Det blir stadig færre nordlendinger. Det gjelder også for kystkommunen Bø i Vesterålen.

Så langt i år har kommunen mistet 43 av sine drøye 2500 innbyggere, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Sånn kan det ikke fortsette, mener Høyre-ordfører Sture Pedersen. Han har derfor bestemt seg for å gjøre drastiske grep.

Bø vil nå kutte den kommunale formuesskattesatsen til 0,20 prosent, slik at den totale formuesskatten i Bø blir 0,35 prosent. I landet for øvrig er den 0,85 prosent, skriver E24.

Det høres kanskje ikke så mye ut, men hvis du har en høy formue, kan det fort være penger å spare.

– Dette er virkelig distriktspolitikk. Høyre har blitt kritisert for at de ikke har det. Nå benytter jeg den muligheten som vi har og derfor håper jeg at dette blir en ny distriktspolitikk som flere vil kunne ta i bruk, sier ordfører Pedersen.

Ordføreren i Bø i Vesterålen, Sture Pedersen, sier at de må satse for å få flere innbyggere og arbeidsplasser til kommunen. Foto: Øystein Nygård / NRK

– Du må satse for å vinne

Høyre har rent flertall i Bø, og trenger derfor ikke støtte fra noen andre partier. Men opposisjonen synes likevel ideen er god. Det var bare SV som stemte imot da forslaget var oppe i kommunestyret.

Ifølge Pedersen har han jobbet litt i kulissene før nyheten ble kjent. Allerede har flere formuende meldt sin interesse for å flytte til vesterålskommunen.

Vesterålen Online skriver at Kristian Adolfsen, som ifølge Kapital er god for 2,8 milliarder, vurderer å flytte fra Oslo og hjem til regionen han opprinnelig er fra.

– Vi lager Norges mest næringsvennlige kommune nå. Vi senker formuesskatten til alle de som vil flytte til kommunen. På denne måten håper vi mye næringslivsfolk flytter hit og skaper nye arbeidsplasser.

– Men hvordan sikrer du at det ikke bare er de rike eierne som flytter til kommunen?

– Med en god dialog så har jeg faktisk tro på at vi skal selge inn at det er lønnsomt for dem å etablere arbeidsplasser i Bø. Det har vi eksempler på og det skal vi lage nye eksempler på.

Kommunehuset til Bø i Vesterålen i solnedgang. Foto: Kari Skeie / NRK

– Hvor mange trenger du til å flytte hit for at dette lykkes?

– Vi trenger 50 nye arbeidsplasser.

– Hvor mye taper du hvis det ikke skjer?

– Uten noen nye arbeidsplasser, mellom fire og fem millioner kroner. Men jeg skal ikke tape de.

– Har Bø råd til det?

– Ikke isolert sett, det har vi ikke. Men av og til må vi satse litt penger for å vinne noe også, sier ordføreren.

Kan føre til at alle taper

Professor i samfunnsøkonomi, Kjell Arne Brekke ved Universitetet i Oslo, ser kritisk på det nye vedtaket til kommunen.

– Dette kan sammenlignes med land som har lavere skattesatser for å tiltrekke seg folk, som da på en måte undergraver hele systemet.

For om dette er noe som sprer seg, vil effekten gå i negativ retning.

– Hvis ulike kommuner skal konkurrere på skatt, så kan andre følge etter og da vil det gi mindre effekt for kommunen som kuttet skatten først, og alle taper på sikt.

Eirik Sivertsen, medlem i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget (Ap). Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Stortingsrepresentant fra Nordland, Eirik Sivertsen (Ap), ser også farene dersom dette brer om seg og flere kommuner følger etter.

Hvis vi får en negativ skattekonkurranse, så er det fellesskapet som taper på det. Da får kommunene mindre penger til eldreomsorg, skoler og barnehager.

Sivertsen mener Bø heller burde ha kuttet i inntektsskatten, dersom de først ville kutte et sted.

– Det å ha en konkurranse om lavest mulig formuesskatt, det er det de rikeste som tjener på, og det svekker fellesskapet.

– Et spenstig forslag

Kenneth Haugli Knedal driver Bromles Kiosk og Grill i Bø. Han understreker viktigheten av tiltak som kan få flere til å flytte til kommunen.

– Det er et spenstig forslag og det høres interessant ut. Så håper jeg at det er riktig vei å gå for Bø kommune og at det ikke blir negativt. Det kommer jo til å koste rundt fem millioner i tapte årsinntekter, sier han.

Kenneth Haugli Knedal er lokal bedriftseier i Bø, og håper tiltaket lykkes til slutt. Foto: Kari Skeie / NRK

I Øksnes, som er en av nabokommunene til Bø, sitter ordfører John Danielsen (Sp).

Han har så vidt fått med seg ordførerkollega Pedersens påfunn, og sier at det er noe de må vurdere ordentlig før de eventuelt slår følge.

– Vi må vurdere det først som et eventuelt tiltak for å stoppe fraflyttingen. Det vi har gjort er å fryse eiendomsskatten, siden det er en usosial avgift og et av mange nødvendige tiltak vi må gjøre for å stoppe fraflyttingen.

– Dere er ikke redd for at Bø kommer til å stjele alle rikingene deres?

– Det har vi ikke tenkt så mye på.