bø gjort det i hundretalls. Det er forskjell på dem som skaper verdier og de som deler verdier.

NRK har tidligere skrevet at dersom alle norske kommuner gjør som Bø vil skatteinntektene synke med ni milliarder.

Det er også et sentralt argument for kritikerne av skattekuttene.

Benn Eidissen mener det finnes alternativer.

– For eksempel å skatte de bedriftene som har overskudd, og som har penger til å betale skatten, litt mer enn i dag. I dag er det sånn at de som ikke har penger, og som eier en bygning eller en tomt, får formuesskatt av penger de ikke har.