Raudt farenivå på Veslemannen – ny evakuering

Raudt nivå betyr at det er stor fare for at fjellet kan rase. Denne omgangen med rørsler i fjellet starta 13. juni, og då vart farenivået sett til oransje. Tidlegare søndag 30. juni vart nivået heva til oransje.

Stor ustabilitet

– Etter det har rørslene halde fram med å auke, og vi ser no at det er stor ustabilitet i heile fjellpartiet. Dette er bakgrunnen for at farenivået vart heva til raudt søndag, kveld, seier geolog Gudrun Drelås Majala til NRK.

Ho fortel at det kom ein god del nedbør i området utover søndagen, og det er meldt betydelege nedbørsmengder fram til måndag kveld. Denne nedbøren vil truleg kome som snø i høgda.

Majala opplyser at rørslene er på 40–60 millimeter pr. dag i øvre del og 6–11 millimeter i nedre del av fjellpartiet. Farta har auka dei siste timane.

Ingen veit når det vil komme et ras frå fjellet Mannen, men geologane veit at det vil skje. De fire siste årene har deler av fjellet flytta seg fleire meter! Du trenger javascript for å se video. Ingen veit når det vil komme et ras frå fjellet Mannen, men geologane veit at det vil skje. De fire siste årene har deler av fjellet flytta seg fleire meter!

Har starta evakuering

Politimeisteren i Møre og Romsdal har avgjort å setje i verk evakuering bustadane som ligg i nærleiken av Veslemannen. Aldri før har bebuarane blitt evakuerte så tidleg på året.

Dei ni bebuarane som bur ved Veslemannen blei søndag kveld evakuert. Det er Rauma kommune som har ansvaret for evakueringa.

– Kommunen har hjelpt til med å tilby bustader til folk og dyr for natta, seier ordførar Lars Olav Hustad til NRK.

Så lenge farenivået ligg på raudt til NVE sende ut to daglege rapportar, ein på morgonen klokka 09 og ein på kvelden klokka 18. Lenka finn du her: Varsel om Veslemannen .