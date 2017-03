Haram er blant 13 kommuner i landet som regjeringspartiene og Venstre vil tvinge sammen med nabokommunene.

Nærmere 1000 underskrifter på under ett døgn

Mange skrev under på oppropet mot tvangssammenslåing utenfor Kulturkafeen i Brattvåg. Foto: Trond Vestre / NRK

Mandag kveld ble det satt i gang en underskriftsaksjon mot tvangssammenslåing i Haram, og godt under et døgn senere var det kommet over 600 underskrifter gjennom internett.

Klokka 15 tirsdag fortsatte kampanjen utenfor Kulturkafeen i kommunesenteret Brattvåg. I løpet av en liten halvtime hadde ytterligere 200 skrevet under.

Edel Tollås er en av initiativtakerne bak underskriftsaksjonen. Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg synes det er helt imponerende, og det viser at det er veldig mange som er engasjert i dette, sier Edel Tollås som er en av initiativtakerne til underskriftsaksjonen.

Nå blir oppropet og underskriftslistene hengt opp utenfor butikkene i hele kommunen og aksjonen fortsetter på Facebook.

– Helt uholdbart

Og de som hadde møtt opp utenfor Kulturkafeen i Brattvåg har klare meninger om måten de føler at kommunen er blitt behandlet på.

– Her har vi hatt en demokratisk folkeavstemning, og så kommer de med tvang. Det synes jeg er helt uholdbart, sier Marie Mathiesen som er blant de mange som har samlet seg utenfor kulturkafeen.

Trond Skjelten viser tommelen opp for underskriftsaksjonen i Haram Foto: Trond Vestre / NRK

– Det er kjempeflott at det er blitt satt i gang en underskriftsaksjon mot dette. Vi må verne om lokalsamfunnet vårt, og vi må verne om demokratiet, sier Trond Skjelten.

Flertallet så mot Sandøy

I Haram stemte 52,1 prosent av innbyggerne for en sammenslåing med den lille øykommunen Sandøy under folkeavstemningen i 19. mai 2016 der valgdeltakelsen var relativt lav. 28,7 prosent ville at Haram skulle fortsette som egen kommune mens 19,1 prosent ønsket å bli en del av en storkommune med Ålesund.

Også et flertall av politikerne i Haram ønsket å slå seg sammen med Sandøy. Men politikerne i Sandøy valgte isteden Ålesund.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal tegnet et annet kommunekart enn det kommunene selv hadde ønsket gjennom de politiske vedtakene. Blant annet anbefalte Fylkesmannen at Haram ble en del av en storkommune med Ålesund.

– Hvorfor har de plukket ut oss?

Kommunepolitiker Arnt Ove Tenfjord holdt appell. Foto: Trond Vestre / NRK

I Stortinget har regjeringspartiene Høyre og Frp forhandlet med de to samarbeidspartiene Venstre og KrF om kommunereformen der temaet har vært tvang brukt mot et mindre antall kommuner. KrF sa nei til tvang, men de tre andre partier ble enige om å bruke tvang mot 13 kommuner.

– Vi trodde vi hadde vunnet en seier gjennom resultatet av folkeavstemninga og vedtaket i kommunestyret og så blir vi altså plukket ut som en av 13 i landet. Det er 300 kommuner i landet som er mindre enn Haram, og så skal de plukke ut oss, sier kommunepolitiker Arnt Ove Tennfjord (KrF) som holdt appell utenfor kulturkafeen.

– Jeg forstår ikke hva som var vitsen med å stemme når de ikke bryr seg, sier Liv Garshol Vestre som hadde møtt frem for å skrive under på oppropet.