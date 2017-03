– Tror Haram vil tjene på sammenslåing

Mandag satte de fem kommunene seg til bords i Gomerhuset i Skodje. Stor- Ålesund skal etter planen bestå av Ålesund, Skodje, Ørskog, Sandøy og Haram kommuner.

Noen føler glede

Opposisjonen i Haram var også med på møtet i Gomerhuset. Høyres Ewa Hildre er glad de nå er på plass. Det samme er Frp's Svein Harsjøen. Begge mener Haram hører naturlig med i storkommune med Ålesund.

– Ting er ikke som for 20 år siden. Og de vil helt sikkert ikke være det om 20–30 år heller for grensene er annerledes nå, sier Hildre.

Ewa Hildre i Haram Høyre tror folk i Haram vil tjene på å ga sammen i en storkommune Foto: Trond Vestre / NRK

Hun føler seg sikker på at en storkommune vil gagne innebyggene i Haram. Også Svein Harsjøen er tilfreds med vedtaket.

– Vi må forholde oss til regjeringen uansett egne syn på kommunereformen sier han.

Ingen god følelse

Haram-ordfører Vebjørn Krogsæter (Sp) la ikke skjul på at han har blandende følelser.

– Det er jo ingen god følelse å ha blitt tvunget til dette, men vi skal lete etter «godfølelsen», sa Krogsæter til NRK før møtet.

Jeg skal være positiv og lete etter det som skal bli bra, sa ordføreren.

Haram er «jekket på plass» fordi de ble tvunget til det og i salen var det også mange som mente at det var riktig av regjeringen å bruke tvang mot nettopp Haram. Den er denne eneste kommunen i Møre og Romsdal som kan bli slått sammen mot flertallet av de folkevalgte sin vilje.

Varme følelser Ålesundsordfører Eva Vinje Aurdal er sjeleglad for at Haram nå endelig er med rundt samme bord Foto: Trond Vestre / NRK

De andre kommunene har så lyst å ha med Haram at de uttrykte det i klare ordelag. Ålesundordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) sa at Haram nå kommer med på rett tidspunkt og at hun er glad for det fordi nå begynner «toget å rulle» og det kommer til å rulle fort.

– Vi har bare tida og veien fram til 2020, sier Vinje Aurdal.

Ordførerkollega Dag Ove Tennfjord (H) i Skodje var også enig og ønsker Haram velkommen med på laget.