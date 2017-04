På nyttårsaften i fjor holdt Vinmonopolet åpent for første gang, som følge av endringene i alkoholloven.

Nå står en ny aften for tur. Påskeaften i år blir første gang Vinmonopolet holder åpent denne dagen.

Papp i påsken

En vanlig vinteruke selger Vinmonopolet drøyt 1,3 millioner liter vin, brennevin, sterkøl og alkoholfritt. Uken før påske selger Vinmonopolet omtrent 2,1 millioner liter.

Særlig er det salget av rødvin på papp som øker til påske. Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Og det er spesielt en vare vi er mer opptatt av i påsken.

– Rødvin er den mest populære drikken året gjennom, men blir ekstra populær til påske. Rødvin er en typisk vinterdrikk; rødvinsandelen stiger i takt med synkende temperaturer, sier pressesjef Jens Nordahl i Vinmonopolet.

Særlig er det salget av rødvin på papp som øker til påske. Mange ønsker kanskje en praktisk emballasje når de skal på hytta.

I uka før påske er fredagen den største salgsdagen med drøyt 700.000 liter solgt. I selve påskeuka er tirsdagen den største dagen med drøyt 600.000 liter på landsbasis.

Forskjell på bypol og «hyttepol»

Et typisk bypol har et markert oppsving i salget uka før påske. Mens selve påskeuka er ganske rolig, de fleste bypolene rundt om i landet selger mindre i påskeuka enn en vanlig uke.

– For en rekke hyttekommuner, særlig de til fjells, er det også et oppsving uka før påska, men så kommer et enda kraftigere oppsving i selve påskeuka.

Fjellpol som garantert kommer til å ha «påsketrøkk» er steder som Geilo, Hemsedal, Gol, Fagernes, Beitostølen, Øyer, Gausdal, Ringebu, Oppdal, Trysil og andre populære skisteder.

– Men blir det varmt og godt vær i lavlandet vil også mange kystpol som for eksempel Sandefjord, Stavern, Kragerø, Risør, Tvedestrand, Lillesand og Grimstad få et markert oppsving, ganske enkelt fordi folk har tatt i bruk hyttene sine langs kysten fordi våren har kommet der, sier Nordahl.

– Unødvendig å holde åpent

I 2014 fikk den blåblå regjeringen flertall i Stortinget for å holde Vinmonopolet åpent valgdager og «aftenene», som for eksempel påskeaften.

Men frem til nyttårsaften i fjor møtte nordmenn stengte dører hver høytidsaften siden lovforslaget ble vedtatt. Årsaken er at aftenen var definert som fridag i tariffavtalen som omfatter ansatte i Vinmonopolet.

Leder Helge Storvik i Funksjonærklubben. Foto: Martin Huddart

Selv om en ny avtale er fremforhandlet, legger ikke leder Helge Storvik i Funksjonærklubben (FKV) skjul på at han ikke synes noe om at Vinmonopolet skal få flere åpningsdager.

– Det er ingen signaler i organisasjonen på at det vil bli problemer med å holde butikkene åpne på påskeaften. Dette er også erfaringen fra åpningen på nyttårsaften 2016.

Storvik mener de fikk fremforhandlet gode kompensasjonsordninger for å jobbe på «aftenene».

– Velger man å gå på jobb påskeaften kompenseres dette med 200 prosent overtid og to fridager, avslutter Storvik.