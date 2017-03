Møter aksjonsgruppe mot tvangssammenslåing

Da det ble kjent at Venstre skulle holde landsmøte på Sunnmøre, sendte aksjonsgruppen inn forespørsel om å få et møte.

– Vi har fått et hyggelig svar fra Venstre, der vi får møte deres kommunalpolitiske talsmann på søndag, forteller Arnt Ove Tenfjord fra aksjonskomiteen i Haram.

Vil fri til Venstre

Haram er blant 13 kommuner i landet som regjeringspartiene og Venstre vil tvinge sammen med nabokommunene, der Haram da går til det som vil bli kjent som nye Ålesund.

Kommunalpolitiker Arnt Ove Tenfjord (KrF) holdt appell for innbyggerne dagen underskriftskampanjen startet. Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi har skrevet et brev til kommunalkomiteen og der er mye av det samme som vi vil ta opp med Skjelstad. Vi synes ikke det er rett å bruke tvang mot Haram. Vi kan ikke se fornuften og logikken i det. Siden Venstre sitter på vippen frir vi ekstra til de, forteller Tenfjord.

Aksjonsgruppens planer var at de ville møte opp på landsmøtet og prøve å få saken inn i Venstres debattprogram.

– Det beste hadde vært om vi kunne få komme litt tidligere under landsmøtet, men når det ikke går er vi veldig glad for at vi blir invitert til møtet. Det ser vi frem til.

Skal vise frem grasrota

Under folkeavstemningen stemte bare 37,6 prosent av innbyggerne.

I Haram stemte 52,1 prosent av innbyggerne for en sammenslåing med den lille øykommunen Sandøy, 28,7 prosent ville at Haram skulle fortsette som egen kommune, mens 19,1 prosent ønsket å bli en del av en storkommune med Ålesund.

Kort tid etter at innbyggerne fikk beskjed om at regjeringen hadde bestemt at de skulle mot Ålesund, skrev nærmere tusen innbyggere under på et opprop mot tvangssammenslåingen.

– Nå har vi 3300 underskrifter fra Haram, som er et betydelig antall når en tenker på at det bor litt over 9000 i kommunen. Dette er en grasrotaksjon, der folk har reist seg i protest. Det må vi formidle til politikerne, slik at de nå kan ta det med seg inn i den siste prosessen frem mot et endelig vedtak i juni.

Reiser til Stortinget

På dagligvarebutikken henger det plakat og liste i kassen. For bare noen dager siden, samlet den inn 242 underskrifter på et døgn. Foto: Arnt Ove Tenfjord

Den 5. april reiser aksjonskomiteen til Oslo, for å overlevere underskriftslistene til kommunalkomiteen. De skal også møte stortingsrepresentanter Jenny Klinge (Sp) og Else-May Botten (Ap).

Målet er å få frem misnøyen med hvordan resultatet av folkeavstemningen ble håndtert, under regjeringens forhandlinger om kommunesammenslåingen.

– Vi skjønner ikke hvorfor de bruker tvang mot Haram. Det er mange som har kommet til meg og sagt at de aldri mer vil stemme i folkeavstemninger der flertallet ikke blir hørt. Det er en del ungdommer fikk være med å stemme for første gang, og de opplever at stemmen deres ikke betyr noe, sier Tenfjord.