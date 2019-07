Klokka 18.00 tysdag offentleggjorde nemleg NVE at dei set ned farenivået til gult.

Den trettande evakueringa sidan 2014 og den andre på så langt i sommar er dermed over.

– Hastigheita i fjellpartiet har minka utover dagen i dag. Rørslene i øvre del av området er om lag ni centimeter i døgnet, medan nedre del også er på veg ned. Der er rørslene om lag 1,3 centimeter i døgnet, skriv NVE i si grunngjeving.

Det har ikkje gått større skred frå fjellpartiet i dag.

Nysnøen som kom onsdag og torsdag sist veke har no smelta.

– Det er meldt tørt og varmt ver framover, noko som vanlegvis stabiliserer fjellpartiet endå meir, grunngir NVE.

Sivilforsvaret overvaka Veslemannen tysdag ettermiddag. No kan dei reise heim. Foto: Remi Sagen / NRK

Skote fart igjen

Tysdag morgon bestemte NVE seg for å halde fram med raudt farenivå, som altså betyr evakuering.

Dette vart grunngitt med variasjonar i hastigheita til rørslene ved Veslemannen.

Rørslene i det rasfarlege fjellpartiet Veslemannen var framleis relativt store, men vart noko mindre i løpet av natta.

– Det har skote litt fart igjen på morgonen. Difor vel vi å vente litt med å justere ned farenivået, sa Gustav Pless, geolog i NVE, til NRK tysdag morgon.

Rørslene hadde då det siste døgnet har vore 13 centimeter i den øvre del av fjellpartiet og 1,5 centimeter i nedre del.

Få steinsprang

Natt til tysdag var det få steinsprang og observerte ras frå fjellet.

Rørslene i den nedre delen var relativt store, men konstante sidan farenivået blei heva til raudt søndag 7. juli.

Gustav Pless, geolog i NVE. Foto: Sissel Brunstad / NRK

– Vi har sett ein minkande trend i løpet av fleire dagar no, med berre nokre små framstøyt. Det er desse som gjer at vi må vente litt med å justere ned farenivået, sa Pless tysdag morgon.

Den nedre delen av fjellpartiet blir sett på som viktig for at det skal gå eit større ras frå Veslemannen. Det er rørslene i denne delen som NVE er mest opptatt av.

– Den nedre delen har blitt aktivert mykje tidlegare i sesongen i år. Det får oss til å tru at vi kan få ganske store rørsler i løpet av denne sesongen. Tidlegare har partiet vore frose til august/september, men i år ser vi at rørslene har starta mykje tidlegare, sa geologen.

Rekordtidleg evakuering

30. juni oppjusterte NVE farenivået ved Mannen til raudt for første gong i år.

Dette er første året at farenivået har blitt heva til raudt så tidleg i sesongen.

Før har den tidlegaste evakueringa vore i august. Dei elleve bebuarane under fjellpartiet har no blitt evakuerte to gonger på ei veke.