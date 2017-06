ORDFØRER: Ståle Refstie har mottatt flere bekymringsmeldinger fra lokalbefolkningen. Foto: Aleksander Båtnes / NRK

Elven Driva har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i mer enn 40 år, men nå skal Norges største fysiske fiskesperra ta knekken på fiskefienden.

Mandag var det åpning av den omstridte fiskesperra til 60 millioner kroner i Driva. En forsker har erklært sperren som ubrukelig, mens lokale grunneiere har følt seg overkjørt i prosessen.

Ordfører i Sunndal, Ståle Refstie, sier han har fått flere bekymringsmeldinger fra lokalbefolkningen. Blant annet har grunneierne følt seg oversett av Miljødirektoratet og utbyggerne.

– Mange grunneiere får store inngrep i måten de driver på og i økonomien. Det har også vært et stort engasjement mot kjemikaliebruk i elva, forteller han.

Tapte inntekter og frustrasjon

Og selv om fiskesperra nå er åpnet, er den fortsatt ikke helt klar, ifølge ordføreren.

– Folk er bekymret for om sperra faktisk er dimensjonert til å tåle vannføringen og trykket i elva. Vi ser at den ikke er riktig utført når det gjelder rister osv. Det er også et spørsmål om den vil være funksjonell i år. Det snakkes om 15–20 år før elva er friskmeldt, så ethvert tapt år fører til tapte inntekter og frustrasjon, sier Refstie.

Ordføreren forventer derfor at alle feilene ved fiskesperra blir fikset raskest mulig.

– Vi er veldig opptatt av at de får på plass fangsthuset og får rettet opp rista, slik at sperren fungerer så fort som mulig. Det er et absolutt krav fra oss. Får de den ferdig i løpet av juli, tror jeg vi skal være på riktig kurs. Men da må de gjøre det da, sier han.

OMSTRIDT: Fiskesperra i Driva koster om lag 60 millioner kroner, men til tross for at den er åpnet, er den ikke helt ferdig. Foto: Aleksander Båtnes / NRK

– Har noen problemer

MILJØDIREKTORATET: Prosjektleder Jarle Steinkjer sier det gjenstår en måned før sperra er helt ferdig. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Under åpningen var selvfølgelig representanter fra Miljødirektoratet til stede, og prosjektleder Jarle Steinkjer innrømmer at de fremdeles har noen problemer.

– Det er veldig godt å se at vi har fiskesperra på plass, selv om vi fremdeles har noen problemer knyttet til risten.

– Selve fiskesperra og fiskepassasjen er sperret for oppgang, men vi er ikke helt ferdig med fiskehuset og fisketrappen enda. Det mangler cirka én måneds arbeid, så står hele byggeprosjektet ferdig, legger han til.